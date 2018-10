Prevención del embarazo en adolescentes

México enfrenta una alta incidencia de embarazos en adolescentes a pesar de la información que se tiene de las medidas para prevenirlo

LaSalud.mx / Chavas.mx .- Se llevó a cabo el primer Taller informativo “Innovación: Métodos anticonceptivos en México” con el fin de promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres en México.

La actividad contó con la presencia de los doctores María del Carmen García Luna, Directora Médica de TEVA y Alejandro Rosas Balán, médico especialista en la Clínica Perinatal y Pediátrica de alto Riesgo (CEPPAR), ambos especialistas mencionaron durante el taller la gran necesidad que enfrenta el país para seguir reforzando el conocimiento entre las mujeres mexicanas sobre el uso de métodos anticonceptivos.

Un estudio de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en 2014, señala que de las 3,234,860 adolescentes de 15 a 17 años, el 98% declararon conocer algún método anticonceptivo. Sin embargo, una de cada dos adolescentes (50.8%) no usa ningún método porque no se planeó o no creyeron quedar embarazadas.

Esta idea extendida entre los jóvenes es opuesta a los hechos: la tasa de fecundidad entre adolescentes se ha mantenido en niveles altos, pues ocurren 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Además, quienes forman parte de esta estadística afrontan el riesgo de sumarse al rezago social y educativo, según la ENADID.

El Dr. Alejandro Rosas Balán, especialista en ginecología y obstetricia, comenta que “en cuanto a la población de adolescentes que recurren a algún método anticonceptivo, utilizan el condón y píldoras anticonceptivas, sin embargo, no se usan de manera constante o correcta y, por tanto, son menos eficaces. Los dispositivos intrauterinos (DIU), los implantes y las píldoras hormonales que se conocen como anticonceptivos de régimen extendido son los tipos de anticonceptivos más eficaces en adolescentes”, señaló.

En ese sentido, el anticonceptivo hormonal oral combinado de régimen extendido ha resultado favorable en pacientes en edad fértil entre 15 y 49 años, pues proporciona comodidad al solo contar con 4 periodos menstruales cortos y ligeros al año. Así, la mujer estará despreocupada y protegida ante un posible embarazo no deseado.

Para la elección del mejor anticonceptivo es indispensable que los adolescentes cuenten con una consejería adecuada desde el hogar, escuelas y centros de salud. Para ello, se requiere lo siguiente:





• Un proceso de comunicación y análisis

• Brindar elementos informativos claros

• Fomentar y asegurar el uso correcto y satisfactorio de cada método, incluyendo: La eficacia de cualquier método anticonceptivo; sus indicaciones, contraindicaciones y precauciones; forma de administración; lineamientos generales para prescripción; duración de la protección anticonceptiva; seguridad, efectos adversos y conducta a seguir; seguimiento, evaluación y reforzamiento e información sobre el costo.

• Adopción de nuevos métodos

• Información dirigida

• Grado de satisfacción con la visita

• Información sobre efectos adversos

• Mejoras de apego

“Si bien existen diferentes tipos de anticonceptivos, ya sean: orales, dérmicos, subdérmicos, intramusculares, subcutáneos y vaginales, la principal intervención primaria es la educación, información y apoyo, y nosotros los médicos debemos estar conscientes de que el embarazo en adolescentes ya es un problema de salud en México. Nuestro deber es apoyar a los adolescentes a decidir el método anticonceptivo adecuado para cada paciente”, comentó el Dr. Rosas.

Los problemas estructurales en el país y en la sociedad requieren de soluciones integrales a largo plazo. Es importante cubrir las necesidades de la población femenina en el país y el mundo; ofrecer innovación, accesibilidad, facilidad de uso y garantía de seguridad y confianza.