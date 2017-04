INCan, AMLCC y Respirando con Valor conmemoran el Día Nacional de Cáncer de Pulmón.

En nuestro país, 22 mexicanos mueren diariamente a causa de este padecimiento

Pulmon.mx.- El Instituto Nacional de Cancerología (INCan), la organización Respirando con Valor y la Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), así como autoridades y médicos se reunieron para conmemorar el Día Nacional de Cáncer de Pulmón.

El cáncer de pulmón es el más letal de todos los tipos de cáncer de México en hombres y mujeres, y es la segunda causa de incidencia de neoplasias malignas en los hombres. Es un problema mundial de salud causado por varios factores como son la inhalación de humo de leña y solventes, contaminación ambiental, padecer enfermedades pulmonares crónicas como tuberculosis, factores genéticos y tabaquismo, pero la atención no debe estar condicionada a la causa que originó el padecimiento.

El Dr. Abelardo Meneses, Director del INCan, dijo que este día es un llamado para concientizar sobre el tabaquismo, que aunque no es la única causa del cáncer de pulmón sí es la principal, además para desestigmatizar a los pacientes “dejar de decir que se merecen la enfermedad por fumar, nadie merece una enfermedad”.

Agregó que esta neoplasia representa un problema de salud pública debido a que generalmente es diagnosticado en etapas avanzadas. El pronóstico de supervivencia media es de 4 a 5 meses sin tratamiento, de 2-3 años con el tratamiento adecuado y este puede aumentar hasta más de 4 años si se identifica la mutación que lo origina.

A nivel mundial 15% de los casos de cáncer de pulmón no están asociados a tabaquismo mientras que en México esa cifra alcanza más del 40% en personas no fumadoras siendo el principal factor de riesgo la exposición crónica a humo de leña y de ellas tres cuartas partes son mujeres.

El Dr. Oscar Arrieta, Oncólogo, coordinador de la Clínica del Pulmón del Instituto Nacional de Cancerología, precisó que en América Latina y México existen diversos factores que contribuyen al desarrollo de esta patología, principalmente el tabaquismo. Le siguen exposición al humo de leña y a minerales como el asbesto y la tuberculosis. En el primero de los casos, su prevalencia es del 85 por ciento.

Los tratamientos dependen del tipo de tumor. En la actualidad, se trata de personalizar esta atención, primero con la realización de estudios para determinar la posibilidad de definir tipos de mutación o cambios en el DNA que puedan predecir la respuesta al tratamiento, con el propósito de que sean específicos para cada paciente.

Lo más conveniente es el tratamiento local, que consiste en la cirugía, radioterapia o radiocirugía. Con alguna de las diferentes modalidades el paciente puede tener control de la enfermedad en etapa temprana.

En etapa localmente avanzada, cuando el tumor no tiene posibilidades de resección quirúrgica y no se invaden estructuras importantes que la hacen irresecable, es decir, que no se puede extirpar mediante cirugía, como son vasos sanguíneos grandes, corazón, vertebras, el tratamiento es con radioterapia y quimioterapia.

En el caso de que el paciente se encuentre en periodo avanzado, se aplica quimioterapia para mejorar su calidad de vida, pero no se cura.

En nuestro país, 22 mexicanos mueren diariamente a causa de este padecimiento y un gran porcentaje de estos casos son consecuencia de condiciones de vida no elegidas por las personas quienes lo padecen.

Es fundamental que los pacientes de cáncer de pulmón tengan acceso a tratamientos adecuados. Hoy contamos con una nueva perspectiva en el tratamiento que es la medicina personalizada, la cual permite sobrellevar de mejor manera su enfermedad y tener una mejor calidad de vida, dijo el Dr. Arrieta, quien señaló que es fundamental combatir la desinformación en torno al cáncer de pulmón, y advertir a la población sobre todos los factores de riesgo que existen para desarrollar este tipo de cáncer.

En respuesta a la gran necesidad de información y atención de los pacientes con cáncer de pulmón y familiares, en 2009 nació Respirando con Valor A.C., una asociación civil que tiene como objetivo ser la voz de los pacientes con cáncer de pulmón a nivel nacional e incluso a nivel latinoamericano, así lo dijo la Lic. Patricia Mondragón, presidenta de Respirando con Valor.

Esta organización tiene el objetivo de luchar por el derecho a la salud de los pacientes para que se les garantice el diagnóstico oportuno, el acceso a la mejor terapia, evitar prácticas discriminatorias y se reduzca la incidencia de esta enfermedad en México.

Para ello, “Proponemos la creación del programa "A todo Pulmón, rompamos estigmas" cuyo objetivo central es fomentar la prevención del cáncer de pulmón, mejorar el diagnóstico y la atención de los pacientes, así como garantizar el acceso a los tratamientos adecuados", comentó la Lic. Patricia Mondragón.

A todo pulmón, rompamos estigmas, es la unión en una sola voz de todos los pacientes con cáncer de pulmón, sus familiares y sociedad mexicana, con la que se pretende convocar a las autoridades pertinente a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud con calidad de los pacientes que viven con esta enfermedad y exhortamos al Poder Ejecutivo a destinar un porcentaje de la recaudación por IEPS al tabaco para el diagnóstico oportuno y la atención de calidad de los pacientes con cáncer de pulmón.

Cabe destacar que en febrero del 2017 por 396 votos en pro y 1 en contra, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para declarar el día 5 de abril de cada año como Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, con el objetivo de concientizar a la población respecto a esta grave enfermedad y sus implicaciones; además de incentivar a las autoridades a desarrollar políticas públicas para hacerle frente.

Para conmemora el Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón el Instituto Nacional de Cancerología en alianza con la asociación Respirando con Valor realizaron un simposio en donde se logró reunir a diputados, especialista, profesionales de la salud y sociedad civil para evidenciar la problemática de dicha enfermedad.