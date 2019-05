Electroencefalograma como herramienta para un diagnóstico exacto

Hay tantas patologías que comparten una sintomatología similar, tener una herramienta que descarte y confirme un diagnóstico, eleva la calidad de vida del paciente y esto es en un mayor grado tratándose de una enfermedad mental

Neuro.mx .- ¿Imaginas que cuando vayas a tu cita de primera vez con el psicólogo, te envíe a hacerte un electroencefalograma? Esta es la propuesta de un grupo de especialistas en la materia para poder obtener un diagnóstico oportuno y sobre todo el exacto.

Un electroencefalograma (EEG) es un estudio que detecta la actividad eléctrica del cerebro mediante pequeños discos metálicos (electrodos) fijados sobre el cuero cabelludo. Las células del cerebro se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo, incluso mientras duermes. Esta actividad se manifiesta como líneas onduladas en un registro electroencefalográfico.

Un EEG es uno de los estudios principales para diagnosticar la epilepsia, pero también puede cumplir una función en el diagnóstico de otros trastornos cerebrales.

En entrevista con Neuro.mx, el Dr. Diego Medina Lomelí, Psicoterapeuta del Hospital Médica Sur, señaló que es necesario que “todos los especialistas que tenemos que ver con el cuidado de la salud, conozcamos este tipo de herramientas ya que no nada más los médicos neurofisiólogos son quienes se van a encargar un estudio de electroencefalograma también los psicólogos, también los terapeutas el lenguaje de aprendizaje, también los psiquiatras. también los neurólogos”.

Este estudio aplicado a otras especialidades trae gran beneficio al paciente, ya que luego de ver los resultados se podrá dar un diagnóstico acertado para después ser tratado.

“Este tipo de estudios nos va a dar luz, mucha claridad en razón del diagnóstico. Muchas de las veces podríamos confundir, por ejemplo, un niño que tiene problemas en el aprendizaje, no está aprendiendo, entonces nosotros decimos que es un niño que no quiere poner atención que no quiere estudiar que no tiene la facilidad como otros niños, es un niño distraído y a veces podemos sobrediagnosticar el déficit de atención”.

El electroencefalograma puede detectar, mediante los registros, si este diagn+ostico es certero o no.

“Un déficit de atención se pude confundir con una ausencia, al niño se le puede ir un poquito la secuencia de los hechos y podríamos pensar que es un niño distraído y no es así, es un niño que de repente presenta una ausencia y por eso mismo se le fue el electro escritura. Supongamos que está copiando la tarea del pizarrón y no copia todas las palabras, un terapeuta del lenguaje puede decir que tiene dislexia, un psicólogo puede decir que es déficit de atención. Al hacer el estudio se puede corroborar”.

Por su parte, la Dra. Viridiana Romero, Directora de la Clínica de Atención Psicológica Dalinde, sostuvo que “es muy importante como herramienta porque el psicólogo requiere de más aspectos que den este aporte científico a la parte psicoterapéutica”.

“Es de gran utilidad porque así podemos descartar alguna problemática que desde la fisiología se pueden entender”.