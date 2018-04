Ambulante, Evoluciona en 2018

Por: Leopoldo Soto

3 al 17 de mayo en CDMX

MundoDeHoy.com .- Se celebrará en la Cd. De México, del 3 al 17 de mayo, en 42 sedes, con el 40% de programación gratuita.

El próximo 3 de mayo a las 20:30, inicia en la CDMX con la proyección de “Ayotzinapa, el paso de la tortuga” en el Monumento a la Revolución.

“La gira arranca en un momento con un convulsivo que nos confronta con la incesante violencia de nuestro país, el próximo ciclo electoral, y los sismos de septiembre; a 43 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y los asesinatos de los estudiantes de cine del CAAV de Guadalajara, son hechos que nos obligan a revisar nuestro presente”. Comentó Paulina Suárez, Directora General de Ambulante, durante la presentación de la gira 2018:

Ambulante celebra su 13° aniversario, toda una evolución. Este año no despegó en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de Oaxaca en marzo, pero si concluirá en la capital mexicana.

Además, Alejandro Magallanes diseñó la imagen visual, letras que vibran para reflejar la naturaleza móvil de este festival dedicado al cine documental.

Conformada la programación por sus secciones;

· Imperdibles, con 163 documentales

· Coordenadas con 73

· Aquí y Ahora con 32, y

· Ambulantito con 11.

Por primera vez en la historia de Ambulante, la Gira de Documentales inició su recorrido en el estado de Oaxaca; En Oaxaca de Juárez, Puerto Escondido, San Agustín Etla, Santa Lucía del Camino, Villa de Zaachila, Cuilápam de Guerrero, Guelatao de Juárez, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, Juchitán de Zaragoza y Tlacolula de Matamoros, donde se presentó antes que en ninguna otra ciudad, el programa de esta decimotercera edición del festival. Recorrer la región afectada por los sismos de septiembre y contribuir a la reactivación de la oferta cultural en sus espacios públicos es un compromiso que consideraron fundamental adquirir y que se refleja en el emblema de esta gira

Retrospectiva de Frederick Wiseman, revisión al 68, con “Por ahí 68”; y también se recuerda a Vietnam, con “No vietnamese ever called me nigger” (Ningún vietnamita me ha llamado negro) de David Loeb Weiss; Moi un noir de Jean de Jean Rouch, son parte de una revisión histórica. “Septiembre 19” de Santiago Arau Pontones y Diego Rabasa, es muestra de lo actual de la programación.

La parte académica, conformada por clases magistrales de Frederick Wiseman (viajes de descubrimiento) Joao Moreira Salles (Eduardo Coutinho, como hacer cine sin nada) Roberto Fiesco (Cine en realidad virtual y su impacto social), así como conversatorios sobre justicia, pueblos indígenas, género, música en el cine, y documental contemporáneo.