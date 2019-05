Aumenta casi en 300% brotes de sarampión en el mundo

Actualmente se está viendo un movimiento de los ‘antivacuna’, sin embargo, es un error, ya que esta es una enfermedad altamente contagiosa

LaSalud.mx .-De acuerdo con datos de la UNICEF, entre 2010 y 2017, 169 millones de niños no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, es decir, un promedio de 21,1 millones al año, situación que se ha venido dando con el paso de los años, ya que esto provoca que vaya en aumento los brotes de sarampión. En los primeros tres meses de 2019 se registraron más de 110 mil casos en todo el mundo, casi un 300% más que en el mismo periodo el año pasado.

Estados Unidos encabeza la lista de países de altos ingresos donde hay más niños que no recibieron la primera dosis de la vacuna entre 2010 y 2017, más de 2,5 millones. Le siguen Francia y el Reino Unido.

De acuerdo con la OPS, en 2017, en México se registró una cobertura del 79% para la primera dosis de la vacuna de sarampión, la cual debe aplicarse entre los 12 y 15 meses de edad, y sólo el 62% para la segunda dosis (MMR2), que debe aplicarse entre los 4 y 6 años.

Cabe recorder que para que la inmunidad funcione con una enfermedad altamente contagiosa como el sarampión, el porcentaje de personas vacunadas debe estar por encima del 90%.

Actualmente, se presentan los casos de que los padres no vacunan a sus hijos, como parte de un movimiento denominado los ‘antivacunas’, sin embargo, esto es un error, y así lo indica Eula Biss, autora de On immunity: An inoculation.

“Pretender englobarlos y nombrarlos como si fueran un solo movimiento organizado contra la vacunación (los “antivacunas”) es no solo un error, sino una trampa que nos impide comprender cuáles son las verdaderas motivaciones de las personas para no vacunar, o no hacerlo a tiempo o de manera incompleta. El hecho de que no haya una causa única para el problema de la baja aceptación de la vacunación sugiere que tampoco existe una solución única”.

Entre otras situaciones, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), este año, el presupuesto aprobado para medicamentos fue de $79,417 millones de pesos, lo que equivale a 13% del presupuesto público del sector salud. Este monto representa un recorte de 10.5% respecto al presupuesto ejercido en 2013 para el mismo concepto.

A pesar de que las cifras oficiales de surtimiento de recetas del IMSS y de Seguro Popular, muestran valores superiores al 80%, en 2016, la población que pagó por medicamentos se incrementó en un millón y medio de mexicanos respecto a 2014.

