Especialistas del IMSS realizaron 303 cirugías para devolver la vista

Beneficiaron a mil 580 personas de 13 municipios del Estado de México con valoraciones oftálmicas

LaSalud.mx.- Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) beneficiaron a mil 580 personas de 13 municipios del Estado de México con valoraciones oftálmicas y realizaron 303 cirugías de cataratas, que les permitieron recuperar la vista, mediante 606 procedimientos quirúrgicos para el retiro de la catarata y colocación de lente intraocular.

Al clausurar el Encuentro Médico Quirúrgico en Oftalmología, el Director General del IMSS, Mikel Arriola, acompañado por el Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, y autoridades del Gobierno del Estado de México, enfatizó que en un día se realizaron más de 100 cirugías de catarata, mientras que en un hospital del régimen ordinario el promedio de operaciones es de 10 a 15. “De ese tamaño es la importancia de los encuentros, hacemos en pocos días muchas intervenciones y cambiamos vidas”.

Señaló que de 2016 a la fecha, ya son nueve las jornadas médicas que se han realizado en esta entidad, que han permitido llevar a comunidades lejanas especialistas que realizan valoraciones y cirugías de oftalmología, urología, oncología de la mujer y cirugía reconstructiva.

El titular del IMSS dijo que por instrucción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, además de entrar a las comunidades rurales con los Encuentros Médicos Quirúrgicos, se está incrementando la infraestructura en el Estado de México.

Anunció que la cartera de inversión para la entidad es de tres mil millones de pesos para la construcción de hospitales en Tepotzotlán, Atlacomulco e Ixtapan de la Sal, así como la construcción de una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Ecatepec y la remodelación de un hospital en este municipio.

Mikel Arriola explicó que este gobierno recibió al Instituto en quiebra técnica, por lo que se generaron acciones profundas de eficiencia en el gasto y de incremento en la recaudación.

Como resultado de ello, dijo, se invertirán tres mil millones de pesos para la compra de más medicinas, y con el ahorro en gasto corriente por más de siete mil millones de pesos, se reforzará la infraestructura de hospitales, para lograr un récord nacional en la creación de camas: 35 por ciento más al término de la administración.

Con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, el Director General de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, hizo un llamado a la unidad para trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, ante el complicado panorama internacional al que se enfrenta México.

“Hoy les quiero pedir que no nos olvidemos que somos un solo país y que ahora es el mejor momento para trabajar en unidad. Debemos trabajar todos juntos para sacar adelante a nuestro México. No es momento de divisiones. No es momento de tratar de aprovechar los momentos políticos que se viven, sino todo lo contrario. Debemos poner nuestro granito de arena con el trabajo que realizamos todos los días por el bien de nuestro país”, comentó De la Parra durante la clausura del Encuentro Médico Quirúrgico de Cirugía Oftlamológica, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

El titular de la Comisión Nacional del Agua expresó que es momento de tomar decisiones ante las difíciles circunstancias a las que se enfrenta nuestro país. Y recordó que “la prioridad número uno del presidente Enrique Peña Nieto es: primero México”.

En representación de los beneficiarios de la jornada médica, Martha Delia Parra Juárez manifestó su alegría por la cirugía que recibió su mamá, la señora Florencia Juárez Cano, pues tenía años con problemas de visión. “Se le dificultaba percibir las imágenes, las caras, todo eso afectaba su vida cotidiana; mi mamá ya fue operada de catarata en su ojo derecho y la atención que ha recibido aquí ha sido muy cálida. Agradezco profundamente a todo el personal de estas jornadas”.

En la clausura del encuentro y recorrido por la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 199, acompañaron al titular del IMSS el secretario de Salud del Estado, César Nomar Gómez Monge; la presidenta municipal de Tlalnepantla, Aurora Denisse Ugalde Alegría; los delegados del Instituto en Estado de México Oriente y Poniente, Fernando Luis Olimón Meraz y Enrique Gómez Bravo Topete, respectivamente; el Secretario General del IMSS, Juan Carlos Velasco Pérez, y directores normativos de la institución.