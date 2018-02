IMSS atiende cada año a 2.7 millones de personas con diabetes

La atención en medicina familiar permite controlar la enfermedad para retrasar complicaciones como ceguera, daño en riñones, amputación de extremidades e infartos.

En los módulos PREVENIMSS se realizan alrededor de seis millones de pruebas de detección de diabetes anuales.

LaSalud.mx.- Cada año en las Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige Tuffic Miguel, se atiende de manera integral a 2.7 millones de personas con diabetes, quienes reciben tratamiento con medicamentos y el apoyo de servicios en nutrición y trabajo social para modificar estilos de vida poco saludables.

El coordinador de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del IMSS, Héctor Raúl Vargas Sánchez, señaló que la atención en clínicas es primordial para controlar la enfermedad y así retrasar la aparición de diversas complicaciones como ceguera, daño en riñones y nervios, la amputación de extremidades e incluso infartos, que ponen en riesgo la vida.

En un esfuerzo de prevención, enfatizó, en los módulos PREVENIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se realiza un promedio anual de seis millones de pruebas de detección de diabetes, que constituyen la oportunidad de identificar a personas con factores de riesgo de padecer la enfermedad, y así poder atenderlos oportunamente.

Destacó que en la actual administración se diseñó y puso en marcha el Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas, con el objetivo de reorientar los servicios de salud para detectar y prevenir la aparición de cuatro padecimientos que afectan a los derechohabientes del Instituto, entre ellos, la diabetes.

Informó que la estrategia continúa en fase piloto en el estado de Nuevo León y que uno de los objetivos fue comenzar el modelo en esta entidad del país, ya que allí el IMSS cuenta con 250 mil pacientes diabéticos atendidos en UMF.

Al acudir a los centros de trabajo para realizar la detección de los males crónicos, agregó, es posible atender con oportunidad la enfermedad para controlarla antes de que aparezcan las complicaciones por varios años, lo cual incide en una mejor calidad de vida.

Para los derechohabientes que ya tienen el padecimiento, además de la toma de medicamentos, el doctor Vargas Sánchez recomendó medidas que deben ponerse en práctica diariamente, con mayor énfasis cuando existen cambios bruscos de temperatura.

Acudir a consulta regularmente con el médico, aprender a controlar los niveles de azúcar en la sangre con alimentación balanceada, abrigarse adecuadamente en ambientes fríos, hidratarse, vacunarse contra la influenza y el neumococo, y realizar actividad física moderada, que puede ser caminata o trote durante 30 minutos al día.

Explicó que un problema en las personas que no controlan su nivel de azúcar en la sangre es el pie diabético. Con la evolución de la enfermedad, una o ambas extremidades sufren daño en los nervios y la circulación que provocan la pérdida de sensibilidad. No percatarse de alguna llaga o lesión en el pie y no solicitar atención, puede derivar en úlceras e infecciones que causen la amputación del miembro, por lo cual recomendó revisar los pies todos los días y usar calzado cómodo.