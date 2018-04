“Las Distancias”, mejor película española; “Benzinho” (Bra- Uru) Iberoamericana en el 21º Festival de Cine de Málaga

Por: Leopoldo Soto

Reconocimiento a Guillermo del Toro.

MundoDeHoy.com .- Juan Antonio Vigar, Director del certamen cinematográfico más importante de España en el primer semestre; el Festival de Málaga, amplió su mirada a Iberoamérica, incluyendo esta categoría -que existía dese un inicio- incluyéndola en la Sección Oficial.

El cine iberoamericano destacó con La Biznaga de Oro, con Benzinho, coproducción Uruguay – Brasil, dirigida por el joven Gustavo Pizzi.

En cine español, Cataluña destacó con sendos premios en Sección Oficial y Zonazine (cine de vanguardia). La Biznaga de Oro, el máximo galardón fue para “Las Distancias” drama sobre un grupo de amigos treintañeros que viven un desencanto a sí mismos, durante un tenso reencuentro en la casa de uno de ellos, Comas (Miki Esparbé), en Berlín, donde se filmó por entero, quienes al no evolucionar en sus ideales. Enfrenta los ideales, con la realidad.

Otra película catalana, ‘Amb el vent’ de Meritxell Colell, fue reconocida en la sección Zonazine en español. También fueron premiadas las producciones catalanas: ‘Ainhoa, yo no soy ésa’, de Carolina Astudillo Muñoz, así como el corto documental, ‘Improvisaciones de una ardilla’, de Virginia García del Pino, y “Aquel hombre llamado Flor de Otoño” de Pedro Olea, interpretada por José Sacristán.

Del Toro, siempre del Toro

Guillermo del Toro, fue premiado por su trayectoria en Málaga. Develó una placa en su honor, así como recibió una Biznaga de Oro a su trayectoria, y ofreció un “Master Class”. El gran actor malagueño Domi del Postigo, destacó en su crónica en “La Opinión”; “Pero el peliculón, es ver al Premio Málaga del 21 Festival, Guillermo del Toro, con sus tres Òscar recién conseguidos por La Forma del Agua en el abrigo, pasearse por Málaga junto a Ron Perlman (Hellboy) a la caza del espeto feroz. “Mostrando así el cariño del público de Málaga hacia Guillermo del Toro.

Gastroweekend …Cine y Cocina

Málaga, ofrece una maravillosa sección gastronómica, con verdaderos restaurantes de leyenda; “El Pimpi” es acaso la taberna más bella del mundo, o bien “El café de Chinitas” es citada en la poesía de Lorca, en fin, la gastronomía es parte del patrimonio de esta ciudad. Que, con proyecciones básicamente documentales, se presentaron; “Alinea in Residence Madrid”, una cinta española que dirige Tilman Zens y centrada en el conocido Chef Grant Achatz y su restaurante de tres estrellas Michelin, “Alinea”, ubicado en Chicago. También el documental “T’ACH. Cocina autóctona panameña”, cuyo director es Christian Escobar, se basa en el libro “T’ach”, del chef Charlie Collins, muy reconocido por ser abanderado de la nueva cocina panameña, que recoge todo un recorrido por el país, mostrando las tradiciones gastronómicas de las que ha rescatado recetas e ingredientes para mostrarle así al público los verdaderos sabores y orígenes de la cocina de ese país.

Igualmente habrá un debate posterior a la proyección del documental sobre el valor de lo autóctono con la participación del director de T’ACH, Christian Escobar, el chef Charlie Collins, el embajador de Panamá en España, S.E. Milton Cohen-Henríquez Sasso, la agregada de Turismo, Nadgee A. Bonilla G., y un representante de Sabor a Málaga, la marca de promoción agroalimentaria de la Diputación provincial de Málaga. Para finalizar, se ofrecerán 2 degustaciones típicas panameñas al público asistente: Aro/bollo de maíz nuevo con sofrito criollo y huevitos de leche, cocada y suspiros.

Asimismo, el documental “El Baqueano, Historias de la Argentina Invisible”, una producción argentina dirigida por Santiago Lofeudo. La historia gira en torno a Fernando Rivarola y Gabriela Lafuente, chef y sommelier, respectivamente, del restaurante “El Baqueano”, que trabajan conjuntamente para divulgar los productos regionales, endémicos y autóctonos, centrándose en su país de origen, Argentina, y creando diálogos con cocinas de diferentes puntos de la geografía latinoamericana. De este modo, además del propio restaurante, han generado “Cocina sin Fronteras”.

Palmarés

Película Española, dotada con 12.000 euros, Las distancias, de Elena Trapé

Película Iberoamericana, dotada con 12.000 euros, Benzinho, de Gustavo Pizzi

Premio Esp. Jurado: Ex aequo a Casi 40, de David Trueba y The Queen of Fear (La reina del miedo), de Valeria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia

Dirección: Elena Trapé, por Les distàncies (Las distancias)

Actriz: Ex aequo a Valeria Bertuccelli, por The Queen of Fear (La reina del miedo), y a Alexandra Jiménez, por Les distàncies (Las distancias)

Actor: Javier Rey, por Sin fin

Actriz de reparto: Carmen Flores, por Mi querida cofradía

Actor de Reparto: Vladimir Cruz, por Los buenos demonios

Guión: Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández, por Los buenos demonios

Música: Edesio Alejandro, por Los buenos demonios

Cinefotografía: Guillermo Nieto, por No dormirás

Montaje: Pablo Zumárraga, por No dormirás