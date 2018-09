Suicidio en médicos es una crisis de salud pública

Las mujeres doctoras intentan suicidarse con mucha menos frecuencia que las mujeres de la población general, pero su tasa de finalización es igual a la de los médicos varones y, por lo tanto, excede por mucho a la población general (de 2,5 a 4 veces la tasa según algunas estimaciones). Los diagnósticos psiquiátricos más comunes entre los médicos que completaron el suicidio fueron los trastornos del estado de ánimo, el alcoholismo y el abuso de sustancias. Los médicos que mueren por suicidio a menudo padecen depresión u otras enfermedades mentales no tratadas o mal tratadas.

Los resultados de la revisión presentada en la reunión de la APA en 2018 refieren que, dentro de los médicos, los grupos más vulnerables son aquellos que tienen sistemas de soporte inadecuado o están en algún periodo de transición: finalizando la escuela de medicina, iniciando la residencia o tratando de alcanzar un sitio en esta o al acercarse a la jubilación.

Ciertos tipos de especialistas, por ejemplo, anestesiólogos y psiquiatras, corren un mayor riesgo. Otros factores de riesgo incluyen ser mujer, identificarse como parte de la comunidad LGBTQ, tener un historial de enfermedades mentales o físicas y consumo de sustancias1.

Los suicidios de estudiantes de medicina continúan siendo noticia en todas partes del mundo. En 2017, se realizó una investigación sobre la muerte de un estudiante de la Universidad de Southampton que tomó una sobredosis. Mientras tanto, los medios en India han reportado este año tres suicidios en un estado durante el espacio de cuatro meses. El 16 de mayo una residente de pediatría se suicidó en México, el 21 de mayo, otra, en Argentina. Otro tanto de estos eventos quedan en silencio ante la indiferencia de algunos superiores.





Dr. José Javier Mendoza Velásquez

Coordinador de Investigación, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, UNAM

Foto: Mundo de Hoy

¿Por qué los médicos son susceptibles a las enfermedades mentales?

En nuestro país, un estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM refiere que el porcentaje de estudiantes con síntomas depresivos fue de 23% (hombres 12.3%, mujeres 28.4%), con una diferencia significativa en la presencia de síntomas depresivos entre mujeres y hombres estudiantes de medicina (OR=2.8)3.

Otras investigaciones han demostrado que, antes de comenzar la escuela de medicina, los estudiantes tienen una mejor salud mental que sus aspirantes a otras carreras, sin embargo, en investigaciones de la propia UNAM se hace hincapié en que, aunque gran parte de los estudiantes de medicina cursan con síntomas depresivos en la carrera, es más frecuente que los que desde el inicio presentan síntomas de enfermedad mental, presenten incremento de los síntomas o ideación suicida que aquellos que al principio no presentaban síntomas psiquiátricos.

Aun así, los factores que contribuyen a estos síntomas como el estrés, la falta de sueño, el rigor académico, la exposición a situaciones clínicas traumáticas, las deudas y el alejamiento son un riesgo latente en toda la población de estudiantes de medicina.





Las instituciones de salud responsables de los últimos casos de suicidio en médicos no han ahondado aún en la investigación de estos. Las referencias inmediatas continúan relacionadas son la culpa, el acoso escolar, el agotamiento y estas siguen sin abordarse. La angustia académica, no conseguir un sitio en la residencia, la intimidación, la responsabilidad, las jornadas de trabajo, el estigma de la enfermedad mental en el médico, el agotamiento, las horas perdidas de sueño.





El consumo de alcohol y de otras sustancias en la medicina es un problema conocido. Del 10 al 12% lo adquirirán en la universidad 4 . En un estudio en 904 médicos, el 87% varones, el alcohol fue la principal droga de abuso en 50.3%, los opioides en 35.9%, los estimulantes en 7.9% y otras sustancias en 5.9%; 50% reportaron abuso de múltiples sustancias, 13.9% un historial de uso de drogas intravenosas, y 17% tratamiento previo por adicción. Aun cuando anestesiólogos, urgenciólogos y psiquiatras eran los más frecuentes, se considera que la sobrerrepresentación de estas especialidades es debida a su relación numérica proporcional 5 .





Al parecer, en la medicina no hay tiempo para sentir dolor. La muerte del médico por suicidio es un acto que se esconde. Las autoridades a lo largo de los años han observado el comportamiento de la conducta suicida en médicos decidiendo permanecer inmóviles ante estas cifras.





Establecer sistemáticamente una evaluación de la salud mental en estudiantes de medicina como en médicos residentes, realizar campañas de difusión y sensibilización, y posteriormente brindar el tratamiento a través de estrategias conductuales tempranas, podría significar un cambio trascendente en la conducta suicida en médicos y estudiantes de medicina.





