XX Congreso de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica

Los temas rectores del Congreso fueron cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer renal y cáncer de pene

Oncologia.mx / LaSalud.mx .- “Este año festejamos el vigésimo Congreso y, por lo tanto, el vigésimo Aniversario de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica, así mismo, el 24° Simposio Internacional de Urología Oncológica.

Como cada año, el Hotel Princess Mundo Imperial de Acapulco fue la sede de este importante evento que contó con grandes invitados, como los doctores Michael Jewett y Dr. Wassim Kassouf de Canadá, el Dr. Ashish Kamat del MD Anderson de Estados Unidos y al Dr. Karim Touijer del Memorial Sloan Kettering de Nueva York”, así lo confirmó el Dr. Arturo Mendoza, Coordinador del Programa Científico del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica, durante la entrevista otorgada a Oncologia.mx

Este reconocido Congreso también contó con la participación de alrededor de 20 prestigiados profesores nacionales, como el Dr. Román Carvajal, el Dr. Guillermo Feria y el Dr. Ricardo Castillejos, todo esto dirigido por el actual Presidente de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica, el Dr. Francisco Rodríguez Covarrubias.

El programa abordó temas de gran controversia como el cáncer de próstata, también se habló de las nuevas opciones de tratamiento en cáncer localizado, el cáncer de castración resistente —en lo que ha habido una gran revolución en los últimos años—, temática a cargo de oncólogos médicos como el Dr. Juan Zinser, la Dra. Mayte Bourlón y el Dr. Samuel Rivera.

En cáncer de vejiga, el Dr. Ashish Kamat y el Dr. Wassim Kassouf, abordaron lo relacionado con las nuevas terapéuticas de inmunoterapia y las más recientes opciones de tratamiento en el cáncer no invasor de vejiga y del cáncer invasor de vejiga.

En cuanto al cáncer renal, participó uno de los grandes expertos a nivel mundial, el Dr. Michael Glode, así como el Dr. Francisco Rodríguez Covarrubias. También se discutieron casos clínicos en los que se revisaron todas las nuevas opciones, tanto en cáncer localizado como en cáncer avanzado de riñón.

En cáncer de pene, se contó con personalidades como el Dr. Hugo Manzanilla, el Dr. Víctor Corona, y reconocidos especialistas de nuestro país, como el Dr. Narciso Hernández Toriz.

Y como cada año, este Congreso contó con el apoyo del Colegio Mexicano de Urología, la Sociedad Mexicana de Urología y el Consejo Nacional Mexicano de Urología; con la presencia de los presidentes de estas tres instituciones.

20 años de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica

El objetivo general de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica siempre ha sido reunir a todos los urólogos mexicanos interesados en el cáncer urológico, así como elevar el nivel en el tema del cáncer para todos los especialistas comprometidos con esta área y todas sus ramas relacionadas.

Una muestra de ello es que trabajan en íntima relación con la Sociedad de Oncología Médica, “ya que en la actualidad se debe trabajar en equipo para lograr una mejor atención de los pacientes” puntualizó el Dr. Arturo Mendoza Valdés.

“Algo muy importante para nosotros es que 20 años se dicen fácil, pero han sido 20 años de un gran esfuerzo; que no habría sido posible de no contar con el apoyo de las empresas farmacéuticas. Pero, lo más importante de todo es que esto no habría sido posible sin la participación de todos los urólogos interesados en el área de oncología” finalizó el reconocido Dr. Mendoza Valdés.