Separación forzada, migración y salud mental

Neuro.mx .- Si bien el fenómeno de la migración es parte inherente del ser humano, podríamos decir, sin lugar a dudas, que el siglo XXI se ha convertido en el siglo del migrante. La búsqueda de mejores condiciones de vida lleva a las personas a salir de su propio país o comunidad por razones de persecución (religión, orientación sexual), situaciones de guerra y otros ambientes de violencia, catástrofes naturales, problemas económicos y laborales. El aumento en la frecuencia de estos desplazamientos humanos nos obliga a revisar y reflexionar sobre nuestra manera de entender y atender a los migrantes y desplazados del mundo.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) formada por Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, y Turquía; ha identificado a los Estados Unidos de América (EUA), Alemania, Reino Unido, Canadá y Francia como los países que más reciben migrantes; seguidos por Australia, España, Italia y Holanda1.

Según esta organización, Europa Occidental y los EUA se han convertido en los focos de mayor atracción para migrantes de América Latina, África, Medio Oriente y el sur de Asia. Estos destinos, preferidos por los migrantes, se están debatiendo entre promover la inmigración legal y combatir la inmigración ilegal. Solamente, en el periodo del 2015 al 2016, Alemania tuvo un aumento en el flujo de inmigrantes del 53%, mientras que los EUA tuvieron un aumento en el flujo de inmigrantes del 13%. De hecho, apenas el 12 de septiembre del 2018, la canciller Ángela Merkel hizo un llamado al parlamento europeo para que los diferentes países apoyen a la agencia Frontex Border en el intento de detener la inmigración ilegal a los países de la Unión Europea2, al mismo tiempo que condenó las protestas antiinmigrantes en Alemania y otros países de la Unión3. Sin embargo, los Estados Unidos siguen siendo el país que recibe más migrantes en el mundo y, sin lugar a duda, más migrantes provenientes de Latinoamérica que de cualquier otra zona.

En cuanto a la frontera más larga del mundo, nuestra frontera norte, la que compartimos con los EUA, es una frontera con flujos migratorios bidireccionales presentes desde antes de que la frontera se convirtiera en lo que conocemos actualmente. Para muchos no es sorpresa que México sea el destino de muchos ciudadanos de EUA, ya sean de origen mexicano o no. De acuerdo con cifras del Inegi, en el 2015 había cerca de 740,000 estadounidenses viviendo en México, de los cuales, el 91.2% lo hacía de manera irregular, es decir, viviendo como indocumentados. Por otro lado, el Departamento de Estado de los EUA reportó en el 2016 que la cifra es mayor y se acerca al 1,000,000 de estadounidenses en México4. De hecho, México está en segundo lugar en la lista de los mejores lugares para vivir después de la jubilación, solo superado por Costa Rica, según la página internationallviing.com. En esta lista se incluyen destinos como Rosarito, Baja California; Los Cabos, Baja California Sur y San Miguel Allende, Guanajuato5.

Aunque las deportaciones de mexicanos en EU se dan de manera constante, y aumentaron durante el periodo del presidente Barak Obama, es bien sabido que, durante el actual gobierno del presidente Donald Trump, se ha desatado un ambiente de hostilidad y prejuicio en contra de los migrantes latinoamericanos en general y mexicanos en particular. De hecho, desde su campaña como candidato, el presidente Trump llamó a los migrantes indocumentados delincuentes y criminales; y propuso la construcción de un muro ultramoderno para separar a las dos naciones de manera clara y contundente. También, como parte de su iniciativa antiinmigrante, decretó una prohibición de vuelos originados de varios países del Medio Oriente. En los primeros 100 días de su mandato redactó un decreto para reforzar las medidas de vigilancia en la frontera con México, y así fortalecer las acciones del Departamento de Homeland Security.

De acuerdo con Homeland Security, del 2006 al 2016, ha habido una reducción en los intentos de ingresar ilegalmente a los EUA: de 2,000,000 a 624,000. Esta cifra incluye a las personas aprehendidas, a los que se regresan en el preciso momento previo al intento de cruzar, y los que se escapan antes de ser aprehendidos.

En el 2016, el departamento de Customs and Border Protection determinó que 274,617 extranjeros no cumplían con los requisitos para ser admitidos a los EU y fueron devueltos, el 26.7% eran Mexicanos y el resto de Cuba, Canadá, Filipinas y Guatemala. En el mismo año se deportaron a 340,056 individuos de los EUA, de los cuales el 40% fueron deportados por ser criminales, del total de estos deportados, el 72% eran mexicanos, seguido por personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.

En reportes más recientes, nos enteramos que el muro sigue sin construirse, aunque ya se han gastado alrededor de 4 millones de dólares en la fabricación de 8 prototipos, que fueron presentados al presidente Trump en marzo del 20186.

El decreto de prohibición de vuelos de países del Medio Oriente fue aprobado después de varias revisiones. Y, finalmente, el evento más reciente y doloroso, la puesta en evidencia de la separación forzada de niños de sus padres, detenidos durante el intento de ingresar a los EUA de manera ilegal.

Este último acontecimiento se volvió noticia en junio del 2018, cuando nos enteramos que alrededor de 10,000 menores de edad habían sido separados de sus padres, en algunos casos por más de 3 meses.

La comunidad internacional se manifestó de tal manera que, finalmente, el presidente Trump expidió una orden para reunificar a los menores con sus padres. Se dice que alrededor de 2,500 menores ya han sido reunificados. El resto están distribuidos en albergues localizados en 15 estados de la unión americana (Washington, Oregón, California, Arizona, Texas, Kansas, Illinois, Michigan, Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Florida, Virginia, Maryland, Nueva Jersey), y se presume que están en proceso de ser reunificados.

Sin embargo, en el desarrollo de estos acontecimientos, publicaciones de National Public Radio reportaron declaraciones del Procurador General Jeff Sessions, “if you cross this border unlawfully, then we will prosecute you. It’s that simple. …If you are smuggling a child, then we will prosecute you and that child will be separated from you as required by law. If you don’t like that, then don’t smuggle children over our border;” lo cual se traduciría, “si cruzas la frontera ilegalmente, entonces te vamos a enjuiciar. Así de simple…si traes a un menor de contrabando, te vamos a enjuiciar y ese menor será separado de tu lado, de acuerdo a la ley. Si no te gusta, entonces no traigas a menores a cruzar nuestra frontera.” El comentario era alrededor del principio de que cuando cualquier adulto comete un delito por el cual es detenido o arrestado, entonces también es separado de sus hijos7.

Por otro lado, el 20 de junio del 2018, el Procurador de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, Wenceslao Cota Amador, declaró que 899 menores mexicanos habían sido detenidos en la frontera en su intento de ingresar ilegalmente a EUA y repatriados por el estado de Sonora. Resulta que estos niños habían intentado cruzar la frontera por sí solos, sin ser acompañados por un adulto. También declaró que la mayoría son originarios de los estados de Oaxaca, Chipas y Guerrero8.

Implicaciones neurobiológicas

Las implicaciones de estos acontecimientos en el campo de la antropología, geografía, sociología, política, filosofía, son de grandes dimensiones Estas implicaciones también abarcan los campos de la medicina y en especial la psiquiatría.

Las implicaciones del fenómeno particular de las separaciones forzadas van más allá de las propiamente psiquiátricas y clínicas, e incluyen cuestiones dentro de la psicología, las neurociencias y la epigenética.

De acuerdo al Dr. Martin Teicher, Director del Programa de Investigación de Biopsiquiatría del Desarrollo del Hospital McLean de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, eventos tales como las separaciones forzadas entre padres e hijos, en especial en edades tempranas, tiene serios y duraderos efectos en el desarrollo y la maduración cerebral.

Según el Dr. Teicher, el sistema nervioso central experimenta cambios profundos en el proceso de maduración durante las diferentes etapas de la niñez. Las vías y regiones cerebrales sufren niveles variados de vulnerabilidad y susceptibilidad a experiencias traumáticas. Por ejemplo, las regiones especialmente susceptibles al estrés durante los primeros 7 años de vida postnatal, incluyen aquellas a cargo de detectar y responder a amenazas, la regulación de la respuesta al estrés, la atención, y la memoria. Hacia la niñez media, las estructuras cortico límbicas y las funciones de mielinización son más vulnerables, de las cuales dependen la integración inter-hemisférica y el procesamiento sensorial. Hacia la pubertad las experiencias adversas afectan las habilidades relacionadas con la cognición social.

Alrededor de la adolescencia temprana, las áreas a cargo de la regulación emocional y de control de impulsos son la más afectadas, y en la adolescencia media, las experiencias adversas se ligan a las vías de asociación y organización neuronal, lo cual predispone a la depresión mayor. Como bien sabemos, los trastornos psiquiátricos se pueden dar con la presencia y con la ausencia de experiencias adversas, sin embargo, el Dr. Teicher propone que la presencia de estas experiencias se asocia con mayor peso a la emergencia de trastornos difíciles de tratar en la vida adulta.

Si bien, el Dr. Teicher, no cuenta con los datos de que la separación forzada tiene el mismo peso que otras experiencias adversas en la vida temprana, sí nos motiva a poner en perspectiva el impacto de este fenómeno social y legal9. Como parte del debate, uno no puede dejar de considerar la posibilidad de que estos menores, junto con sus familias, ya han sido expuestos a experiencias adversas desde su país de origen, aun viviendo con sus familias. Sabemos de familias que están escapando de situaciones bélicas y otros tipos de violencia, sobre todo las provenientes de Centroamérica10.

Conclusiones

El mundo del siglo XXI, plagado de conflictos por límites fronterizos, crisis económicas, desplazamientos humanos y catástrofes naturales; los profesionales de la salud mental estamos obligados a redefinir como atender a los migrantes, desplazados, deportados y repatriados. En nuestro país nos podemos encontrar a migrantes mexicanos en cualquier estado de la república.

La evidencia clínica y neurocientífica nos sugiere una vulnerabilidad del Sistema Nervioso Central a situaciones de adversidad tempranas; qué tanto peso tienen o van a tener experiencias como las de separación forzada, está por definirse. Sin embargo, es imperativo, que los profesionales de la salud mental nos mantengamos informados y seamos sensibles al impacto de los flujos migratorios y a las repercusiones psicológicas, psiquiátricas y del neurodesarrollo en especial en los menores de edad.

