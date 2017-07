El papel de la Cirugía en el manejo de los pacientes con cáncer en Latinoamérica

Por: Dr. Héctor Martínez Saíd Instituto Nacional de Cancerología, Latin-American Society of Surgical Oncology

Latinoamérica tiene un área aproximada de 20 millones de kilómetros cuadrados, que significa casi el 13 por ciento de la superficie habitable de la Tierra, se encuentra dividida en 26 países y unida por la lengua romance: la mayoría español y portugués. De acuerdo con datos del Banco Mundial en 2014, en esta tierra habitan cerca de 522 millones de personas con un Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 4.76 mil millones de dólares.

Los tumores malignos representan una de las principales causas de muerte en esta región, con alrededor de 1’100,000 nuevos casos de cáncer y 600,000 muertes por año. A pesar de que el cáncer de mama es una de las principales causas en mujeres en algunos países de la región (México, Brasil y Argentina), nuestras mujeres continúan siendo afectadas de forma mayoritaria por el carcinoma cérvico-uterino. En el caso de los hombres, la mayoría es afectada por el cáncer de próstata, pulmón y colorrectal, con pobres políticas de control de tabaco y prevención.

La cirugía es una parte esencial en la conformación del equipo multidisciplinario, que es fundamental para el óptimo cuidado de pacientes con cáncer en cualquier parte del mundo. Recientemente, la Comisión de Oncología de la revista Lancet reportó que al menos 80% de los pacientes oncológicos requerirán de cirugía al menos alguna vez durante su tratamiento y que, según datos mundiales, menos del 25% de la población accede a una cirugía segura, asequible y en tiempo. También señala que como resultado de esta “profunda inequidad y brecha económica en el mundo, el entrenamiento de cirujanos en el tratamiento del cáncer y el fortalecimiento de los sistemas de salud en el área quirúrgica, se perderían alrededor de 6.2 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto mundial”, situación que no es diferente en Latinoamérica. De hecho, debemos recordar que la cirugía es la forma más económica de tratar los tumores malignos, sobre todo ahora con los costos de las nuevas terapias sistémicas.

Dadas estas cifras, diversas asociaciones quirúrgicas a nivel mundial, como la Society of Surgical Oncology (SSO) de Estados Unidos, la European Society of Surgical Oncology (ESSO) en Europa y la Latin- American Society of Surgical Oncology (LASSO) en nuestra región, han unido esfuerzos para tratar de unificar los puntos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con cáncer desde el punto de vista multidisciplinario, y también homologar el currículo necesario para tratar quirúrgicamente a los pacientes con cáncer en los diferentes países.

Estos esfuerzos conducirán a que los países latinoamericanos unan sus esfuerzos en esta lucha constante contra el cáncer. Uno de los primeros trabajos se centran en la educación, por los cual los diversos países de la región participarán activamente en las reuniones cientificas de nuestro país para compartir las experiencias quirúrgicas de cada nación, basadas en su epidemiologia local y área de especialidad.

Este artículo se publicó en la versión impresa de LaSalud.mx en Milenio Diario, puede consultar la Edición Digitalizada en https://issuu.com/grupo-mundodehoy/docs/julio_2017