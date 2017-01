Vecina denuncia falta de agua en la delegación Gustavo A. Madero

Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema de la falta de agua que afecta a la comunidad.

DiariodelaCiudad.mx.- Hasta la redacción de DiariodelaCiudad.mx llegó esta denuncia de una vecina de la delegación Gustavo A. Madero, la cual reproducimos y hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema de la falta de agua que afecta a la comunidad.

En Cuautepec, col. Loma la Palma, delegación Gustavo A. Madero (GAM), no tenemos agua desde principios de diciembre 2016, solo llegó un día por la madrugada, antes del día 12, de ahí a la fecha no tenemos agua.

Llevamos 3 semanas sin agua. Nos piden que vayamos a apuntarnos para que manden una pipa, porque no la dejan si no tienes el papel para entregarlo; vamos a apuntarnos pero no vienen, volvemos a ir y hacemos el mismo proceso pero siguen sin venir. Nos proporcionaron el número 53064169, pero la respuesta es: "Se tomará reporte para pasarlo a la persona de la pipa". Nadie da una solución ¿porque si saben cómo está la situación aquí no envían las pipas a dejar agua a todas las casas donde la situación es la misma?

En alguna ocasión vino una persona de la delegación dejo nombre y número de teléfono, pero la verdad no dio respuesta y después dejo de atender.

PC