Celebra el Primer Día Mundial de la Abeja con 5 documentales

Se celebrará el próximo 20 de mayo

MundodeHoy.com .- A de abeja, proyecto colaborativo que además de endulzar tus días busca generar un vínculo genuino entre las personas y las abejas, y SaveTheBees.mx, plataforma que permite a través del apadrinamiento de abejas que la sociedad decida e influya directamente sobre la problemática conocida como colapso de colonias, recomiendan 5 asombrosos documentales para conmemorar el primer Día Mundial de las Abejas.

Es importante resaltar que sin las abejas, muchos de los alimentos que consumimos diariamente no podrían producirse. Entre 2015 y 2016 murieron más de 4 mil millones de abejas en el país, lo que afectó la producción y exportación de miel, así como la polinización de plantas con flores.

Los amantes de las abejas, de las mieles y del medioambiente en general, celebrarán el próximo 20 de mayo el primer Día Mundial de las Abejas, la cual fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2017, en Eslovenia, en honor al apicultor esloveno Anton Janša, pionero de la apicultura moderna.

Para apoyar la primera festividad mundial, la miel A de Abeja recomienda cinco documentales excepcionales que muestran los peligros que amenazan a los insectos, y por ende a la humanidad.

MUCHO MÁS QUE MIEL (MORE THAN HONEY, 2012)

Quizá sea el más atractivo desde el punto de vista cinematográfico. El director suizo Markus Imhof, nieto de apicultores, se enfoca en la relación entre los humanos y las abejas, con experiencias de apicultores en China, Australia, Suiza y Estados Unidos. Las espectaculares imágenes permiten conocer mejor el universo de los insectos, a la vez que nos muestra su alarmante proceso de desaparición.

VANISHING OF THE BEES (2009)

Como lo indica su nombre, este documental se centra en la desaparición de las abejas de sus colmenas. Se centra en el fenómeno conocido con Colony Collapse Disorder (CCD), que describe el abandono sin razón aparente de las abejas de una colmena. Presenta las implicaciones políticas, económicas y medioambientales de esta desaparición, y las medidas que científicos y apicultores están aplicando para resolverlo, sin una solución satisfactoria. Está narrado por Ellen Page.

THE LAST BEEKEEPER (2008)

La sinopsis de este documental es preocupante: en los años 50, existían alrededor de 500 mil apicultores en Estados Unidos y ahora hay menos de 1,600. No solo están desapareciendo las abejas con el CC, sino que también parece extinguirse una profesión. El documental muestra la lucha de tres apicultores por mantener su trabajo mientras intentan comprender el colapso de colonias. Es un gran documental para entender el negocio de la apicultura.

WHO KILLED THE HONEY BEE? (2009)

Documental de la BBC, narrado por una de sus presentadoras más emblemáticas. Es suficiente descripción para garantizar la calidad, pero sirva agregar que es un documental más pedagógico sobre la crisis del colapso de colonias de abejas.

QUEEN OF THE SUN: WHAT ARE THE BEES TELLING US? (2010)

Indispensable para apicultores, amantes de las abejas y del arte en general. Es el documental menos didáctico de la lista, pero visualmente es el más artístico. Está dirigido por Taggart Siegel, aclamado y multipremiado por el documental The Real Dirt on Farmer John. En esta ocasión, Siegel exhibe con profundo respeto a las abejas y explora la crisis de forma creativa, mientras muestra el hermoso diseño innovador de una colmena especial.