El 80% de los problemas visuales se pueden prevenir

La ceguera y la enfermedad ocular, generan pérdidas económicas superiores a los 9 billones de pesos anuales

MundoDeHoy.com .- El Día Mundial de la Salud Visual se celebra el segundo jueves del mes de octubre, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene el objetivo de evitar la discapacidad visual en todo el mundo.

"Este día es importante para tomar consciencia de que el 80% de las discapacidades visuales son evitables, de ahí radica la importancia de la consulta oftalmológica y que la población esté informada sobre cuáles son las causas de la discapacidad visual", explicó Javier Okhuysen, Co-fundador de salauno.

Se sabe que la ceguera y la enfermedad ocular reducen la calidad de vida de los pacientes3 , además generar pérdidas económicas superiores a los 9 billones de pesos anuales4 , ya que en México al menos 2.3 millones de personas viven con cataratas - la causa principal de ceguera evitable en el país - y más del 9% de la población vive con diabetes, enfermedad que causa la ceguera del 6.6% de quienes viven con ella. 5

De acuerdo con la OMS, 285 millones de personas a nivel mundial tienen discapacidad visual debido a enfermedades o defectos refractivos; sin embargo, señala el organismo que el 80% de todos los casos de ceguera son evitables, ya sea porque son resultado de afecciones prevenibles (20%) o porque pueden tratarse hasta el punto de recuperar la visión (60%).

El organismo plantea que 11.1 millones de personas serán ciegas como consecuencia del glaucoma antes de 2020. (4) Mientras que la degeneración macular ocasiona 8.7% de ceguera en países desarrollados.

En nuestro país, de los casi 9 millones de personas que habitan la Ciudad de México7 , se estima que 1 de cada 3 vive con padecimientos oftalmológicos que provocan disminución visual u otros problemas crónico degenerativos.

“Enfermedades como las cataratas, el glaucoma, o la retinopatía diabética, constituyen las principales causas de ceguera - prevenibles si su atención y tratamiento son oportunos. Es de gran importancia cuidar la salud visual y preservar la calidad de vida de los pacientes”, explicó la Doctora María José Sánchez, médico oftalmólogo de salauno.

Por ello, se hace un llamado a la población para que acuda, por lo menos una vez al año, a consultar a un oftalmólogo a fin de diagnosticar y atender oportunamente padecimientos como las cataratas, el glaucoma, edema macular diabético, el ojo seco y la degeneración macular relacionada con la edad. (3)

