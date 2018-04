El 80% de los casos de cáncer de pulmón en México reciben un diagnóstico en etapas avanzadas

Más de 10 millones de pacientes con cáncer han sido tratados con terapias de Roche logrando avances significativos

Avanzar en el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado podría mejorar la calidad de vida para los pacientes

LaSalud.mx.- El cáncer de pulmón es uno los más comunes en el mundo y ocupa el primer lugar de incidencia y mortalidad a nivel global. Este tipo de cáncer representa un reto para los profesionales de la salud, ya que su diagnóstico no es sencillo. En el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, que se conmemora este 5 de abril, Roche entiende esta situación y la necesidad de diagnósticos tempranos y tratamientos que permitan una mayor supervivencia a los pacientes, por lo que ha dedicado gran parte de la investigación y desarrollo de medicamentos para esta neoplasia.

El 80% de los casos reciben un diagnóstico en etapas avanzadas, cuando el cáncer ya ha hecho metástasis y la tasa de supervivencia es del 4%. Esto se debe a que no se presentan síntomas hasta que la enfermedad se ha propagado. “El cáncer de pulmón es un tema que cobra gran relevancia al ser el más común en México y en el mundo y provocar más muertes, incluso por encima del cáncer de mama, colorrectal y próstata combinados”; aseguró el Dr. Jorge Arturo Alatorre, médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER).

De acuerdo con el Dr. Alatorre, la mayoría de los cánceres de pulmón no causan ningún síntoma, sin embargo mencionó que entre los más frecuentes se encuentran la tos que no desaparece o que empeora, dolor en el pecho que a menudo empeora cuando se respira profundamente, tose o se ríe, ronquera, pérdida de peso y pérdida de apetito, tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado, dificultad respiratoria, cansancio o debilidad, infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen recurriendo y silbido de pecho.

Con más de 70 años de investigación e innovación en medicamentos para el cáncer de pulmón, mama, piel, colon, ovario, entre otros; y en el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, Roche reafirma su compromiso con la salud de los mexicanos a través del desarrollo de nuevos tratamientos para mejorar la calidad de vida y tasa de supervivencia de los pacientes con esta enfermedad.

Así, desde 2006, Roche incursionó en el mercado con erlotinib como tratamiento de segunda y tercera línea para cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) EFGR (Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico) positivo localmente avanzado, metastásico o recurrente; en 2009 logró en México la aprobación de bevacizumab como tratamiento de primera línea; para 2012 la de erlotinib en primera línea también con la mutación activa de EGFR. En 2016, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) certificó la combinación de erlotinib y bevacizumab para el tratamiento de primera línea en pacientes con CPCNP y para 2016 se obtuvo la aprobación para terapia de mantenimiento con erlotinib en pacientes con CPCNP localmente avanzado o metastásico que no hayan progresado en la primera línea con quimioterapia.

Hoy, más de 10 millones de pacientes con cáncer han sido tratados con terapias de Roche logrando avances significativos. Por más de 5 décadas, la compañía ha desarrollado medicamentos que redefinen el tratamiento oncológico[2]. “Estamos invirtiendo más que nunca en nuestro esfuerzo por crear opciones innovadoras que permitan a los pacientes luchar con su propio sistema inmunológico contra el cáncer a través de estrategias personalizadas con desarrollo biotecnológico, anticuerpos, moléculas y una nueva área en expansión: inmunoterapia”, afirmó la Dra. Azucena Corro, Gerente Médico Senior de Oncología en Roche México.

La inmunoterapia tiene un futuro prometedor en el tratamiento contra el cáncer, ya que es un tipo de tratamiento que estimula las defensas naturales del cuerpo a fin de combatirlo. Las ventajas más significativas de la inmunoterapia se traducen en detener o retrasar el crecimiento de las células cancerosas, impedir que se disemine a otros órganos y ayudar al sistema inmunitario para que funcione mejor a la hora de destruir las células malignas.

“Estamos particularmente interesados en terapias que modulen las funciones de las células inmunes y la muerte dirigida de los tumores mediada por el sistema inmune, para que finalmente generé la inmunidad contra el cáncer[3]”, aseguró la Dra. Corro e invitó a la población a que, en el marco del Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, se sumen a ellos para crear conciencia sobre el padecimiento y la necesidad de un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

