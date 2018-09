Mensaje Editorial para el Congreso Mundial de Psiquiatría

Por el Dr. Aldo Suárez Mendoza, Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana

Sanamente.- Es un honor convocarlos a la celebración este magno evento que tendrá lugar en la Ciudad de México. Quizás ustedes no lo recuerden, pero hace 47 años se celebró aquí el Congreso Mundial de Psiquiatría (1971), y han pasado todos estos años para que nuevamente en nuestra ciudad, en nuestro país, seamos los anfitriones del Congreso Mundial de Psiquiatría.

Este evento que tiene una gran relevancia desde el punto de vista de la Academia, se lleva a cabo del 27 al 30 de septiembre del presente año. ¿Por qué se vuelve transcendente? Se vuelve transcendente no solo porque hace mucho tiempo no teníamos un evento de esta magnitud en la Ciudad de México, sino porque las temáticas del Congreso tienen que ver con estas grandes cuestiones que nos aquejan en la actualidad. El lema del evento es Standing Firm for Mental Health. Quiere decir que estamos de pie, haciendo frente a toda la problemática psicosocial que nos aqueja, es por eso que se vuelve especialmente transcendente, porque hoy por hoy, la salud mental tiene mucho que aportar en relación a los grandes temas sociales que desafortunadamente en esta época siguen tan vigentes.

Tenemos que hablar de discriminación, de migración, de feminicidios, y desde luego, de la salud mental. La psiquiatría tiene mucho que aportar en estos grandes temas y el Congreso Mundial de Psiquiatría, tiene por consigna esta visión social de la psiquiatría, pero no solo eso, es un Congreso muy amplio, que incluye todo lo relacionado con las neurociencias, las aportaciones que nos dan para nuestra práctica, la farmacología, en fin, todas las demás disciplinas de la psiquiatría van a estar representadas de alguna u otra forma en este magno evento, que planea reunir entre 3,000 y 4,000 especialistas de todo el mundo.

Es para nosotros un honor que muchas personas asistan, en especial, nos interesa que vean nuestro país, las cosas que se hacen aquí, y también que los hermanos países de Latinoamérica nos acompañen y expresen sus opiniones de toda esta temática, que insisto, se ha vuelto desafortunadamente transcendente.

