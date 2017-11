2º Simposio Mexicano de Biofármacos 2017

Especialistas en materia de biotecnología aplicada a la salud se dieron cita los días 23 y 24 de noviembre

MundoDeHoy.com .- Según información de los expertos, el gasto promedio en la fabricación de un medicamento derivado de la biotecnología es de aproximadamente mil millones de dólares, cantidad que repercute en la comercialización de algunos tratamientos de ciertos tipos de cáncer en los que algunos fármacos tienen costos elevados que superan los cuatro mil pesos por jeringa.

Los medicamentos biocomparables son desarrollados a partir de organismos vivos. Representan un enorme reto y también un extenso campo aún inexplorado por la ciencia que permitirá dar atención personalizada a cada paciente, con tratamientos hechos a la medida con este tipo de fármacos para enfermedades crónico degenerativas como la esclerosis múltiple, diabetes, neutropenia crónica grave, insuficiencia renal, artritis reumatoide, artritis reumatoidea juvenil, artritis psoriásica y espondiloartropatías, psoriasis en placas crónica, linfoma no Hodgkins y leucemia linfocítica crónica.

En este sentido, líderes de opinión en materia de biotecnología aplicada a la salud se dieron cita en el 2do. Simposio Mexicano de Biofármacos 2017, organizado los días 23 y 24 de noviembre, por la empresa que ofrece servicios analíticos en áreas como la farmacéutica, la biotecnología, cosmética, clínica y biología molecular mexicana, Laboratorios de Especialidades Inmunológicas (LEI), con apoyo del Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

En esta reunión se dieron a conocer los más recientes desarrollos en este campo y se presentaron los avances en investigaciones y nuevas tendencias en fármacos y medicamentos biocomparables. De igual forma, se realizaron contribuciones al fortalecimiento de servicios médicos, la detección, tratamiento y prevención de enfermedades crónicas degenerativas y en la atención de la necesidad de una mayor inversión en infraestructura de salud.

Sobre la celebración de este Simposio, la maestra en ciencias Cecilia Padierna Mota, Directora de Desarrollo de Nuevos Negocios de los Laboratorios LEI, empresa mexicana certificada por COFEPRIS como laboratorio tercero autorizado, explicó que “este evento congrega a gran parte de los líderes de opinión en materia de biotecnología aplicada a la salud y tiene como objetivo el fortalecer un ecosistema local donde medicamentos biotecnológicos seguros, eficaces y de calidad lleguen a los pacientes mexicanos.”

En el 2do. Simposio Mexicano de Biofármacos 2017, se contó con representantes de las empresas Becerril Coca & Becerril, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Cuba, Neolpharma, Liomont, Dispertia; Gamabiotech, y el Centro de Diagnóstico Molecular de Buenos Aires, ambas de Argentina; Sprinfield Biotech, Biomagno, Axis Clinicals Latina, Landsteiner Scientific, Pro-Biomed, el Instituto Sloan-Kettering, de Estados Unidos; la Facultad de Química de la UNAM, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Entre los temas abordados destacan: Propiedad intelectual y medicamentos biotecnológicos; 30 años de biotecnología en Cuba; Aseguramiento de la calidad vs. control de calidad desde la perspectiva de biotecnológicos; Emprendiendo con ciencia en México; Regulación de medicamentos biotecnológicos; Estudio de competencia en materia de medicamentos con patente vencida; Estudios de biocomparabilidad analítica y preclínica: avances y tareas pendientes; Desarrollo de la investigación clínica en México: medicamentos biocomparables; Biofármacos en Argentina: una experiencia en Latinoamérica; Desarrollo de biofármacos en México: una tarea de equipo; Ciclo de vida de un biofármaco: del diseño y desarrollo a la validación continua; Biosimilars and the future of the global biopharmaceutical industry y finalmente, Índice de biocomparabilidad, así como las mesas redondas: la mesa redonda: Innovación en Biotecnología; Seguimiento inmunológico de pacientes tratados con biofármacos en Argentina y Experiencia clínica en medicamentos biocomparables.