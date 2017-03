Se abordaron las patologías más prevalentes como son cáncer de próstata, infección urinaria, crecimiento prostático benigno, litiasis, disfunción eréctil, cáncer renal, cáncer vesical, incontinencia urinaria y vejiga hiperactiva.

Por: Carlos Henze

LaSalud.mx.- Con gran éxito y la participación de cientos de médicos expertos en urología y temas afines, concluyó el XLI Congreso internacional del Colegio Mexicano de Urología Nacional (CMU), que se celebró en Mérida, Yucatán, del 7 al 11 de marzo, aun bajo la presidencia del Dr. Eduardo Serrano Brambila, ya que en dicho evento se hizo el cambio de mesa directiva.

En la ceremonia de inauguración del Congreso se contó con la participación del doctor Jorge Mendoza Mézquita, secretario de Salud estatal, así como presidentes y directivos de organizaciones de urología.

El secretario de Salud destacó que la urología ha tenido gran desenvolvimiento en las últimas décadas, sobre todo con los avances tecnológicos, ya que es una de las especialidades que juega un papel importante en los ámbitos local y nacional.

Después de la inauguración, el Colegio rindió homenaje al doctor Abraham Moisés Santacruz Romero, quien es un ícono de la urología.

El doctor Eduardo Serrano, aprovecho la reunión para recomendar a los yucatecos no beber agua directa de la llave, ya que esta no es apropiada y se sabe que muchas veces no está tratada y genera problemas de salud, ya que por sus condiciones geográficas, en Yucatán existe un alto índice de casos de litiasis, debido a lo “dura” del agua, lo que ocasiona que sea una de las enfermedades más comunes de diagnosticar.

En este Congreso se abordaron las patologías más prevalentes cómo son cáncer de próstata, infección urinaria, crecimiento prostático benigno, litiasis, disfunción eréctil, cáncer renal, cáncer vesical, incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, cáncer de pene, cáncer de testículo, discusión de casos clínicos, aplicación la toxina botulínica, biopsia renal, tumores renales, neuromodulación, trasplante de riñón y urología pediátrica.

Dentro de este evento de nivel internacional hubo curso precongreso como: “Cirugía Laparoscópica en Urología”, Coordinado por el Dr. Antonio Rodríguez Hernández; “Una Visión Actual en la Andrología”, por la Dra. Rosario Tapia Serrano; “Interactivo de Cáncer Testículo y Cáncer Renal”, bajo la dirección del Dr. Narciso Hernández Toriz; “Dermatología”, coordinado por el Dr. Raúl Capíz Ángeles, entre muchos otros.

Cada año el Colegio Mexicano de Urología Nacional realiza su congreso en una sede distinta dentro de la República Mexicana, en 2016 tuvo lugar en Puebla, donde hubo un 50 por ciento de incremento en la asistencia, este año la respuesta por parte de los médicos fue muy positiva y se vio también un aumento en la asistencia.

Los asistentes disfrutaron de las ponencias en voz de 27 profesores extranjeros y 45 nacionales, que abordaron temáticas muy interesantes y que aportan a la formación médica. El objetivo de este evento es que los especialistas pongan en práctica el conocimiento que adquirieron durante estos 4 días.

El XLI Congreso del CMU, es un evento que tiene dentro de sus principales objetivos actualizar a los especialistas, trayendo los últimos avances en el área, así como en medicamentos y equipo para cirugía.

Este año concluyó la presidencia del doctor Eduardo Serrano Brambila cediendo el lugar al doctor Ismael Sedado Portilla.

Uno de los grandes logros del doctor Serrano Brambila durante su periodo de mandato, fue crear sinergia con la Sociedad Mexicana de Urología (SMU) y otras instituciones hermanas con la finalidad de dar más fuerza a la urología en nuestro país.