Bio Profesional Dr. Jorge Arturo Alatorre Alexander

Coordinador de la Clínica de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

El Dr. Jorge Arturo Alatorre Alexander es egresado en Medicina General por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en Medicina Interna por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, la especialidad en oncología médica y oncología torácica también por la UNAM y Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

INFORMACIÓN PROFESIONAL

A) LABORAL

-Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

(Institución Académica) Coordinador de la Clínica de Oncología Torácica 2013-Actual

-Coordinador de la Alta Especialidad en Oncología Torácica (por la UNAM)

-Profesor Adjunto de la Residencia en Neumología (por la UNAM)

-Centro Médico ABC Santa Fe

(Práctica privada) Oncólogo Médico Consultorio 515 Dic 2017-Actual

-Hospital Ángeles Interlomas

(Práctica privada) Coordinador del Centro de Cáncer 2015-May 2017

-Oncólogo Médico Consultorio 105 2015-Sep 2017

-Health Pharma Professional Research

(Centro de Investigación) Investigador clínico 2016-Actual

B) TITULOS

-Medicina General Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 1995-2001 Puebla, Mx

-Hospital Español de México (Internado) 1999-2000 CDMX, Mx

-Hospital General de Cholula (Servicio Social) 2000-2001 Puebla, Mx

-Medicina Interna Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 2005-2009 CDMX, Mx

-Oncología Médica Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 2009-2012 CDMX, Mx

-Oncología Torácica Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 2012-2013 CDMX, Mx

-Especialidad en Estrategias y Calidad en Investigación Clínica Tecnológico de Monterrey 2015 CDMX, Mx

C) SOCIEDADES MÉDICAS

-European Society of Medical Oncology (ESMO)

-American Society of Medical Oncology (ASCO)

-International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

-Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO)

-Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax

D) CONSEJERO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Roche

Astra Zeneca

MSD

Novartis

Boehringer Ingelheim

Bristol Miers Squibb

Pfizer

Elli-Lilly

III. INVESTIGACIÓN

a) PUBLICACIONES

-Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer (AURA 3 trial), Mok T. et al. New England Journal Of Medicine (N Engl J Med 2017; 376:629-640), Co-Investigador (AURA Study Team).

-Usefulness of Serum Carcinoembryonic Antigen (CEA) in evaluating response to chemotherapy in patients with advanced non small-cell lung cancer: a prospective cohort study Arrieta et al. BMC Cancer. 2013 13:254 Co-Investigador

-Consenso Nacional de Cáncer de Pulmón Arrieta et al. Revista de Investigación Clínica 2013;65(1) :s5-s84 Colaborador

b) CARTELES

-Gefitinib vs Afatinib beyond progression after chemotherapy in patients with EGFR mutation Co- Investigador IASLC Diciembre 2016 en Viena Austria. (Award)

-Use of Nintedanib in México. Multicentric experience. Co- Investigador IASLC Diciembre 2016 en Viena Austria.

-Renal Failure Associated to Imatinib Mesilate: Report of a case Co - Investigador SMeO Octubre 2009 en Cancún, México

-Systemic Lupus Erythematosus and Cancer experience of INCMNSZ Co- Investigador SMeO Octubre 2009 en Cancún México.

-High liposomal doxorubicin tumour tissue distribution, as determined by radiopharmaceutical labelling with Tc-LD, is associated with the response and survival of patients with unresectable pleural mesothelioma treated with a combination of liposomal doxorubicin and cisplatin Co- Investigador XIV Jornadas Médicas de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Febrero 2013.

c) INVESTIGACIÓN EN CURSO

-A Study to Evaluate Efficacy and Safety of Multiple Targeted Therapies as Treatments for Participants With Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) (B-FAST), Investigador Principal. En Curso (Reclutamiento).

-A Study of Atezolizumab (Tecentriq) to Investigate Long-term Safety and Efficacy in Previously-treated Participants With Locally Advanced or Metastatic Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) (TAIL) Investigador Principal. En Curso (Reclutamiento).

Study of Durvalumab + Tremelimumab With Chemotherapy or Durvalumab With Chemotherapy or Chemotherapy Alone for Patients With Lung Cancer (POSEIDON), Investigador Principal. En Curso (Reclutamiento).

-Study Comparing Rovalpituzumab Tesirine Versus Topotecan in Subjects With Advanced or Metastatic Small Cell Lung Cancer With High Levels of Delta-like Protein 3 (DLL3) and Who Have First Disease Progression During or Following Front-line Platinum-based Chemotherapy (TAHOE), Investigador Principal. En Curso (Reclutamiento).

-A Study of Rovalpituzumab Tesirine as Maintenance Therapy Following First-Line Platinum-Based Chemotherapy in Participants With Extensive Stage Small Cell Lung Cancer (MERU), Investigador Principal. En Curso (Reclutamiento).

-An Investigational Immuno-therapy Trial of Nivolumab, or Nivolumab Plus Ipilimumab, or Nivolumab Plus Platinum-doublet Chemotherapy, Compared to Platinum Doublet Chemotherapy in Patients With Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) (CheckMate 227) Investigador Principal En Curso (Sin Reclutamiento).

-A Study of Carboplatin Plus Etoposide With or Without Atezolizumab in Participants With Untreated Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer [IMpower133], Investigador Principal. En Curso (Sin Reclutamiento).

-Assess Efficacy & Safety of Selumetinib in Combination With Docetaxel in Patients Receiving 2nd Line Treatment for v-Ki-ras2 Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog (KRAS) Positive NSCLC (SELECT-1) Investigador Principal Publicado: Janne P y cols. JAMA. 2017 May 9;317(18):1844-1853.

-Clinical Study of Oral cMET Inhibitor INC280 in Adult Patients With EGFR Wild-type Advanced Non-small Cell Lung Cancer (GEOmetry), Investigador Principal. En Curso, (Reclutamiento).

-Study Of Lorlatinib Versus Crizotinib In First Line Treatment Of Patients With ALK-Positive NSCLC Investigador Principal Pendiente aprobación por COFEPRIS.

-Avelumab in Non-Small Cell Lung Cancer (JAVELIN Lung 200), Sub Investigador. En Curso (Sin Reclutamiento).

-A Study Comparing Alectinib With Crizotinib in Treatment-Naive Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Participants (ALEX) Sub Investigador Publicado: Peters S y cols N Engl J Med. 2017 Aug 31;377(9):829-838.

-Expanded Treatment Protocol With LDK378 in ALK(+) NSCLC, Sub Investigador. En Curso, (Sin Reclutamiento).

MK4775-033 Study of Pembrolizumab vs Docetaxel in Participants previously Treated for Non Small Cell Lung Cancer, Sub investigador. En Curso (Sin Reclutamiento).

IV. EDUCACIÓN

a) EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

-NSCLC Expert Input Forum CDMX 22 de Feb 2018

-Lung Cancer Roll Out (LUCARO) CDMX Febrero 2018

-Curso ACLS CDMX Septiembre 2017

-Curso BLS CDMX Septiembre 2017

-NEPTUNE Investigator's Meeting Miami USA 16 y 17 Marzo 2016

-OAK (GO28915) Investigator Meeting Buenos Aires Argentina 17 y 18 Julio 2014

-NSCLC Expert Input Forum Hospital 20 de Octubre. Madrid, España Marzo 28-30, 2017

-ONE4U PAN-TUMOUR Scientific exchange meeting shaping the Future of oncology research Roma Italia 9 y 10 de Febrero 2017

-ICH Good Clinical Practice for Clinical Trials sites CDMX 30 ene 2017

-Lung Cancer Roll Out (LUCARO) Veracruz Marzo 2017

CDMX Jan 2016

CDMX Jan 2015

-World Lung Cancer Congress (WLCC/IASLC) Yokohama, Japón Oct 15-18, 2017

Vienna, Austria Dec 4-6, 2016

Denver, Colorado, USA Sep 6-9, 2015

-Sociedad Méxicana de Oncología (SMeO) Congress Baja California, México Oct 19-22, 2016

Cancún, México Oct 21-24, 2015

Ixtapa, México Oct 22-24, 2014

Cancún, México Oct 23-26, 2013

-European Society of Medical Oncology Congress (ESMO) Madrid, Español Sep 8 – 12, 2017

Copenhagen, Dinamarca Oct 7-11, 2016

Viena Austria Sep 25-29 2015

Amsterdam, Holanda 27 Sep – 1 Oct 2013

-Medical Education Program on Lung Cancer Management Stanford Cancer Center, California, USA April 2016

-Lung Cancer Preceptorship Dana Farber Cancer Center (Harvard), Boston, USA. Jun 1-2, 2016

-Melanoma and Lung Cancer Preceptorship Marzo 3-4, 2016

-ASCO Annual Meeting Chicago Illinois, USA. Jun 2-6, 2017

Jun 3-7, 2016

May 29-June 2, 2015

May 30-June 3, 2014

Jun 1-5, 2012

Jun 3-7, 2011

Jun 4-8, 2010

-San Antonio Breast Cancer Symposium Texas, USA Dic 8-12, 2015

-American Association for Cancer Research Congress 2015 Pensilvania, USA Marzo 18-22, 2015

-European Lung Cáncer Congress Geneva, Suiza Marzo 13-16, 2016

-Current Trends in Immuno-oncology Bogota Colombia Jul 2015

-The Best of ASCO Cancun, México Ago 31-sep 1, 2012

Cancun, México Sep 2-3, 2011

-The Best of Wold Lung Cancer Congress Cancun, México May 1-2, 2014

-The multidisciplinary Approach to the diagnosis and treatment of ALK-positive NSCLC Río de Janeiro, Brasil May 8- 9, 2014

LACORE Lima, Perú Jul 24-26, 2014

-Latin American Lung Cancer Conference Lima, Perú Ago 21-23, 2014

-MSD Closed Reasearch Update Lima Perú Ago 21, 2014

-ACLS Hospital Español 2001

INCMNSZ

b) CONFERENCIAS ACADEMICAS

-"Actualidades en el tratamiento de adenocarcinoma pulmonar con mutaciones EGFR y ALK" Sesión Académica Semanal de Oncología CDMX, 21 Feb 2018

-Cancer de Pulmón Sexto Congreso Regional de Oncología Aguascalientes Septiembre 2017

-Retos Actuales en el tratamiento del cáncer de pulmón Centro Oncológico Estatal ISSEMYM 27 Septiembre 2017

-9o Jornadas de Oncologia de Occidente

-Cancer de Pulmón Academia Nacional de Medicina de México CDMX 12 Julio 2017

-Cancer de Pulmón Curso de Neumologia al dia en conmemoracion del dia mundial de la EPOC y el dia internacional de la Lucha contra el Cancer de Pulmon Del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 15 al 17 de Noviembre 2017

-Coordinador de módulo de Cáncer de Pulmón Best of ASCO Cd México CDMX 30 Junio 2017

-Coordinación del Foro de Prevención y Diagnóstico oportuno del Cáncer de Pulmón Congreso de Prevención y Diagnóstico Oportuno en Cáncer (COPREDOC) May 3, 2017

-CMN S. XXI, CDMX, México

-La importancia de los Biomarcadores en el Cáncer de Pulmón 75 Congreso de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax Abril 20, 2017

Puebla, Pue. Mx

-¿Hay nuevas opciones de tratamiento en pacientes con ALK positivo? XII Congreso Internacional de Terapias Biológicas Marzo 31, 2017

Querétaro, Qtro.,Mx

-Beyond Immunotherapies in NSCLC Debates in Cancer Abril 1, 2017 Puerto Vallarta,Jal. Mx.

-Controversies of PD-L1 testing and the other potential biomarkers for immunotherapy Lung Cancer Roll Out “LUCARO” Marzo Veracruz, Ve. Mx.

-Inmunoterapias en Cáncer de Pulmón Reunión mensual del Hospital Universitario de Nuevo León Monterrey NL. Mx. Nov 26, 2016

-Evolución de tratamiento en NSCLC XVI congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología Tijuana B.C., Mx. Nov 20, 2016

-Manejo de Mesotelioma Pleural Avanzado

-Coordinador de Foro “Lung Cancer” Best of ASCO Cancun, Q.Roo, Mx

Sep 3, 2016

-Avances en el Tratamiento de NSCLC XI Congreso de Terapias Biológicas Querétaro, Qtro. Mx

Abril 8, 2016

-Biomarcadores en Cáncer de Pulmón LXXV Congreso de la Sociedad Mexicana de Neumología Guadalajara, Jal, Mx.

Abril 01, 2016

-Tratamiento de NSCLC con EGFR o ALK positivo

-Avances en el Tratamiento de NSCLC Instituto Jalicience de Cáncerología Marzo, 2016

Guadalajara, Jal, Mx.

-Immunotherapies in Lung Cancer Current Trends in Melanoma Buenos Aires, Arg.

Marzo 12, 2016

-Avances en Cáncer de Pulmón II Jornada Académica del Grupo CT Scanner CDMX, Mx

Marzo 10, 2016

-EGFR y resistencias VIII congreso internacional, X congreso Nacional y XIII Reunión de la sociedad de oncólogos del ISSSTE San Miguel Allende Gto, Mx

May 2016

-VIH y Cáncer Curso de medicina del VIH en el CIENI CDMX, Mx

Abril 2016

-Inmunoterapias en Cancer de Pulmón Centro Médico ABC CDMX, Mx

Jun 2016

-Cáncer de Pulmón PRONADAMEG , Academia Nacional de Medicina CDMX, Mx

Abril 2016

-“Sirve hacer tamizaje en cáncer de Pulmón” Academia Nacional de Medicina CDMX, Mx

Abril 18, 2016

-Actualidades en el manejo de pacientes con ALK LUCARO CDMX, Mx

Enero 29, 2016

-Coordinación del múdulo de Cáncer de Pulmón First lung Cancer Multidisciplinary Forum Mérida, Yuc, Mx

Dic 5, 2015

-EGFR presentation of a case.

-Inmuno-Oncología en Melanoma Jornadas del Hospital San Javier 2015 Guadalajara, Jal. Mx

Dic 4, 2015

-Cáncer de Pulmón 1er Congreso de la Agrupación George Papanicolaou Hermosillo Son, Mx

Nov 27, 2015

-Cáncer de Pulmón: Experiencia de una Institución Mexicana 2do Simposium Latinoaméricano de Oncología Torácica (SILOT) Viña del Mar, Chile. Nov 19 y 20, 2015

-Mesotelioma maligno

Checkmate 057 Best of ASCO CDMX, Mx

9 de octubre 2015

-Biomarkers in Lung Cancer XVI Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, Sociedad Colombiana Neumología Y Cirugía de Tórax Pereyra, Colombia Oct 10, 2015

-Inmunoterapias en Cáncer de Pulmón y Mesotelioma Plaural Maligno

-Avances en el Tratamiento de SCLC IV Congreso Regional de Oncología Aguascalientes, Mx

Oct 2015

-Avances en Cáncer de Pulmón Cáncer de Pulmón Tour Puebla, Pue. Mx

Jul 4, 2015

-Avances en Cáncer de Pulmón X Congreso Internacional de Terapias Biológicas Querétaro

2015

-Optimal Treatment for EGFR + Patients Lung Cancer Roll Out Mexico City, 2015

Enero 2015

-El Rol de la Farmacogenómica en NSCLC XVII Congreso Internacional de Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2015 Guadal Jal. Mx

Feb 26, 2015

-Qué le sucede a los tejidos después de un tratamiento de inducción de Rt y QT LXXIV Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax Puerto Vallarta Jal. Mx Abril 7 2015

-New perspectives in the Treatment with Biomarker directed Therapies and Immunotherapies in NSCLC.

-Manejo del NSCLC Avanzado Primeras Jornadas de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, Tultitlán Tultitlán, Edo Mex.Mx

Nov 2014

-Biomarcadores dirigidos a Terapias en Cáncer de Pulmón Curso Oncología Traslacional Cancun, Qroo.Mx

Nov 14, 14

-Tratamiento posterior a Progresión a TKIs Curso de Actualización en Cáncer de Pulmón en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Pulmón CDMX, Mx

Nov 2014

-Tratamiento Oncológico en Población Geriátrica XLVI Jornadas Médico Quirúrgicas del INER CDMX, Mx

Oct 15, 2014

-Terapias Blanco en Cáncer de Pulmón Asociación de Médicos del Instituto Jalicience: Sesión Académica Mensual Guad, Jal. Mx

Sep 25, 2014

-Tratamientos Oncológicos 5to Curso de Actualización en Farmacología para enfermería CDMX, Mx

Jun 10, 2014

-Breaking Paradigms: Personalized Treatment for Lung cancer Simposio de la 56ª Semana Quirúrgica Nacional e Internacional de la Academia Mexicana de Cirugía CDMX, Mx

Sep 26, 2014

-Workshop Consenso Nacional de Cáncer de Pulmón Cancun, Q Roo.Mx

May 2014

-Tratamiento personalizado en NSCLC LXXIII Congreso de Neumología y Cirugía de Tórax CDMX, Mx

Abril 2014

-Tratamiento Multimodal en Mesotelioma

-Avances en el Tratamiento de Cáncer de Pulmón IX Congreso Internacional de Terapias Biológicas Querétaro, Qtro

Abril 11, 2014

-Coordinador General Primer Curso Internacional de Cáncer de Pulmón INER CDMX, Mx

Nov 2013

-Tratamiento molecular en Cáncer de Pulmón

-Nuevos tratamientos en Cáncer de Pulmón Alianza de Expertos en Neumología Oct 2013

-“Medical Treatment of Broncogenic Carcinoma” “70 años de Medicina de Excelencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Octagésimo Aniversario de la Academia Mexicana de Cirugía y 55ª Semana Quirúrgica Nacional” 3 de octubre 2013

-Coordinador Primeras Jornadas Médicas de Cáncer de pulmón del Hospital Ángeles Lomas Huixquilican, Edo.Mex

Sep 23, 2013

-Tratamientos en Cáncer de Pulmón Avanzado

NSCLC with Locally Advanced Disease and SCLC abstracts Best of ASCO CDMX, Mx

Sep 20, 2013

-Cáncer de Pulmón XLV Jornadas Médico Quirúrgicas” del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias CDMX, Mx

Sep 3, 2013

-Cáncer y VIH Congreso Medicina del VIH en el CIENI, Curso sistemático y Multidisciplinario CDMX, Mx

Jul 2013

-Tratamiento en Cáncer de Pulmón ALK positivo Sesión Académica de la Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO) CDMX, Mx

Jul 13, 2013

-Tratamiento de Primera Línea de Cáncer de Pulmón Reunión de la Sociedad Mexicana de Oncología (SMEO) Capítulo Guanajuato CDMX, Mx

May 2013

-Tratamiento de Mantenimiento en NSCLC XXX Reunión Anual del Instituto Nacional de Cancerología CDMX, Mx

Feb 2013

c) PONENTE

Roche

Astra Zeneca

MSD

Novartis

Boehringer Ingelheim

Bristol Miers Squibb

Pfizer

Elli-Lilly

d) PARTICIPACIÓN EN CAPITULOS DE LIBRO

-Autor/Cáncer de Pulmón “Temas Selectos de Medicina Interna 2015” del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México A.C. Nieto editores 2015

ISBN 978-607-7548-41-6

-Colaborador/Capitulo 6/ NSCLC, locally advanced Disease.Clínicas Oncológicas de Iberoamérica

-Colaborador/ Sección II/ Sincope Manual de Terapéutica y procedimientos de Urgencia del INCMNSZ McGraw Hill, Sexta edición

e) DIRECTOR DE TESIS/SINODAL

-SINODAL en los exámenes de Certificación en Oncología de la promoción 2018 Certificación en Oncología 17 de Febrero de 2018

-Características clínico-patológicas de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y su correlación con mutación de la cinasa del linfoma anaplásico (ALK) Tésis de Neumología 2016

-Características Clínico-Patológicas de Pacientes con cáncer de Pulmón de células No Pequeñas y su correlación con Mutaciones del Receptor de Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) Tesis de Neumología 2015

f) PREMIOS

-Mérito al Estudio Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 1997

-Mérito al Estudio Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 1998

-Gefitinib vs Afatinib beyond progression to chemotherapy in patients with EGFR m. World Lung Cancer Congress

(Co-Author) 2016