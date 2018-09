Se caracteriza por agresión y daños intencionales, repetitivos y crónicos, además de un desbalance de poder o fuerza en la relación interpersonal

Sanamente.mx .- Se puede definir al Bullying como una serie de comportamientos negativos, desagradables o hirientes, intencionados y repetitivos realizados por una o más personas, dirigidos en contra de otra que tiene dificultad para defenderse.





Características

1) Agresión o daño intencionales.

2) Repetitivo y con tendencia a ser crónico.

3) Desbalance de poder o fuerza, real o percibido, en la relación interpersonal.

Es una forma de violencia entre pares o compañeros en la que existen alteraciones emocionales o de conducta, tanto en los abusadores como en las víctimas.





¿Qué alteraciones emocionales o conductuales tienen los que abusan?

Por lo regular tienen conductas que no se apegan a las reglas o las desafían, pueden gustar de llevar la contraria, discuten con figuras de autoridad, gustan de molestar o culpar a otros de sus errores o mal comportamiento, se molestan con facilidad, pierden fácilmente la calma, pueden a menudo estar enfadados o resentidos, tienden a ser rencorosos y vengativos.

Pueden además no respetar los derechos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad. Pueden ser agresivos en contra no solo de personas sino también de animales, algunos han tenido conductas delictivas, tienden a ser mentirosos, pueden escaparse de casa por las noches, o irse de pinta, pueden llegar a incendiar cosas o destruir propiedad ajena entre otros.





Dra. Jacqueline Cortés Morelos

Secretaria General Asociación Psiquiátrica Mexicana

¿Cómo son o tienden a actuar las víctimas?

Ellos pueden presentar síntomas depresivos que se caracterizan por tristeza o aburrimiento la mayor parte del tiempo y que han estado presentes por al menos 2 semanas o más, pueden estar acompañados de alteraciones en el sueño, apetito, autoestima, desmotivación, falta de energía, aislamiento, llanto fácil, a veces la tristeza puede estar sustituida por irritabilidad o enojo, y cuando los síntomas depresivos se agravan puede haber ideas de muerte y conducta suicida o autodestructiva.

Por otro lado, no es raro que también existan síntomas de ansiedad como preocupaciones constantes, que pueden ir acompañados de algunas características físicas como sudoración de manos, que se muerdan las uñas, a veces náuseas, sensación de nudo en la garganta u opresión en el pecho, dolor de estómago o de cabeza, así como presentar miedo de ir a la escuela, de separarse de sus padres, miedo a que algo malo les pase a ellos o a sus padres si es que se separan, pueden presentar miedo de hablar en público, por miedo a hacer el ridículo, es decir, pueden ser muy tímidos y nerviosos.





¿Quién más participa en el Bullying?

Además del abusador y la víctima, también hay quien es Abusador-víctima o Víctima agresiva, mismos que pueden ser provocadores de violencia o responder de manera reactiva con falta de control de su conducta. Otro tipo de participante en el Bullying es al que se conoce como Neutro, mismo que suele ser espectador.





¿Cómo se presenta el Bullying?

El Bullying puede ser:

• Físico. Golpes, empujones, patadas, jalones, meter el pie para provocar caída, etc.

• Verbal. Se utiliza el lenguaje para causar malestar psicológico con la finalidad de humillar, intimidar u otra razón despectiva, como los apodos hirientes, insultos, burlas, etc.

• Relacional. Es cuando los individuos usan su posición en el grupo o relaciones personales para causar malestar psicológico, por ejemplo: esparcir rumores, aislarlo o no tomarlo en cuenta, bromas pesadas, excluirlo o hacer como si no existiera, amenazas o intimidaciones, etc.

• Cyberbullying. Uso intencionado de la tecnología de la información como en redes sociales, e-mail, mensajes de texto con la finalidad de humillar, avergonzar, degradar o afectar negativamente a otro.





¿En dónde puede suceder el Bullying?

El bullying puede tener diferentes escenarios, puede ser dentro del salón de clases (en presencia o no de los profesores, entre clases), en los pasillos, baños o patio de la escuela, en el trayecto de la escuela a la casa o de la casa a la escuela y en cualquier lugar si se trata de cyberbullying.





¿Cómo se previene y se trata el Bullying?

Las intervenciones tanto para prevenir como tratar el Bullying son variadas e incluyen tanto a los participantes (abusadores, víctimas y neutros), padres, tutores o familia, así como a los incluidos en el área escolar y a la comunidad.

Siempre será buena la evaluación de un especialista en el área de la Salud Mental (Psiquiatra de niños y adolescentes, Psicólogos, Terapeutas especialistas en terapia cognitivo-conductual, sistémico-familiar, etc.) para identificar y tratar enfermedades emocionales con los diferentes abordajes terapéuticos.

En el ámbito escolar es importante implementar capacitación para padres de familia, supervisión de patio y pasillos en la escuela, métodos disciplinarios, manejo en el aula, capacitación para los maestros, reglas en clase, adoptar una política total anti-bullying, etc.





