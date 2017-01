Expo Guadalajara, celebra su treinta aniversario

El recinto genera un impacto relevante en el desarrollo de la ciudad de Guadalajara

Mundodehoy.com.- 20 enero 2017. Guadalajara se ha convertido en el destino preferente de los congresos, eventos y exposiciones a nivel nacional e internacional. Llena de colores, folklor, música, variedad gastronómica y oferta hotelera; la ciudad es el lugar ideal para el desarrollo, progreso y crecimiento del turismo de reuniones. Sin embargo, esta industria no estaría completa sin una pieza esencial: Expo Guadalajara, el centro de convenciones más importante de América Latina y uno de los más reconocidos alrededor del mundo.

Celebrando en este 2017 su 30 aniversario, el recinto genera un impacto relevante en el desarrollo de la ciudad de Guadalajara. 760 vuelos semanales viajan de su Aeropuerto a más de 49 destinos nacionales e internacionales. Se cuenta con 27,000 habitaciones, de las cuales 4,800 se localizan a 5 minutos de Expo Guadalajara y 3,300 de ellas, a menos de 1 kilómetro de distancia. Con una derrama económica de más de $12,400 millones de pesos en el 2015, se benefició directamente al transporte aéreo y terrestre, a la cultura, al comercio, a la industria hotelera y a la industria gastronómica, entre muchas otras. En sus más de 119 mil m2 de superficie, sus 54 salones modulables y sus modernas instalaciones, Expo Guadalajara es capaz de recibir hasta 60 mil personas diarias y 2.5 millones de visitantes por año.

La historia de este magno recinto comenzó en el año de 1983, cuando se plantea la construcción de un centro de exposiciones a el entonces gobernador del Estado de Jalisco (Don Enrique Álvarez del Castillo). En 1984, después de comprobar la factibilidad del proyecto, se firmó el contrato que cambiaría por completo el rumbo de la ciudad. En el año de 1987, el Lic. Carlos Salinas de Gortari (en representación del Presidente de la República) inauguraría el mes de febrero el recinto Expo Guadalajara, dando inicio a 30 años de crecimiento y evolución continua.

Las instalaciones del recinto se han ido adaptado y modificado a través del tiempo, permitiendo el crecimiento de los eventos que se albergan en sus diversos salones. Se destaca la ampliación del área de exhibición (Salón Jalisco, Salón México y Salón de Eventos), que creció de 15,000 m2 en sus inicios a 45,000 m2 de extensión en la actualidad. El patio de maniobras creció de 8,000 m2 a 11,000 m2, acompañado también por la construcción de dos centros de negocios con salones aptos para eventos corporativos y eventos sociales.

El gran salón Guadalajara, capaz de albergar conferencias hasta para 5,000 personas, fue una de las ampliaciones más importantes del recinto, ya que ahora es el salón donde se llevan a cabo los congresos y plenarias procedentes de diferentes países del mundo. Salón Desfilia (espacio único en su tipo, especializado en eventos de moda y pasarelas), el Foro Expo (espacio ideal para eventos culturales y conciertos), Expo Abierta (extensión al aire libre, ideal para eventos deportivos), Grand Concierge (corredor comercial), entre muchos otros espacios, son ejemplo de la constante evolución que busca el recinto para satisfacer las necesidades de los comités organizadores que lo visitan.

Recientemente, destacan la inauguración de la cocina industrial, capaz de servir a hasta 10,000 personas en un solo día, y el nuevo restaurante “Distrito 3”, con capacidad instalada para servir a más de 300 comensales. Con la reciente construcción de una de las pantallas LED más grandes de Guadalajara para publicidad de sus eventos y una red inalámbrica única en recintos capaz de soportar 28,000 conexiones concurrentes, Expo Guadalajara permanece a la vanguardia también en el aspecto tecnológico. Todas estas ampliaciones e innovaciones han hecho que, de 20 eventos en el año de 1987, el recinto albergue actualmente más de 200 eventos cada año.

Entre los casos de éxito de los que ha sido testigo Expo Guadalajara a través del tiempo, se encuentra la Feria Internacional del Libro, la cual se ha convertido en el evento literario más importante de habla hispana en el mundo. Expo Mueble Internacional, Expo Internacional Rujac, Expo Nacional Ferretera, Expo ANTAD, Confitexpo, Expo Plásticos, Expo Pack, Expo Joya e Intermoda son solo algunos otros ejemplos de las grandes exposiciones que han elegido al recinto como el espacio ideal para llevarse a cabo. En el ámbito de eventos, se encuentran Campus Party, Cumbre de Negocios, Foro Global Agroalimentario, Foro Mundial de la OCDE y la Conferencia Plenipotenciaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En congresos, destacan el Congreso Mexicano del Petróleo, el Congreso Mundial de Oftalmología (WOC), el Congreso Internacional de Astronáutica (IAC) y Tianguis Turístico.

Como reflejo del gran éxito que representa Expo Guadalajara, el 2016 estuvo lleno de logros, objetivos y metas cumplidas. El recinto fue reconocido como uno de los Mejores de México por la revista Convenciones Latinoamérica. Fue acreedor también a diversos reconocimientos y certificados como Great Place To Work (el cual lo acredita como una de las 100 mejores empresas para trabajar en México), el Distintivo Green, el Distintivo Incluyente y el Distintivo S (Salud). Fue reconocido como ESR (Empresa Socialmente Responsable) por el Centro Mexicano para la Filantropía y fue certificado en ISO 9001:2008, el cual garantiza la efectividad y la calidad de los procesos internos. Así mismo, se cuenta con alianzas estratégicas con organismos como la Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales (ICCA), la Asociación Internacional de Ferias de América Latina AFIDA, la UFI - Global Association of the Exhibition Industry, la Asociación Internacional de Eventos y Exposiciones (IAEE), la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Expociones y Convenciones (AMPROFEC), Meetings Professionals International (MPI), la Asociación Mexicana de Recintos Feriales (AMEREF), American Chamber, International Association of Venue Managers (IAVM), entre otras.

Expo Guadalajara es el centro de exposiciones más dinámico, versátil e importante de México. Con una proyección de 246 eventos a celebrarse en este 2017, se esperan comités organizadores de talla nacional e internacional como lo son el de Convención Nacional de Ventas SANOFI (recientemente en el recinto), Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Diabetes (marzo), Congreso Nacional de Asociaciones ANDAMOS (mayo), Congreso de la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones AMPROFEC (agosto), Congreso Nacional de Turismo de Reuniones (agosto), el Congreso Mundial de Salud Pulmonar (octubre), la Convención Internacional de Minería (octubre), y a las magnas exposiciones que han confiado en el recinto como su espacio a través de los años.

A lo largo de este año, se implementarán proyectos como la generación de energía a través de fotoceldas; el Enterprise Resource Planning (ERP) el cual se encarga de automatizar y eficientar procesos internos y operaciones; y el aumento de cajones de estacionamiento en Expo Abierta; todo esto con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros visitantes.

Celebrando ahora su 30 aniversario, Expo Guadalajara observa los años por venir como grandes oportunidades para el progreso, evolución y notables éxitos, ayudando al constante desarrollo de las industrias que le acompañan y teniendo siempre como fin principal el beneficio de Jalisco y de nuestro país. Sin duda alguna, y gracias al apoyo de incontables instituciones, asociaciones, entidades de gobierno, personalidades, colaboradores y proveedores, el recinto se ha consolidado como el lugar ideal para resolver y superar las expectativas de los comités organizadores de congresos, exposiciones y eventos, y continuará de esta manera construyendo un futuro sin precedentes en la historia de los centros de convenciones, poniendo en alto el nombre de México a nivel internacional.