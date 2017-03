Cuídate de las picaduras en esta primavera

Hoy en día utilizar un repelente es tan importante como el protector solar.

LaSalud.mx.- La primavera ya comenzó y con ella viene el calor, momento en el cual aprovechamos para destaparnos y utilizar ropa más cómoda y ligera. Tomando esto en cuenta, es importante prevenir y protegerse de los piquetes de insectos tales como las garrapatas y los mosquitos. Hoy en día utilizar un repelente es tan importante como el protector solar.

Mucha gente de hecho odia utilizar repelente por el olor que estos tienen, pero eso forma parte del pasado, en la actualidad existen muchos aromas que son agradables y que no comprometen sus propiedades. Con tanta enfermedad que ha surgido por picaduras de mosquitos tales como el virus del Zika, Chikungunya o la enfermedad de Lyme provocada por garrapatas, tenemos que ser conscientes y estar preparados para esta primavera.

Antes de que acudas a la farmacia más cercana a comprar cualquier repelente, la familia de Family Care de Stanhome, te muestra algunas cosas que necesitas saber sobre ellos.

No tengas miedo de la Dietiltoluamida

No es trabalenguas, es difícil de pronunciar, pero aunque no lo creas es el ingrediente principal que tienen los repelentes de insectos. De hecho la gente tiene la noción de que el DEET (Dietiltoluamida, por sus siglas en inglés) es sintético y por lo tanto no es bueno para la salud. Pero es tan eficaz y tan bueno que lleva en el mercado 60 años. Ningún otro producto ha sido probado para la seguridad de la piel y eficacia repeliendo a los insectos más que el DEET, es el único tipo de repelente recomendado para la protección contra las garrapatas.

Si vas a permanecer en la intemperie y no quieres molestarte en aplicar varias veces repelente, puedes utilizar el Gel repelente de Insectos con aroma a Durazno Cítrico de Stanhome. El repelente tiene una duración de hasta 8 horas y su aroma no compromete la eficacia del producto.

Las velas y las pulseras no funcionan

Recientemente se han estudiado dispositivos como el aceite que viene en las pulseras con aroma a eucalipto- limón, así como los dispositivos ultrasónicos, desgraciadamente no se encontró que alguno de ellos sea eficaz contra los mosquitos. También puedes olvidarte de las velas de citronela, también se demostró que no funcionan. Si deseas mantener a los mosquitos lejos de tu territorio, entonces tu mejor opción será eliminar el agua estancada, donde los mosquitos anidan.

Existe una opción natural, pero no necesariamente es la más segura

También hemos escuchado del extracto de limón -eucalipto (no el aceite esencial) también se podría considerar un repelente de mosquitos eficaz. Si bien es de base vegetal, no es necesariamente el más seguro a comparación de los repelentes que son elaborados en los laboratorios (aparte de que no repelen las garrapatas). Además, la FDA advierte que el extracto de limón -eucalipto debe ser evitado en niños menores de 3 años, ya que puede causar lesiones temporales en los ojos.

Ahora que ya sabes un poco más de los repelentes de insectos ¿sabes cuál es el adecuado para ti y tú familia? Recuerda siempre tomar en consideración el tiempo de protección, ingredientes activos y si tiene un aroma agradable aún mejor, ¡goza esta primavera y libérate de las molestas picaduras!