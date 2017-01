“Blue Monday”: hoy es el día más triste del año

Cliff Arnall, exhorta a rebelarse contra lo escrito, a huir de los estándares y, en definitiva, a utilizar el “Blue Monday” como un “trampolín” hacia el cambio.

Por: Sanamante/Redacción/SG/Foto: Web

Sanamente.mx.- Cliff Arnall, el psicólogo británico que en 2005 ideó la fórmula en cuestión, la del “Blue Monday”, el día más triste del año, que en teoría es hoy (el tercer lunes de enero), exhorta a rebelarse contra lo escrito, a huir de los estándares y, en definitiva, a utilizar el “Blue Monday” como un “trampolín” hacia el cambio.

“Efectivamente, hay que rebelarse, las fórmulas aplican para la generalidad, pero cada uno tiene que encontrar sus propias soluciones a su vida y sus necesidades. Tienes que aprender a gestionar tu vida de manera útil”, explica Arnall durante la conversación con ABC en Santa Cruz de Tenerife, desde donde ahora se propone dar un enfoque diferente a su ya conocida fórmula del día más triste del año. Un día que el también profesor e investigador de la Universidad de Cardiff (Gales) identificó con el tercer lunes de enero, es decir, hoy, por varios factores: el fin del período navideño (y las deudas que este suele dejar en las economías familiares), el frío propio de estas fechas, los reproches por no haber cumplido los propósitos del año anterior... “Entre el 10 y el 20 de enero es cuando las personas se sienten especialmente miserables por no haber cumplido sus propósitos, por no haber podido dejar de fumar o no haber continuado en el gimnasio”, apunta Arnall, que recuerda cómo el terrible clima, en el Reino Unido, la vuelta a la rutina posvacacional o el hecho de que la gente cada vez se endeude más solo para comprar los regalos de Navidad son elementos de su fórmula, que no precisamente ha estado exenta de polémica.

Sea como sea, el psicólogo británico quiere animar a convertir el “lunes triste” en un “desafío” que afrontar para dejar atrás la melancolía de estas fechas, para desmitificar “Blue Monday” y cuantos días tristes vengan, pero avisa: “La gente ha de ser consciente de cuándo necesita un cambio en sus vidas y no seguir a las masas. No puede decidirse dejar de fumar el 1 de enero porque todo el mundo lo hace, sino porque se hace de corazón. Esto solo funciona si tú lo decides, la fórmula es: si vas a cambiar algo, que sea porque realmente lo quieres".

Así, el profesor propone alejarse, no necesariamente de forma física, de aquello que luego acaba por afectar negativamente. “Utilicemos el 'Blue Monday' para decir ‘se acabó’: si el clima es espantoso, vete y busca el sol; si tu presupuesto para Navidad es solo es de 40 euros, pues recuerda que lo importante son las personas a las que quieres. Se trata de darle la vuelta a la fórmula”, subraya Arnall.