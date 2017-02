Los destinos más románticos para comprar una casa o departamento

Por: Mundodehoy/Redacción/Foto: Web

15 febrero 2017. Es típico escuchar a más de uno quejarse que el Día del Amor debería celebrarse los 365 días del año, y no sólo cada 14 de febrero.

Y no les falta razón, bien decían Los Beatles “All you need is love” (todo lo que necesitas es amor), y lo demás se irá acomodando.

Por eso, Lamudi te recomienda los mejores lugares de México para vivir una historia de amor todos los días junto a tu persona especial:

7. Parque Lira/Casa de la Bola

Cierto es que la ciudad tiene muchos lugares conocidos que pueden ser ideales para el romance, pero este pequeño parque escondido en el pueblo de Tacubaya, es ideal para sorprender a tu pareja, o simplemente tener un lugar donde reunirse antes de regresar a casa.

6. San Miguel de Allende

Según la revista Condé Nast, esta es la mejor ciudad turística del mundo. Si te gusta combinar lo colonial y la tradición con un toque de cosmopolitismo, con restaurantes en antiguas casas coloniales y mucha historia, San Miguel de Allende es el lugar para ti.

5. Zacatecas

Algo tienen las ciudades mineras en México que mezcla la nostalgia con un toque de elegancia. Si eres de esos amantes a la antigua, que además de comprar flores les gusta el cortejo acompañado de largas horas de plática y caminata, las calles de Zacatecas son una excelente opción.

4. Acapulco

Todos nos acordamos de Acapulco, no sólo María Bonita. Durante muchos años, México y el mundo estuvieron enamorados de esta ciudad en la playa. Sin embargo, Acapulco espera recuperar esa gloria pasada, y qué mejor que de la mano de nuevas historias de amor.

3. Viñedos del Valle de Guadalupe

Sí, el vino tiene por sí mismo, algo que es romántico y seductor al mismo tiempo. Pero el lugar donde se prepara el vino en México, tiene algo más que no se puede explicar con palabras. Vivir cerca de un lugar lleno de viñedos, como Ensenada, puede ser una buena forma de descubrirlo.

2. Popocatépetl e Iztaccíhuatl

Hay historias de amor que se convierten en leyendas que soportan el paso de los siglos. Es el caso del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los volcanes más emblemáticos del país y la historia que les rodea. Una casa de fin de semana es la mejor opción para recordarla. Algunos municipios cerca son Cuautla, Amecameca o Cocoyoc.

1. Guanajuato

Además de una gran vida cultural, Guanajuato tiene la calle más romántica del país: el callejón del Beso. Sumado a los edificios antiguos, las calles estrechas e inclinadas, la ciudad de Guanajuato es el lugar ideal para enamorarte todos los días del año, y por supuesto, en San Valentín.