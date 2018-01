Discurso del Dr. Gregorio Quintero Beuló, Presidente SMeO

Dr. Gregorio Quintero Beuló

Toma de protesta de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología SMeO (2018-2019).

Oncología.mx .- El prestigiado gremio oncológico se reunió el pasado 25 de enero, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, para celebrar la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología SMeO (2018-2019), presidida por el Dr. Gregorio Quintero Beuló.

En este marcó nos permitimos reproducir íntegramente, a continuación, el primer discurso del Dr. Quintero como presidente de la SMeO para el bienio 2018-2019;

“Buenas noches;

· Dr. Samuel Rivera Rivera, Presidente saliente de la Sociedad Mexicana de Oncología.

· Titulares tanto del Consejo Mexicano de Oncología y de Radioncología.

· Honorable representante de la Academia Mexicana de Cirugía.

· Alta Dirección de las diversas organizaciones hospitalarias que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud.

· Compañeros, Presidentes de las distintas asociaciones y sociedades oncológicas hermanas.

· Honorables Expresidentes de la Sociedad Mexicana de Oncología.

· Gobernadores de capítulos de la Sociedad Mexicana de Oncología.

· Presidentes de las asociaciones médicas no oncológicas que nos acompañan.

· Asociaciones civiles de lucha contra el cáncer.

· Miembros de la industria farmacéutica.

· Compañeros Oncólogos.

· Familiares y amigos.

· Señoras y señores.

Más de 65 años han transcurrido desde la constitución y conformación de la Sociedad Mexicana de Oncología, y gracias a los 44 presidentes y miembros de las diversas mesas directivas anteriores a la que hoy se forma, que con los años han representado a la misma, nos hemos consolidado como un gremio poderoso, representativo, multidisciplinario e incluyente, no sólo reconocido en los más altos estratos a nivel nacional, si no con una trayectoria internacional, de igual manera de alta trascendencia, tanto en nuestro continente como fuera del mismo.

Por esta sociedad han desfilado reconocidas personalidades y autoridades de gran trascendencia en la oncología, que han engrandecido con sus conocimientos académicos y con su vocación de servicio, la imagen de oncología mexicana. Es por esto que el día de hoy me siento honrado y altamente emocionado de convertirme en el 45 presidente de este selecto sector.

Investigación, educación, servicio, credibilidad y honestidad, son los valores que nos caracterizan y que hemos acuñado en todo este tiempo, insertándose a los mismos, adjetivos que apoyan a los procesos sustantivos de la sociedad, como lo son el sentido humano, competente, solidario y responsable, que son las bases propias de la visión de nuestro gremio. En el escenario actual, se han agregado otros factores como la necesidad de globalizar nuestra organización, desde un punto de vista multidisciplinario, fraternal, incluyente y plural.

Pero, ¿qué implica pertenecer a la sociedad mexicana de oncología?, ¿por qué es tan importante y trascendente? El ser humano como ente social, cuenta con la necesidad imperiosa de agremiarse de diversas maneras y encontramos ejemplos en todas las actividades, tanto cotidianas, como de trabajo, en las que nos desarrollamos. Ahora bien, las ventajas de pertenecer a la sociedad mexicana de oncología, no solo se limitan a pertenecer a un grupo social, sino que tiene ventajas académicas y de relación con otros sectores, que son importantes para la proyección laboral del agremiado, desde el punto de vista de vigencia de certificación para su consejo, como de proyección médica, entre otras. En esta gestión,nos daremos a la tarea de hacer saber al oncólogo, sin importar la subespecialidad que este tenga, cuales son las ventajas de pertenecer a este gremio y buscaremos por medio de múltiples estrategias, aumentar el número de estas mismas, con el objeto de que el cliente que tenemos ya cautivo, se mantenga dentro de nuestras filas y por otro lado, el que se encuentra fuera o dudoso de pertenecer a nuestra sociedad, tome la decisión de unirse para participar activamente, con base a la misión y visión de nuestro gremio.

Colegas, sí soy cirujano y la cirugía no sólo ha llenado mi vida de satisfacciones, si no que le han dado de comer a mi familia, pero antes que esto, soy oncólogo y entiendo la complejidad que implica tratar esta patología desde un una manera multidisciplinaria y no aislada. El trabajo en equipo, desde el punto de vista médico, lo hemos entendido y lo hemos entendido bien, es la base del éxito de la terapéutica de los pacientes con cáncer. Por lo que, retomando esta orden de ideas, si soy oncólogo, pero el día de hoy he sido investido, por ustedes los agremiados, como un directivo, que tiene la obligación de mantener la imparcialidad, dentro del gremio, sin beneficiar a un grupo en particular. Todos y cada uno de ustedes, tendrán un lugar dentro de la Sociedad Mexicana de Oncología, en los diversos eventos que se realicen durante estos dos años. Los esfuerzos míos y de los miembros de la mesa directiva que hoy toma protesta, se dirigirán a beneficiar al asociado, a integrarlo y motivarlo a participar. Por lo tanto, nosotros no somos la parte medular del gremio, sino cada uno de ustedes que conforma, sin importar, la línea de acción dentro de la oncología a la que pertenezcan. La gestión actual, tendrá como blanco principal al agremiado. Mantener esta visión es una de las directrices más importantes de la gestión que hoy inicia y que tengo el honor de comandar.

De la misma forma, colaboraremos de una manera cercana y fraternal, con las diversas sociedades y asociaciones no médicas y médicas, que luchan en los diversos frentes, en contra de esta enfermedad. Sí, y en efecto, mantendremos la competencia, la cual se limitará exclusivamente al punto de vista académico. De esta forma, queremos convertirnos, como sociedad, en un vínculo entre las demás organizaciones hermanas, para la realización de eventos académicos y la publicación de evidencia científica, que engrandezca, de esta manera, el conocimiento global del cáncer y como consecuencia, que el resto del mundo sepa que el mexicano, por lo menos en el rubro de la lucha contra el cáncer puede, sabe y debe trabajar en equipo. Sumaremos y no restaremos de esta forma, lado con lado, con las diversas sociedades y asociaciones de lucha contra el cáncer, ya sean actuales o que se formen durante el camino, no seremos un obstáculo, con la finalidad de ser congruentes con nuestra razón social de sociedad mexicana, que represente realmente los oncólogos de nuestro país.

Para que esta premisa tenga efecto, tenemos que mantener un balance entre lo académico y lo financiero, por lo que, durante mi administración, aseguraremos que la inversión que hagan los socios y las empresas afines a nuestro gremio, sean utilizadas de una manera en la cual se cumplan los objetivos en tiempo y forma, utilizando los recursos de manera eficaz y eficientemente. Gastar no es lo mismo que administrar, por lo que blindaremos el patrimonio de nuestra sociedad, con la rendición de cuentas transparente, para que nuestra organización sea solvente en los años venideros. Hemos entendido, que las gestiones no solamente duran un bienio, sino que deben de mantenerse a largo plazo, por lo que es una obligación moral de la mesa directiva y sobre todo de quien la preside, para con los agremiados, que han puesto su confianza en ellos, de hacer uso correcto de los recursos, con el objeto de dar continuidad a los proyectos iniciados en otras gestiones. Las personas estamos de paso, las organizaciones perduran con el andar de los años, porque finalmente, es por medio de ellas, en la manera en como seremos recordados.

Evaluaremos los proyectos realizados no solamente en la gestión saliente, si no de todas las anteriores, de una manera analítica, especialmente en el rubro de costo-efectividad y evidentemente en el impacto dirigido específicamente al oncólogo, quien es nuestro objetivo principal, con el objeto de ofrecer al agremiado, eventos, ventajas, recomendaciones, orientación y conocimiento de alta calidad, comparable a cualquier congreso o evento realizado fuera del país y sobre todo, centraremos nuestros esfuerzos en que esta sociedad le otorgue ventajas al agremiado, comparables a cualquier sociedad médica en el mundo.

Conformaremos durante estos dos años, nuestras ya tradicionales, sesiones sabatinas mensuales y las de médicos en formación, en todas y cada una de éstas. Se encuentran invitados a participar, todos los médicos oncólogos, de todos los sectores. El enfoque en ellas, continuará siendo como hasta ahora, multidisciplinario y sobre todo interinstitucional. No nos olvidaremos y reforzaremos el lazo afectivo y académico con los ginecólogos oncólogos y con los oncólogos pediatras, que pertenecen hoy día a nuestro gremio como socios titulares, al igual como los oncólogos médicos, los radioncólogos y los cirujanos oncólogos, ellos también participarán en las sesiones de la organización.

Reforzaremos, el lazo académico con las otras asociaciones del medio oncológico, realizando y facilitando el cumplimiento de sesiones conjuntas y propias, de cada una de ellas, de la misma manera que se ha venido haciendo en gestión anterior, ejemplo de estas, con la Asociación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica, con la Sociedad Mexicana de Radioncología y con la Asociación Mexicana de Mastología, entre otras. Promoveremos, de esta manera, incluir nuevos nexos académicos con otras asociaciones oncológicas, que hasta el día de hoy, no hemos explorado, con el objeto de que la Sociedad Mexicana de Oncología sea la plataforma de enlace con todas ellas.

Impulsaremos, de una manera puntal y eficiente al médico oncólogo de provincia, por medio de todas las regiones y capítulos que hemos formado, para su correcta administración, por lo que la intención en nuestra gestión, siempre y cuando las finanzas lo permitan, es realizar sesiones académicas regionales, con el objeto de homologar los diversos capítulos correspondientes a cada región, con un enfoque, no solamente dirigido desde el punto de vista académico, si no administrativo, para que los cambios y gestiones que se realicen de cada una de las mesas directivas descentralizadas, se lleven a cabo de manera ordenada y programada, acercándonos y no solamente esto, sino comprometiéndonos, con los oncólogos del interior de la república, que son un grupo importante, creciente y medular para el funcionamiento correcto de nuestra sociedad.

Como hemos visto y siguiendo las directrices propias de la misión y de la visión de nuestra sociedad, los eventos académicos, serán primordiales en el desarrollo de nuestro bienio, pero debemos aterrizar, de una vez por todas, todos y cada uno de los esfuerzos valiosos, que han sido realizados, tanto por los médicos oncólogos certificados, como por los médicos oncólogos en formación, en lo que respecta a las publicaciones de material científico. Para llevar a cabo esta directriz tan importante y trascendente, no solo para nuestro gremio, si no para nuestro país entero, la estrategia versará en dos elementos principales: El primero de ellos; será el seguir impulsando, promoviendo, gestionando y administrando, de una manera correcta y efectiva a los grupos cooperativos de investigación, de las diversas ramas de la oncología, conformados en la gestión anterior, pero con el enfoque actual de promover a toda costa, la realización de protocolosmultidisciplinarios y sobre todo interinstitucionales, con un fin último y certero, que es la publicación de la experiencia científica mexicana en los diferentes rubros de la oncología. Lucharemos a toda costa para que se lleven a cabo publicaciones en mayor número bajo esta directriz.

El segundo punto; es una tarea complicada, pero alcanzable, si todos los oncólogos participamos en ella, que implica la indexación de la Gaceta Mexicana de Oncología, tarea compleja, que no solo nos llevará tiempo, dinero y esfuerzo, si no que un trabajo arduo de organización, por lo que la administración de la misma tendrá que ser muy eficiente. Gestionaremos de esta manera un proyecto puntual, para llevar a cabo este programa, que incluya un comité editorial poderoso, una asignación y promoción de recursos eficaces y una promoción académica a todos los sectores, llámese individual o colectivo, este último con la participación de otras asociaciones, con el objetivo de tener la suficiente producción científica, para publicar y liberar los números en tiempo y forma. Durante mi gestión y no solo como iniciativa propia, sino como iniciativa compartida y consensada de los miembros de la mesa directiva, para generar un valor agregado y una ventaja competitiva para el agremiado, realizaremos todos los esfuerzos que sean necesarios, para que esta iniciativa al final del bienio, ya se haya llevado acabo, o por lo menos se encuentre bastante avanzada, para su finiquito en las siguientes gestiones.

Definitivamente no nos olvidaremos de las sociedades de apoyo y de la sociedad civil, con quienes seguiremos participando activamente, con todas y cada una por igual, para continuar la lucha contra el cáncer de manera conjunta, con la intención de ver y atacar este problema, desde todos los puntos de vista, generando de esta manera, no solo un manejo médico integral de las neoplasias, sino también, un impacto económico, social, político y familiar.

Participaremos de igual manera, y mano a mano con el famoso gana-gana, con todos los integrantes de todos los sectores de la industria farmacéutica, que definitivamente no se encuentran fuera del gremio, sino que, por el contrario, representan un eslabón, insustituible, dentro del funcionamiento de nuestra organización y dentro del engranaje del manejo del cáncer. Compañeros de la industria farmacéutica, esta también es su casa.

Por último, la cereza del pastel, nuestros congresos nacionales, el primero de ellos, el cual ya presentamos, como el 36° Congreso Nacional de Oncología, en el congreso próximo pasado de Querétaro, el cual, como todos ustedes saben, se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 7 al 10 de noviembre de este año. Este congreso y su similar del año 2019, seguirá con las mismas directrices, que sus antecesores. Reforzaremos, en esta gestión, el nivel académico del mismo, continuará siendo incluyente para todos los sectores que conforman nuestro gremio oncológico, será un parte aguas para la convivencia de los agremiados y asistentes al mismo, pero nuestro esfuerzo y dedicación como mesa directiva y propia, es llevar acabo el congreso más importante del año, con el mejor nivel académico que se realice en nuestro medio. Dicho de otra manera y como alguna vez lo exprese, siendo secretario de esta sociedad, “es el momento de echar la casa por la ventana, este congreso debe demostrar el poderío académico y de integración de la sociedad mexicana de oncología y sobre todo, el médico que no pueda acudir a congresos internacionales, por la causa que fuere, debe salir de este congreso, con la sensación académica de que acudió a un congreso internacional del más alto nivel, en cualquier parte del mundo”. Este compromiso en ineludible e insustituible durante mi gestión y en conjunto con mis compañeros oncólogos que integran la mesa directiva actual y ustedes, lo llevaremos a cabo de una manera puntual, para que sea un valor agregado más para el socio o el agremiado.

Finalmente, siempre he pensado que el ser humano que no es agradecido, falta a la moral y a la ética básica, para con sus semejantes y por esta cuestión, me voy a permitir unas palabras más, con relación a este rubro.

Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes compañeros oncólogos, por darme la oportunidad de presidir esta sociedad por los siguientes dos años, investidura que llevaré orgullosamente y de manera cabal.

De manera muy especial, quiero agradecer la presencia de los Expresidentes de la Sociedad Mexicana de Oncología, que gentilmente han acudido a esta ceremonia, que merecen todo mi respeto y admiración y que gracias a su dirección y liderazgo, yo me encuentro ocupando este lugar, aquí y ahora. Por lo que pido un aplauso para todos y cada uno de ellos.

Quiero apuntalar, la presencia de los miembros de las cinco mesas directivas anteriores, en las cuales he participado, en los últimos diez años, cuyos integrantes han sido mis compañeros y amigos, de los cuales he aprendido, no solo la operatividad de la organización, sino que, con el paso de los años, el sentido de pertenencia y cariño hacia esta gran institución y lo que representa.

En especial, quiero agradecer a los últimos cinco presidentes de esta sociedad, que han tenido una gestión excelente dentro de la misma y que me permitieron participar en cada una de ellas.

Al Dr. Pedro Escudero , que me acepto como vocal en su gestión, prácticamente sin conocerme y por una recomendación externa, gracias.

Al Dr. Rogelio Martínez , que me perfilo como secretario de esta sociedad en su bienio, que no solo compartió el trabajo conmigo, sino una amistad duradera, hasta el día de hoy.

Al Dr. Jorge Martínez Cedillo , quien tomó la decisión de que yo continuara con el cargo de secretario en su bienio, de quien aprendí la templanza y la toma de decisiones con cabeza fría.

A la Dra. Laura Torrecillas , de quien observe y entendí, que la administración de una organización debe llevarse de manera transparente y mesurada siempre, y que me permitió ser el tesorero de la sociedad.

Por último al Dr. Samuel Rivera , quien supo incluir y aglutinar a gremios de la oncología, que no participaban en la sociedad.

A título personal

Al Hospital General de México , institución de prácticamente 113 años de existencia, cuna de la oncología mexicana , mi casa, a la que es un orgullo pertenecer. Aportar un poco a este hospital es un privilegio, para que de esta manera continúe a la vanguardia en el cuidado de la vida.

A mi madre y hermano que están aquí presentes, y sobre todo a mi padre que en paz descanse , que gracias a las bases familiares que me proporcionaron, soy el hombre, el médico, el cirujano, y ahora el presidente de esta sociedad.

A mis suegros y mi cuñado , por el apoyo incondicional hacia mi familia actual, en cualquier momento y en cualquier lugar.

A mis dos hijos, Gregorio y Alejandro, la razón y el motor de mi vida y de mi existir, verlos a ellos es como volver a vivir. Por medio de sus ojos y de su vida, es como yo puedo dejar huella y trascendencia en este planeta.

Finalmente, pero lo más importante, a mi esposa Alejandra, gracias por ser mi compañera, por entender y apoyar durante todos estos años, la vida que he querido llevar, siempre con tu consejo puntual y serio, en todos los aspectos, que me hacen ser una mejor persona. Tú has estado inmiscuida en este proyecto desde un inicio y si te acuerdas el día anterior a casarnos, con todos los preparativos de nuestra boda encima, acudí a la asamblea general, donde finalmente salí electo como vocal en la gestión del Dr. Escudero. Desde ese momento, hasta el día de hoy te agradezco tu apoyo y tu cariño. Este logro Ale, también es tuyo.

Compañeros oncólogos, la Sociedad Mexicana de Oncología, abre sus puertas a todos ustedes para que participen de manera directa o indirecta en ella, olvidemos nuestras diferencia personales, médicas y sociales, conformemos un gremio poderoso, que sea un ejemplo nacional e internacional, desde el punto de vista académico. Convivamos, aprendamos, discrepemos, pero sobre todo crezcamos como un gremio unido. Porque juntos somos más fuertes.

Muchas gracias.

A continuación, la entrega de los reconocimientos a la Mesa Directiva saliente;

· Dr. Samuel Rivera Rivera (Presidente)

· Dr. Miguel Quintana Quintana (Secretario)

· Dra. Erika Betsabé Ruíz García (Tesorero)

· Dr. Odilón Félix Quijano Castro (Primer Vocal)

· Dr. Miguel Arnoldo Farías Alarcón (Segundo Vocal)

· Dra. Farina Esther Arreguín González (Tercer Vocal)

· Dr. Froylán López López (Cuarto Vocal)

· Dr. Carlos Eduardo Aranda Flores (Quinto Vocal)

· Dr. Germán Calderillo Ruiz (Coordinador de Capítulos)

Señoras y señores, un aplauso a la Mesa Directiva del Bienio 2016-2017”.