India 2018 contra el Cáncer

Mónica Terán pide apoyo a la iniciativa de recaudación de fondos para mujeres V Cancer- Cycle India

MundoDeHoy.com .- Mónica Terán Aguilar, es participante de la iniciativa de "Recaudación de fondos para mujeres V Cancer- Cycle India" (Fundraising for Women V Cancer- Cycle India), por lo que pide apoyo a nuestros lectores para su participación en el evento "Cycle India 2018 vs el Cáncer".

A continuación nos permitimos replicar su mensaje, solicitando su apoyo y esperando su ayuda y colaboración;

"Te agradezco los minutos que me regalas para contarte de un reto del cual te pido seas partÍcipe. Me inscribí a un ciclotón en la India para recorrer en bicicleta 450 kilómetros en noviembre del 2018, pasando por distintos poblados desde Delhi hasta Jaipur, en un itinerario de cinco días. El objetivo: reunir un patrocinio de $80,000.00 para donar a tres organizaciones internacionales que luchan contra el cáncer de mama, cérvix y útero. Para poder participar en el recorrido, necesito reunir este monto para mayo del 2018. De no lograr la meta, pierdo mi lugar en el evento. Del monto reunido, la mitad cubrirá mis costos del viaje, excepto mi boleto de avión.

En el trabajo

¡El reto es fuerte, no sólo en la recolección del patrocinio, el entrenamiento, el equipo, el recorrido, no es una vacación en bicicleta, hay que cubrir alrededor de 50 kilómetros por día, pasando por Delhi hasta Jaipur, para reunir fondos y apoyar a 3 organizaciones que luchan contra el cáncer, pero sé que con tu ayuda y mi voluntad lo voy a lograr! ¡Sí puedo! En los últimos años he enfrentado retos difíciles. Yo misma padecí cáncer de mama, una mastectomía y una histerectomía a causa de la enfermedad. Mi motor son también el amor a mi familia, mis amigos y a mí misma, y sobre todo, siempre, a mis hijos, Nicolás y Emmanuel.

Mis hijos

Nicolás (izquierda) y Emmanuel (derecha)

Llevo a diario el amor y la fuerza que Guillermo (QEPD), mi esposo, me dio en vida. Deseo ser mejor madre y persona, día a día, para todos los que me rodean. Hoy aprecio la vida de otra forma y he aprendido que no hay mejor manera de superar los retos que abrirse a ayudar a los demás. Compartir es el propósito de la vida.

Mi madre

Pido tu ayuda, no desde la carencia sino desde la conciencia de compartir a una buena causa, sin importar que no sea para aquel que conocemos o está cerca de nosotros, porque al final, todos estamos conectados.

Dicen que la belleza de una bendición no es tenerla, sino compartirla con los demás, haciendo del mundo un mejor lugar.

Te dejo la liga a través de la cual puedes realizar tu donación con tarjeta de crédito o débito. Es rápido y seguro. Tus datos están a salvo, JustGiving nunca te enviara correos no deseados.

https://www.justgiving.com/fundraising/monica- teran

¡Muchas gracias y bendiciones!

Mónica”