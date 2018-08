Hipoglucemia y Diabetes

Una condición ignorada que puede ser mortal

PacienteDiabetico.mx / LaSalud.mx .- La hipoglucemia, también conocida como bajo nivel de azúcar en la sangre, es una de las complicaciones más importantes para los pacientes con diabetes tratados con insulina y un solo episodio severo puede ocasionar graves daños a la salud, de acuerdo con especialistas.

Se tiene riesgo de hipoglucemia cuando los niveles de glucosa caen por debajo de lo normal, es decir, a un nivel menor a 70 miligramos por decilitro (mg/dL). Esto es una señal de alarma para que el médico y el paciente ajusten la dosis del tratamiento a fin de evitar esta condición. La hipoglucemia clínicamente significativa se define con una glucosa igual o menor de 54 mg/dl, debido a que las consecuencias clínicas son importantes a partir de ese nivel de glucosa.

Lo más peligroso de este caso es que los pacientes no se dan cuenta que sufren un episodio de hipoglucemia, porque algunos de sus primeros síntomas, como sentir hambre, son leves y comunes.

En promedio, los pacientes con diabetes tipo 2 insulinizados presentan 23 episodios de hipoglucemia leve al año1, y algunos ya están familiarizados con esta experiencia. Algunos no reportan sus episodios de hipoglucemia y hasta un 64% no son completamente conscientes de estos episodios. El 83% de los episodios de hipoglucemia detectados por un profesional de la salud no son reconocidos por los pacientes con diabetes tipo 23

De acuerdo con Dr. Rafael Bravo, especialista en endocrinología y Director Médico de Novo Nordisk México, “si no se toman las medidas necesarias, los síntomas de la hipoglucemia pueden empeorar. Ante este problema de salud que requiere especial atención, Novo Nordisk ha iniciado la campaña informativa y educativa La hipoglucemia sí importa, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta condición y sus serios efectos a la salud, ya que en los casos severos puede causar accidentes, heridas, coma y muerte.”4

En conferencia de prensa, el Dr. Valentín Sánchez, especialista en endocrinología y Jefe Interino del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México, hizo hincapié en la necesidad de que los pacientes sepan identificar sus síntomas y reportarlos inmediatamente a su médico.

“Los síntomas de la hipoglucemia pueden ir desde sudoración, hambre, dolor de cabeza, visión borrosa, mareo, somnolencia y nerviosismo, en los casos leves o moderados, hasta ataques o convulsiones y pérdida del conocimiento en los casos severos. En casos de hipoglucemia nocturna, el paciente presenta síntomas como llorar o tener pesadillas, sudar hasta humedecer el pijama o las sábanas, y después de levantarse se siente cansado, irritable y confundido”, informó el Dr. Sánchez.

Para los pacientes con diabetes tipo 2, la hipoglucemia es frecuente1,2 y tan aterradora que podría llevar a un mal control de la glucemia.5,6 Por temor a tener más episodios de hipoglucemia, muchos pacientes con diabetes tipo 2 reducen sus dosis de insulina, sin consentimiento de un profesional de la salud.5,6

Incremento en el riesgo cardiovascular

Además, los especialistas informaron que la hipoglucemia severa incrementa en un 2.7% el riesgo de muerte cardiovascular. Para los pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo cardiovascular, la hipoglucemia está asociada a un 38% de incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores.7-9

“De aquí la necesidad de contar con insulinas de acción prolongada, que además de un óptimo control glucémico, hayan demostrado menor riesgo de hipoglucemia y sean seguras en pacientes con alto riesgo cardiovascular”, enfatizó el Dr. Sánchez.

Desde el año de 2013, en México se cuenta con la insulina degludec, que ha demostrado su seguridad y eficacia, a través de un amplio programa de investigación clínica, no sólo en el control glucémico, sino también en la reducción de episodios de hipoglucemia y seguridad cardiovascular, en comparación con otras insulinas de su tipo.

Respecto a esta insulina, el Dr. Rafael Bravo, expresó que “degludec es una insulina basal análoga de nueva generación y aplicación de una sola vez al día, para el tratamiento de la diabetes. Tiene una duración de acción ultra-prolongada de más de 42 horas, y vida media de 25.4 horas, con menor riesgo de hipoglucemia confirmada, severa y nocturna. Esto le brinda mayor flexibilidad a los horarios de su aplicación diaria y se adapta al estilo de vida del paciente moderno, que de esta manera tiene una mayor adherencia al tratamiento.”

Varios estudios farmacológicos clínicos demuestran que el perfil farmacocinético y farmacodinámico de la insulina degludec es más estable y plano (sin picos), con menor riesgo de producir hipoglucemia y, por tanto, coeficiente de variabilidad de la glucosa menor al de otras insulinas. Al compararla contra insulina glargina esta variabilidad es cuatro veces menor (coeficiente de variación de 20% con insulina degludec, 82% con insulina glargina U100), lo que implica para el paciente “subidas y bajadas” de glucosa inesperadas.10

“Los episodios de hipoglucemia pueden ser de alto riesgo y deben reportarse de inmediato al profesional de la salud. Una persona con hipoglucemia debe tomar con seriedad este diagnóstico y seguir al pie de la letra las instrucciones de su médico”, enfatizó el Dr. Bravo.