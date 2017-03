La Esquina del Blues y otras músicas: Jamison Ross en el Centro Cultural Roberto Cantoral

El sábado 1º. de abril se realizará el segundo concierto de esta serie

Por Sandra Redmond

Mundodehoy.com.- Como parte del ciclo New York Jazz all Stars, el sábado 1º. de abril se realizará el segundo concierto de esta serie. El protagonista de este show será el baterista Jamison Ross, quien actualmente ostenta el premio principal de la Thelonius Monk International Jazz Competition, celebrada en el año 2012.

Este destacado baterista, vocalista, compositor y arreglista, es el segundo plato fuerte del Ciclo New York Jazz all Stars y ofrecerá además, otras funciones en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Teatro Vivian Blumenthal el jueves 30 de marzo a las 21 horas. Continuará su tour por la ciudad de Puebla, el viernes 31, donde actuará en el Auditorio de La Reforma a las 19 horas. Luego acudirá a la Ciudad de México a las 20:30 horas del sábado, en el Centro Cultural Roberto Cantoral y continuará el domingo 2 de abril a las 19 horas, en el Teatro Ocampo, en Cuernavaca, Morelos.

Jamison Ross es un caso viviente del músico que es retratado en una película y que se convirtió en realidad. En 2007 participó en el documental Chops, que resultó ganadora en el Festival de Cine de tribeca. Ese film refiere la historia de varios jóvenes que sueñan en convertirse en músicos de jazz y competir en el festival “Essentially Ellington Festival”, que se realiza en el en Jazz at Lincoln Center.

Sus primeros pasos en la música comenzaron al cantar en la iglesia de su abuelo. Siguió en la preparatoria y luego realizó estudios jazzísticos en la Universidad del Estado de Florida. En la Universidad de Nueva Orleans obtuvo una maestría, a la par que ha realizado colaboraciones con otros músicos entre los que pueden mencionarse a: Wes Anderson, Jon Batiste, Henry Butler, Billy Childs, Dr. John, Jimmy Heath, Ramsey Lewis, Ellis Marsalis, Wynton Marsalis, Christian McBride, Marcus Roberts, Patrice Rushen, Cecile McLorin Salvant and Snarky Puppy.

Para su visita al territorio mexicano estará acompañado de otros tres destacados músicos: en la guitarra, Rick Lollar, a quien le han dado el sobrenombre de “guitar killer”, por la influencia que tiene de Jimi Hendrix. Graduado de la Berklee College of Music y el Florida State University College of Music y es un músico que logra mezclar e interpretar diferentes estilos entre los que aflora el blues.

En el piano estará Shea Pierre, quien se inició en la música en la agrupación de góspel de su familia, Williams Sisters. Fue compañero de clases de Ellis y Jason Marsalis. Es egresado de la generación 2014 del Oberlin Conservatory of Music, en Ohio y como bajista les acompaña Barry Stephenson, quien se inició en el rock aunque después la vida lo empujó hacia el jazz. En la Universidad del Estado de Florida estudió contrabajo clásico. Ha realizado giras y participado en Festivales tales como los de Montreaux, Montreal, Newport, North Sea, Monterey y Umbria, y se le reconoce como líder y compositor en bandas de distintos géneros musicales. En 2011 ganó el premio Louis Armstrong de la Fundación ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), así como el Svenson Composition Award en 2012.

Como en todos los conciertos del ciclo New York Jazz All Stars, previo a la función, se realizará una clase magistral gratuita. En esta ocasión Jamison Ross abordará el tema: “La voz en el blues, el soul y el jazz instrumental y vocal” y para asistir, sólo es necesario realizar un registro previo en línea.

Para mayores detalles sobre las direcciones de los escenarios donde tendrán lugar los conciertos, adquisición de boletos o registro para las pláticas magistrales, se recomienda consultar: http://www.dequintaproducciones.org.mx/ y https://www.facebook.com/DequintaProduccione