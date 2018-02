Runners mexicanos corren con causa

Es importante prepararse antes de un maratón debido a que la pérdida de colágeno puede presentarse tempranamente en los tejidos articulares y músculo-tendinosos de los deportistas.

LaSalud.mx.- Actualmente, en México surgieron con gran auge carreras benéficas, con las que los corredores se sienten identificados y generan empatía o cierta vinculación emocional, misma que los motiva a contribuir de manera saludable a generar un bien social. Tal es el caso de la Carrera Fucam, cuyo propósito fue recaudar fondos para construir un albergue donde las pacientes con cáncer de otros estados tengan una estancia donde permanecer en la Ciudad de México, el tiempo necesario para completar su tratamiento y seguimiento.

Con una causa asociada al cáncer, se realizó la 3a carrera Colegio Baden Powell. Las utilidades generadas fueron destinadas al tratamiento para la leucemia de un alumno de la misma institución. A esta causa se sumaron patrocinadores como Laboratorios Expanscience, quien apoyó por medio de una donación, ayudando a cumplir el objetivo de la carrera.

Dado que las carreras con causa son cada vez más frecuentes, es fundamental para los corredores prepararse de una forma integral y así evitar alguna lesión o desgaste en las articulaciones.

Es necesario entrenar de manera progresiva de tal forma que el cuerpo gradualmente se acostumbre a actividades de alto impacto y tengan una transición progresiva, evitando el paso abrupto del sedentarismo a jornadas largas de ejercicio.

Miryam Morales, triatleta y corredora mexicana comentó: “Nosotros como deportistas debemos cuidar más de nuestro cuerpo, ya que día a día lo sometemos a jornadas extenuantes de trabajo físico y mental. Para mí no solo seguir un plan de entrenamiento es fundamental, también hay que nutrirnos minuciosamente para rendir al máximo en los entrenamientos. De igual forma, hay que darle el descanso necesario a nuestro cuerpo para así evitar lesiones. Desde que empecé a tomar colágeno hidrolizado (Orangel Sport) he sentido que me recupero más rápido después de cada sesión de entrenamiento y es por eso que lo recomiendo como complemento de una alimentación balanceada.”

Complementar con algún suplemento alimenticio como el colágeno hidrolizado, puede coadyuvar a proteger cartílagos y articulaciones, ya que numerosos estudios clínicos respaldan su eficacia para reducir el dolor articular, mejorar la movilidad y funcionalidad de las articulaciones.

La pérdida de colágeno puede producirse tempranamente en los tejidos articulares y músculo-tendinosos de los deportistas o personas que practican ejercicio físico regularmente, ya que han sometido estos tejidos a un desgaste excesivo y prematuro, el consumo de colágeno en deportistas reduce este riesgo de deterioro en las articulaciones.

Sobre el tema, Andrea Occelli, Nutrióloga y coach del programa de entrenamiento 54D, señaló: “Existen en el mercado diversas marcas de colágeno hidrolizado, pero hay algunos que además contienen componentes que lo hacen más completo y mejoran el desempeño físico de los corredores. Laboratorios Expanscience cuenta con Orangel Sport, una excelente opción que además de colágeno combina Vitamina C y L carnitina, fórmula única que favorece la quema de grasa, previene el desgaste óseo, articular y ayuda a que el cuerpo se recupere después de alguna jornada de ejercicio.”