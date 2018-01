Prescripción de antibióticos justificable en ciertas infecciones respiratorias

Dolor de garganta y gripa, síntomas que detonan su consumo en temporada de frío, aunque la mayoría de casos de resfriado común, influenza, bronquitis y tos no requieren este tratamiento

LaSalud.mx.- Atender prescripción del doctor, surtir exactamente receta, cumplir rigurosamente el tratamiento y complementar con un probiótico, recomendaciones al consumir estos medicamentos

Aun cuando cerca de 8 de cada 10 casos de resfriado común, influenza, bronquitis y tos no requieren de antibióticos para su tratamiento, la población recurre a ellos ante la presencia de dolor de garganta y gripa, síntomas comunes ante la baja de temperatura propia de los meses de otoño-invierno.

57% de los mexicanos reconoce automedicarse antibióticos, mientras que 35% acepta haber dado a sus hijos este tipo de medicamentos sin consulta previa con el médico3, situación que propicia el creciente desarrollo de la resistencia bacteriana, las fallas en el tratamiento y el aumento de reacciones adversas.

“El uso indiscriminado de antibióticos aumenta de una a dos veces el riesgo de desarrollar alergias como rinitis o asma bronquial, debido a que estos medicamentos destruyen las bacterias que conforman la microbiota, la cual se localiza en el intestino, la piel, la mucosa nasal y respiratoria y en el sistema genitourinario, siendo su función, entre otras, proteger al organismo”, explica el Dr. Alfredo Madrigal, especialista del laboratorio Biocodex México.

Ante la aparición de las molestias comunes de la temporada de frío, la gente suele recurrir al antibiótico que le sobró de la última vez que les recetó el doctor, lo que representa un riesgo no sólo porque es probable que el origen de los síntomas sea otro agente infeccioso sino porque, en caso de que fuera el mismo, la dosis no será la adecuada, debido a que por lo regular sólo se toman unas cuantas pastillas o cápsulas y no un tratamiento completo.

“Los antibióticos sirven para combatir infecciones causadas por bacterias, como en el caso de la neumonía, y sólo deben usarse cuando los recete el doctor. El resfriado común o la gripe, generalmente causados por virus, requieren otro tipo de cuidado, como reposo e ingestión de líquidos en abundancia. Cuando el médico prescriba antibióticos, hay que pedir en la farmacia que la receta se surta tal y como está, a fin de cumplir estrictamente con el tratamiento”, recomienda el especialista.

A manera de complemento, las personas que consumen antibióticos debidamente recetados pueden complementar su tratamiento con algún probiótico, microorganismos vivos que podemos encontrar en los productos lácteos y alimentos fortificados, pero también en comprimidos, cápsulas y sachets, que en este caso contribuyen al cuidado y fortalecimiento de la microbiota intestinal y la función inmunitaria4.

“Se recomienda que todo antibiótico vaya acompañado de un probiótico. En espacial, el probiótico de origen natural desarrollado a partir de la levadura Saccharomyces boulardii CNCM I-745® ha demostado ser altamente efectivo para prevenir y reducir las diarreas asociadas a antibióticos”, señala el Dr. Madrigal

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen muy pocas opciones terapéuticas posibles para tratar las infecciones resistentes a los antibióticos, actualmente señaladas como una de las mayores amenazas para la humanidad. Por eso, este año, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, México se sumó a la Semana del Uso Responsable de los Antibióticos (13-19 de noviembre), con la convicción de que este problema pueda ser contenido siempre y cuando el personal de salud y los pacientes den un uso más responsable a estos medicamentos.