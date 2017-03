APM y el INPRFM realizarón el 1er. Encuentro de Comunicación con la Psiquiatría

Comunicadores y médicos compartieron sus experiencias

Sanamente.mx.- Este día se realizó el 1er. Encuentro de Comunicación con la Psiquiatría, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL) y la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), tuvo como objetivo compartir experiencias entre los especialistas en salud mental y los medios de comunicación para crear un frente común y luchar contra la estigmatización que se tiene de las personas con problemas de salud mental “Ya que suele pensarse que las personas con un padecimiento mental son violentas, incluso, más de la mitad de la población piensa que las enfermedades mentales no existen”, agregó el directivo de la APM.

El programa dio inicio con la participación de la Dra. María Elena Medina-Mora Icaza, Directora del INPRFM, quien abordó el tema “Panorama de la salud mental en México, aspectos psicosociales”, donde especifico algunos números que reflejan la prevalecía de las enfermedades mentales en nuestro país, también aseguró que de todas los padecimientos, el 11% son de este tipo, lo que significa que es un problema de salud pública.

También hizo un llamado para desestigmatizar estos padecimientos, dijo que la depresión es un padecimiento que requiere atención como cualquier otro padecimiento. “No tenemos esa cultura de ver a la depresión como una enfermedad que requiere incapacidad laboral”.

Enseguida, el comunicador y locutor de radio, Jesús Martín Mendoza, toco el tema ¿Qué es noticia?, donde aclaro que en nuestro país atraviesa por un momento colmado de actos violentos, por lo que es necesario matizar las noticias, ser prudente con el lector o escucha, ya que no se trata de generarle más preocupación o angustia.

La Dra. Martha Patricia Ontiveros, habló sobre los mitos que rodean tanto a los pacientes que acuden al psiquiatra como a los mismos médicos, “hay ideas equívocas respecto a los pacientes con trastornos mentales como son que se les considera peligrosos y violentos (88%), tienen limitaciones intelectuales (40%), no son funcionales, no pueden trabajar o no contribuyen en nada (32%), no tiene fuerza de voluntad, son débiles o perezosos (24%), pueden actuar de forma impredecible (20%) y son culpables de sus problemas (20%)”.

La difusión del conocimiento acerca de los trastornos mentales disminuye el estigma de las personas afectadas por la enfermedad mental y facilita la búsqueda de tratamiento en un tiempo menor al habitual

En este Primer Encuentro de la Comunicación con la Psiquiatría, los especialistas en salud mental dieron a conocer sus recomendaciones para dar mayor visibilidad a los padecimientos mentales, de manera adecuada, a través de identificar y denunciar los mensajes con imágenes negativas o estigmatizantes de las personas con trastornos mentales, de dar a conocer actividades educativas con el fin de aumentar el conocimiento de la población acerca de las enfermedades mentales, sus tratamientos y la posibilidad de recuperación. Un ejemplo de ello es la difusión de los días mundiales relacionados con la enfermedad mental (30 de marzo día mundial del trastorno bipolar, 7 de abril día mundial de la salud: depresión hablemos, etc.) y encuentros como el que se realizará este 30 de marzo.

“Parte importante de la difusión en la concientización de la salud mental es el testimonio de pacientes con trastornos mentales para quitar el prejuicio de que son peligrosos o suicidas, ya que se suele asociar a la enfermedad mental con violencia, fortaleciendo un estereotipos negativo. Sin embargo cuando un paciente da su testimonio es más efectivo puesto que crea una identificación con el problema, contribuyendo con ello a que la gente tome conciencia de la existencia de estos padecimientos y que las personas afectadas no son distintas al resto”, afirmó el Dr. Chávez.

Así también el especialista comentó de la imperiosa necesidad de difundir las acciones sociales y políticas para realizar esfuerzos sistemáticos y concertados para conseguir la atención de la sociedad y de los distintos niveles de gobierno, buscando mayor acceso a los sistemas de salud y promoviendo los cambios o la creación de leyes en pro de los pacientes con enfermedades mentales.

“La participación de los profesionales de los distintos medios de comunicación es fundamental. Poder conocer sus puntos de vista y poder exponer la importancia de la enfermedad mental, como problema de salud pública y del estigma que existe hacia quienes lo padecen facilitará su participación y así se tendrá un impacto mayor sobre los niveles de salud mental de la población”, agregó el especialista en psiquiatría.

En este encuentro se abordaron dos temas relevantes como el fenómeno de contagio social y el papel que pueden jugar en contra del estigma que pesa sobre la enfermedad mental y las personas que lo padecen.

Salud mental en México

En México los trastornos mentales afectan al 28.6% de la población. Una de cada cinco personas tiene al menos un trastorno mental (Encuesta Nacional de Epidemiología en México).

Las principales enfermedades mentales en México, existen con la siguiente frecuencia:

- Depresión mayor: 3.3 %

- Estrés postraumático: 2.6 %

- Trastorno de pánico: 2.1 %

- Trastorno bipolar: 1.3 %

- Ansiedad generalizada: 1.2 %

La depresión es más frecuente en tres épocas de la vida: A los 17 años, los 32 años y en la senectud.

En México, sólo el 17.7% de las personas que tienen algún trastorno mental, busca atención médica, psicológica o psiquiátrica.

Los padecimientos que llevan a buscar ayuda en orden decreciente son: el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en primer lugar, el trastorno de pánico en segundo y la depresión, en tercer lugar.

El tiempo que transcurre entre la aparición de la enfermedad y su tratamiento son: 15 años en el caso de la depresión.