Reseña del XV Congreso Nacional de Mastología

Del 3 al 5 de octubre, la hermosa ciudad de Mérida albergó a los expertos nacionales e internacionales en torno a esta especialidad

LaSalud.mx / Oncología.mx .- Desde su primera edición en mayo de 1993 y hasta la fecha, la Asociación Mexicana de Mastología y el Congreso han impulsado con gran entusiasmo la actualización médica continua de las diferentes disciplinas que intervienen en el estudio de la patología mamaria.

Después de su primera edición en 1993, se interrumpió el evento hasta mayo del año 2000; ya para septiembre de año 2004 se realizó el 4º Congreso Nacional y la 1a. Reunión Internacional, junto con el Primer Curso Mastográfico en Acapulco, Guerrero. Debido al entusiasmo y la respuesta que tuvo este evento dentro de la comunidad médica, es que se ha renovado cada año para seguir ofreciendo valiosa información a médicos de todas las especialidades que conforman el equipo interdisciplinario que se requiere para el diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías.

Este 2018 no fue la excepción, y durante tres días, la ciudad de Mérida, Yucatán, albergó este gran evento. Donde se dieron cita los más importantes especialistas nacionales e internacionales, de las distintas ramas médicas afines; con talleres, cursos y simposios.

Los talleres y cursos impartidos estuvieron a cargo de profesores nacionales y extranjeros, entre ellos podemos mencionar a expertos provenientes de Estados Unidos, como las doctoras Mariana Chavez Mac Gregor, Suzanne Klimberg y Jessica Leung, o los doctores Vicente Valero, Terry P. Mamounas y Dean Shumway.

De Colombia se contó con la participación de la doctora Gloria Palazuelos y el doctor Javier Romero, entre otros destacados especialistas de diferentes latitudes como la Dra. Maria Victoria Velasquez, el Dr. Manuel Ruiz Borrego, Dra. Marcela G. del Carmen o la Dra. Sughra Raza.

Los temas abordados durante estas jornadas incluyeron aspectos como Manejo final de la vida, Economía y Salud, Nueva generación en la educación de cáncer de mama, Desescalar tratamiento en cáncer de mama temprano, Cardio- Oncología: Lo que el mastólogo debe saber, Nutrigenómica, El uso de las redes sociales para el desarrollo profesional en oncología, Inteligencia Artificial en el manejo de hallazgos incidentales, y simposios en:

-SIMPOSIO: Potencia que redefine la 1° línea de tratamiento en cáncer de mama metastásico

-SIMPOSIO: Better and less

-SIMPOSIO: MD Anderson

El comité científico del Congreso Nacional de Mastología estuvo integrado por especialistas de Biología Molecular, Cirugía Oncológica, Ginecología Oncológica, Oncología Médica, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, además de Nutrición, Rehabilitación, Psicología y Enfermería.

Algunos de los especialistas nacionales presentes en el Congreso fueron; el Dr. Enrique Bargalló Rocha (Presidente de la Asociación Mexicana de Mastología 2016-2018 y Presidente del Congreso), el Dr. Víctor Manuel Pérez Sánchez, la Dra. Paula Cabrera Galeana, el Dr. Antonio Maffuz Aziz, la Dra. Adela Poitevin, el Dr. Pedro Mario Escudero de los Ríos, el Dr. Aarón González Enciso, la Dra. Yolanda Villaseñor, entre otros destacados especialistas.

A pesar de todas las especialidades relacionadas con la Mastología, y de todos los tratamientos e innovaciones disponibles para luchar contra el cáncer, el mejor aliado de los pacientes y en general, de todos y todas, es la prevención y la detección oportuna del cáncer.