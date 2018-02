Las células mesenquimales una realidad en México

En la curación de lesiones del cartílago de rodilla, hombro y cadera.

LaSalud.mx.- Las células mesenquimales son derivadas de las llamadas células madre o stem cells, pero son más específicas para la curación o cicatrización de las lesiones del cartílago articular (solo para recordar el cartílago articular se encuentra en rodilla, cadera, hombro y prácticamente en todas las articulaciones, incluso en las pequeñas como dedos de pies y manos). Existen artículos bien fundamentados donde comienzan a dar resultados los años de experimentación de autores afamados internacionalmente por ejemplo el Dr. Ag Kay quien en el 2017 ya publicó en diciembre que las moléculas que provocan que se desgaste el cartílago, son reducidas con las inyecciones de células mesenquimales como tratamiento de la osteoartrosis de rodilla.

Te explico: cuando nos lastimamos el cartílago de cualquier articulación, el cuerpo es tan sabio que manda señales o biomoléculas al cerebro para que reaccione (recuerda que el cerebro es el CPU del cuerpo). Por ende estas moléculas mientras más altas se encuentren en la sangre quiere decir o que el daño es muy grande o que el daño se expande, pues una lesión del cartílago provoca que, como una bomba, la onda de expansión alcance más y más células dañando no solo las que sufrirán el golpe si no las aledañas.

El futuro continua siendo la biología celular para poder tratar las lesiones condrales, pero desgraciadamente hay quien se opone a este cambio, a pesar de las evidencias científicas mundiales, no sé si sea porque ellos le han practicado y no han tenido los resultados esperados o porque en realidad no lo han practicado y prefieren el viscosuplementador aludiendo a la frase “más vale malo conocido que bueno por conocer”. En www.clinicaderodillas.com.mx puedes encontrar que yo el Dr. Diaz Campuzaoo y mi equipo médico de alta calidad tenemos resultados superiores al 92% de satisfacción en aquellos pacientes que tenían CMI diagnostico desgaste articular y que estaban a punto de operarse sea de artroscopia o de prótesis de rodilla.