Dr. Antonio Castellanos Olivares, Presidente COMEXANE

Garantizar al paciente su seguridad, función del médico anestesiólogo actual

En exclusiva para La Salud.mx, el Dr. Antonio Castellanos Olivares, Jefe de Anestesiología en el Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI IMSS y Presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología (COMEXAN), nos comentó acerca de las novedades en el próximo XLIII Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria, detallando las metas de Colegio Mexicano de Anestesiología COMEXANE, y destacando el papel de la industria farmacéutica en la educación médica continua de los anestesiólogos.

LaSalud.mx.- Doctor, ¿nos podría mencionar brevemente sus estudios profesionales y su experiencia en el área de la anestesiología?

Dr. Antonio Castellanos .- Soy Anestesiólogo con Maestría en Ciencias Médicas y Maestría en Organización de Sistemas de Salud. Desde que estudié la maestría en Ciencias Médicas hace más de 20 años me he dedicado a realizar investigación clínica en los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, porque estoy convencido de que sólo a través de la investigación hemos creado nuevas técnicas y podemos mejorar lo ya existente. El enfoque es algo llamado Epidemiología Clínica. Lo que hacemos es estudiar pequeños grupos de pacientes, y ya con los resultados poder predecir cómo le va a ir a un paciente individual. Este conocimiento te permite no ir a ciegas al momento de atender a un paciente, pues vas con medidas terapéuticas que probaste que son seguras y efectivas. Incluso hemos hecho investigación social preguntándole al paciente su percepción acerca de su experiencia con la anestesia.

Compromiso actual de los anestesiólogos

El compromiso de nosotros como anestesiólogos es cuidar al paciente durante todo el proceso de una cirugía y hacer que enfrente de manera segura todo procedimiento realizado, desde el punto de vista quirúrgico, obstétrico o diagnóstico. El anestesiólogo cuida la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la función pulmonar y hasta el estado mental del paciente, de tal manera que si algo se complica, se puede descubrir en ese momento, corregirlo y establecer una comunicación efectiva con el cirujano o instrumentista.

La anestesiología del siglo XXI nos ha permitido que los procedimientos quirúrgicos sean cada vez más refinados, cada vez más especializados. Y que los procedimientos de diagnóstico estén a la mano del paciente, teniendo de manera oportuna un diagnóstico preciso, en tiempo real.

Ese es el papel de la anestesiología en el siglo XXI: garantizarle al paciente la seguridad en los procedimientos a los que se le somete. La clave actual y el adelanto fundamental, es que lo que el anestesiólogo hace durante la operación mediante la anestesia, pueda influir en el pronóstico final de los pacientes.

La Salud.mx.- ¿Qué nos puede decir acerca del XLIII Curso de Actualización que se llevará a cabo este año del 4 al 8 de julio en el World Trade Center de la Ciudad de México?

Dr. Antonio Castellanos .- En el curso tenemos invitados de toda la República Mexicana, y ya es un referente a nivel nacional y Centroamérica.

Actualmente las técnicas anestésicas han adquirido una seguridad muy importante. Las posibilidades de una muerte por anestesia son de una en un millón. Hoy las muertes por anestesia se deben a una alergia fulminante o bien a problemas para intubar al paciente, cuando no se puede acceder a la laringe del paciente, se han creado estrategias como mascarilla laríngea que se coloca en la laringe y permite administrar oxígeno al paciente. La muerte en quirófano es inadmisible, porque tienes todos los elementos a tu alcance. El factor que más influye en el desenlace o pronóstico, en realidad es la gravedad, el grado de avance de la enfermedad; por eso yo insisto en un diagnóstico oportuno de los padecimientos.

Hace muchos años no había médicos anestesiólogos, sino técnicos en anestesia, pero cuando se vio la cantidad de cirugías complicadas, se detectó la necesidad de que los encargados de la anestesia debían ser médicos, para resolver las complicaciones que se van presentando durante una cirugía. Aquí en México, para ser anestesiólogo, hay que ser primero médico; la especialidad dura de 3 a 4 años, y hay también subespecialidades: anestesia para neurocirugía, pacientes en estado crítico, trasplante de órgano, pediátrica, para ginecología y obstetricia, etcétera.

El objetivo del curso es que los anestesiólogos asistan y estén inmersos en una gran cantidad de actividades académicas: conferencias magistrales, simposio, desayunos con el expertos y sobre todo, talleres para que el anestesiólogo aprenda a poner bloqueos periféricos, a poner intrusiones en paciente difícil, a través de simulación atender mujeres con hemorragia obstétrica. Significa salir del taller con la experiencia de lo vivido.

Siempre he creído que en el área médica hay que mantenerse constantemente actualizado, y para hacerlo hay que ir a los congresos, saber cuáles son las novedades en las áreas que se manejan, y tienes que conocer las recomendaciones de los expertos.

En este Colegio tenemos expertos nacionales e internacionales, que vienen y muestran sus experiencias y dan sus recomendaciones. Además, contamos con un foro para dar a conocer los resultados de la investigación clínica en anestesia, lo que permite dar a conocer los últimos avances en anestesiología. Además de un simposio de enfermería, pues trabajamos estrechamente con enfermeras, ellas tienen un espacio en el Curso donde se capacitan y actualizan, con un enfoque en prevención de herida quirúrgica y de trombosis, evitar la muerte de un paciente y métodos de reanimación.

Novedades del curso

Se hablará de control de hemorragia obstétrica, la práctica anestésica segura en cirugía plástica, manejo anestésico de pacientes con enfermedades cardiacas, atención de pacientes con vía aérea difícil, manejo anestésico de pacientes geriátricos para evitarles el delirio y el deterioro cognitivo, pacientes con trastornos de coagulación, cómo proteger el pulmón durante la anestesia general y controlar el dolor posoperatorio, entre muchos otros

Por otro lado, nosotros (COMEXANE) nos reunimos cada mes, tenemos una conferencia magistral donde vienen diferentes expertos. De esa manera, en 12 meses tratamos de abarcar todas las ramas de la especialidad, para que todos nuestros asistentes tengan oportunidad de aprender de todo. Los que se inscriben tienen cada mes una actividad académica, y cada año un curso de actualización que les permite mantenerse con los estándares internacionales para brindar atención médica de calidad.

La Salud.mx.- ¿Cuáles son los objetivos del COMEXANE a mediano y largo plazo?

Dr. Antonio Castellanos .- Brindar actividades de educación continua entre los médicos del país, favorecer las tareas de investigación clínica en anestesiología y establecer redes de apoyo entre todos los anestesiólogos de nuestro país, con una comunicación constante con todas las sociedades de anestesia del país. Todos confluimos también en otro evento, el Congreso Anual de Anestesiólogos que realiza la Federación de Colegios Mexicanos de Anestesiología, en noviembre de cada año, representando de igual forma la experiencia y avances en el último año.

La Salud.mx.- Por último, ¿cuál es el papel de la industria farmacéutica en el desarrollo de la anestesiología?

Dr. Antonio Castellanos .- En el Curso Anual de Actualización, nos acompañarán alrededor de 36 empresas, compañías farmacéuticas, fabricantes de equipo e insumos relacionados a la anestesia y los anestesiólogos.

Una de estas empresas es Laboratorio PISA, que tiene la cualidad de que siempre participa en actividades educativas, pues una empresa que apoya la educación médica continua, trasciende.

La mayor parte de los cursos de capacitación se logran gracias a la participación de la industria farmacéutica. Es una labor social contribuir al crecimiento y enriquecimiento y conocimiento de los médicos anestesiólogos.