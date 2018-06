Hagamos equipo y salvemos vidas: Campañas de donación altruista de sangre

Una base de donantes voluntarios no remunerados que donen sangre con regularidad permite garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada.

El Centro Médico ABC invita a unirse a la celebración del Día del Donante de Sangre.

Ciudad de México, a 8 de junio de 2018.- En conmemoración del Día del Donante de Sangre, 14 de junio, el Centro Médico ABC llevará a cabo la semana de donación altruista de sangre que se realizará del 11 al 15 de junio en sus Campus, Observatorio y Santa Fe.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transfusión de sangre y sus componentes contribuyen a salvar millones de vidas cada año en el mundo, permitiendo aumentar la esperanza y calidad de vida de pacientes con padecimientos graves, así como llevar a cabo procedimientos médicos o quirúrgicos complejos. Asimismo, la sangre es fundamental para tratar a heridos durante urgencias de todo tipo (desastres naturales, accidentes, conflictos armados, etc.) y cumple una función esencial en la atención materna y perinatal.

Durante las emergencias aumenta la demanda de transfusiones sanguíneas, que se hacen más difíciles y complejas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el sismo del pasado 19 de septiembre, las entidades federativas que resultaron mayormente afectadas demandaron de una gran cantidad de donadores de sangre para apoyar aquellas personas que resultaron afectadas y encontradas bajo los escombros y que requirieron intervenciones quirúrgicas.

El suministro adecuado de sangre durante las emergencias exige un servicio de transfusiones bien organizado, lo que solo puede lograrse con la colaboración de toda la sociedad y con una población donante que se comprometa a hacer donaciones voluntarias no remuneradas a lo largo del año.

“Es importante contar con donantes voluntarios de sangre no remunerados, ya que permiten garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada. Este es el grupo de donantes más seguro, puesto que son los que tiene la prevalencia más baja de infecciones transmisibles por la sangre”, comentó el Dr. Antonio Salas, Jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC, Campus Santa Fe.

Una sola persona puede contribuir a salvas a cuatro vidas, ya que la sangre recogida se puede separar en sus diferentes componentes, tales como los concentrados de eritrocitos o de plaquetas, el plasma y el crioprecipitado.

“En la última década, las personas afectadas anualmente por emergencias superan los 250 millones. Ante estas situaciones, el Centro Médico ABC mantiene una campaña permanente y hace un llamado a la población para participar en la semana de “Donación altruista de sangre. Hagamos equipo y Salvemos Vidas”, un programa que invita a la comunidad en general a visitar nuestro Banco de Sangre en ambos campus de la semana del 11 al 15 de junio en un horario de 8 a 19 horas y ser parte de la conmemoración del Día del Donante de Sangre”, finalizó el especialista.

Para ser donador de sangre, es indispensable tener entre 18 y 65 años; un peso mínimo de 50 kilos; un ayuno breve de dos horas y no estar enfermo el día de la donación. Asimismo, se deben considerar algunos factores adicionales, como: en los últimos 12 meses no haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura, transfusiones, cateterismos, endoscopías; no haber padecido hepatitis B y C, VIH o sífilis; no estar embarazada o lactando; y en las últimas 12 horas, no haber ingerido bebidas alcohólicas, narcóticos, marihuana o algún estupefaciente; entre otros.

Para más información, consulta la página: https://www.abchospital.com/especialidades/banco-de-sangre/