Con gran éxito, culmina el segundo día de la Expo Med 2019

Charlas y actividades a favor de la unión de fuerzas en pro de la salud, parte de la Expo Med 2019

MundoDeHoy.com .- El segundo día de la Expo Med 2019 inició con la charla “2030, Escenarios de la Salud en México”, impartida por el Dr. Enrique Ruelas Barajas, Director del Instituto de Futuros de la Salud, para luego continuar con el tema “Hacia un sistema de salud humano y funcional”, explicado por Jaime Cervantes, Director General Vitalmex; María de los Ángeles Yánez Acosta, Directora Ejecutiva de Líneas de Negocios AMIS, quien expuso la temática “Los retos pendientes del financiamiento a la salud”.

Luego de un break, Roberto H. Brown, Associate Vice President in COGNIZANT´S Center for the Future, para dar paso al panel “Innovación en salud, oportunidades y retos en el futuro”, moderada por Rita Ragazzi.

Un receso de una hora y David Potes, CEO de Apolo Health, subía al escenario para exponer el tema “El gran reto de la mercadotecnia y los avances tecnológicos en el sistema de salud”, al culminar, el panel “Sistema de Salud en América Latina”, moderado por el Dr. José Alarcón Irigoyen, Consultor Senior del Sector Salud.

En la última actividad, denominada Speed Working, los asistentes en la sala rotaban de pareja y se tomaban 5 minucos con cada una, para así, conocer a la mayor cantidad de personas interesadas en la salud, para compartir ideas y por qué no, cerrar algún negocio.

Veremos que nos tiene preparado esta Expo Mex 2019, hoy en su último día.