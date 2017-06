Cáncer de mama en el Centro Oncológico Internacional COI

Mujeres reciben atención Integral – Entrevista con la Dra. Georgina Garnica

En exclusiva para La Salud.mx, la Doctora Georgina Garnica Jaliffe, oncólogo médico del COI especialista en cáncer de mama, informó que en el Centro Oncológico Internacional las pacientes con cáncer de seno, incluidas las provenientes del ámbito público, reciben apoyo psicológico, nutricional, psiquiátrico, de rehabilitación y atención a sus síntomas.

La Salud.mx.- ¿Cuáles son los signos o señales de alerta que normalmente presenta una mujer para que se acerque al COI?

Dra. Garnica Jaliffe.- Ellas pueden venir referenciadas a través de algún centro de salud de la Ciudad de México, áreas aledañas o incluso de algunos estados de la República Mexicana. Inicialmente, los centros de salud o el médico privado hacen el ultrasonido o la mastografía. Ya con esos datos sospechosos, ellas vienen aquí, se les hace una valoración inicial y se les practican de nuevo esos estudios. Si ya traen biopsia, se hace una revisión para corroborar si es cáncer; si lo es, puede ser operada, y si no lo amerita, pasan a oncología médica. Vienen pacientes sin necesidad de tener un ultrasonido o mastografía; habitualmente, cuando una paciente ya tiene síntomas visibles, ya estamos hablando de un tumor bastante más avanzado que el que se puede diagnosticar con uno de esos estudios. Una mujer puede sentir al explorarse algo inusual, como una bolita que al compararse con la mama del otro lado, no se siente. Habitualmente, se pueden sentir bolitas o nódulos de más de un centímetro, no más pequeños. De ahí la importancia de hacerse la mastografía o el ultrasonido, para detectar este problema a tiempo.

La Salud.mx.- ¿Qué porcentaje de mujeres acuden al COI ya en etapas avanzadas de la enfermedad?

Dra. Garnica Jaliffe.- Un 70%. Sin embargo, en el COI encuentran una vía más sencilla para atenderse que en los centros de salud pública. Aquí puede ser tardío el proceso en que ya viene el paciente, pero la atención es más rápida y con valoraciones integrales.

La Salud.mx.- ¿Cuáles son las causas de cáncer de mama?

Dra. Garnica Jaliffe.- La herencia influye sólo del 5 al 10%, donde están implicados genes alterados o que tienen mutaciones. Todos los demás son factores ambientales, como mala alimentación, falta de ejercicio, fumar, la obesidad o los malos hábitos. El 90% de la causalidad la constituyen factores ambientales. Otros pueden ser factores hormonales, como la primera menstruación muy temprana o última menstruación tardía, o no haber tenido hijos, por ejemplo.

La Salud.mx.- Por último, hablando de que se ofrece aquí, ¿qué nos puede decir de los programas de apoyo a los pacientes?

Dra. Garnica Jaliffe.- La idea cuando se desarrolló el COI, fue atender al paciente no sólo desde el punto de vista médico, sino de todas las situaciones que se presentan alrededor de la enfermedad. Por ejemplo, una mujer con cáncer de mama puede experimentar angustia. Entonces se le canaliza con la psiquiatra para saber si tiene angustia o depresión; si la tiene, la psiquiatra se queda con ella, si no, de todos modos se les pasa con una psicóloga que le da seguimiento a lo largo de todo el tratamiento. También se les canaliza con un nutriólogo. Por lo tanto, las pacientes cuentan con evaluación nutricional, psicológica y psiquiátrica, y después de la cirugía pasan a rehabilitación. Tenemos una clínica de control de síntomas para las molestias más relevantes y control tanatológico, en su caso. No sólo se trata de atención médica, pues todos los que estamos involucrados evaluamos constantemente a las pacientes y las canalizamos si presentan problemas que requiera algún tipo de apoyo, en cualquier momento.