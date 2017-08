Rumbo a Best of ASCO Cancún 2017

“Estoy seguro que durante estos tres días, cada uno de los asistentes fortalecerán sus conocimientos oncológicos y académicos con la participación de profesores de reconocimiento nacional e internacional”. Dr. Abelardo Meneses, Director del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)

Por: Carlos Henze

MundoDeHoy.com .- Del 31 de agosto al 02 de septiembre, se celebrará la doceava edición de Best of ASCO 2017, donde se aborda lo mejor del Congreso de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO por sus siglas en inglés). Se abarcarán los principales temas discutidos en la ciudad de Chicago, donde originalmente se realiza este evento de medicina internacional, por lo que nuestro diario digital e impreso Oncologia.mx tuvo una entrevista con el Dr. Abelardo Meneses, Director del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), que año con año es la institución organizadora de este evento en nuestro país.

Habrá temas de mucho interés cómo lo es la inmunoterapia, que es uno de los temas que vienen empujando mucho dentro de la innovación del tratamiento contra el cáncer. Hemos seleccionado profesores que han participado en Estados Unidos, en el congreso original, y que nosotros consideramos necesaria su participación en Best of ASCO Cancún 2017, comentó el Dr. Meneses.

Se contará con la presencia de expertos de Europa y de algunos otros países que ya se han presentado con anterioridad en este congreso organizado por el INCan.

“Junto con la oncología clínica se ha venido fortaleciendo la radioterapia. Tendremos también lo mejor del Congreso de la Sociedad de Oncología Quirúrgica, de donde de también se extraen algunos de los principales trabajos”, confirmó el oncólogo.

Otro de los temas importantes a tratar en Best of ASCO 2017 es cuidados paliativos y clínica del dolor, ya que la mayoría de los pacientes llegan en etapas avanzadas, por lo que Meneses García dijo que se requieren programas muy fuertes dedicados para aquellos pacientes que desafortunadamente alcanzan las etapas avanzadas o terminales de la enfermedad. Se han ido sumando programas que tienen que ver con el tratamiento primario del paciente con cáncer.

“Estoy seguro que durante estos tres días cada uno de los asistentes fortalecerán sus conocimientos oncológicos y académicos con la participación de profesores de reconocimiento nacional e internacional, así como la convivencia social que siempre se da en este tipo de eventos”, afirmó el galeno.

Dicho congreso está abierto para médicos de diversas disciplinas e instituciones. El doctor Jaime de la Garza hace más de 12 años trajo la idea al Instituto Nacional de Cancerología para que se realizara Best of ASCO, con el objetivo de que todos aquellos interesados en la oncología de diversas instituciones médicas como Pemex, IMSS, ISSSTE, Fuerza Armadas y Secretaria de Salud, tuvieran acceso a información de talla internacional.

En la actualidad se están haciendo grandes esfuerzos para acercar a los médicos de primer contacto a la oncología con el fin de ofrecer diagnósticos oportunos a los pacientes, este tema será prioritario dentro de este Congreso.

“Desafortunadamente hay una relación desarticulada entre el médico general y el especialista por eso es que hemos hecho un esfuerzo para que en las escuelas de medicina exista la materia de oncología como parte de la formación del médico, dado que el cáncer es la tercera causa de muerte en los mexicanos y un alto porcentaje de los pacientes es diagnosticado en etapas avanzadas. Por ello el primer contacto ya sea el odontólogo, la enfermera, el trabajador social o el médico general deben tener el conocimiento del tema y referir al paciente con el especialista, si es que existe alguna sospecha de cáncer, esto se verá reflejado en tratamientos oportunos y mayores porcentajes de supervivencia”, aseguró el Dr. Abelardo Meneses.

Recalcó que uno de los enfoques principales de este Congreso estará en la medicina personalizada, tanto desde el punto de vista de la oncología médica como de la cirugía oncológica, sobre todo para fortalecer la cirugía de mínima invasión como la laparoscópica y robótica.

Para finalizar el médico extendió una invitación a todos los interesados. “Esperamos contar con la presencia de todos ustedes en Cancún en el Best of ASCO 2017. Como siempre el Instituto Nacional de Cancerología tiene abiertas las puertas para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir al Congresos organizado fuera del país y que nosotros traemos a la ciudad de Cancún para que en medio de un clima agradable y con la presencia de diversos expertos podamos sacar provecho de todo el esfuerzo que se hace en favor de la educación médica”.