Vuelve el Coloso de Rodas

Arquitectura Hoy

Por: Mónica Del Castillo Arias





Mundodehoy.com.- Con una inversión de 270 millones de dólares ha comenzado la construcción de una estatua que sustituirá al Coloso de Rodas, destruido por un terremoto hace dos mil años.

Considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso estaba ubicado como símbolo de entrada al puerto de la isla griega de Rodas, a 490 kilómetros de Grecia y la más extensa del archipiélago Dodecaneso.

La idea y el sueño del joven arquitecto griego Ari Palla y otros cuatro amigos es ambiciosa pues medirá 150 metros; su piel serán paneles solares, y su mano, una terraza. La antorcha sobre su corona, un restaurante y sus entrañas, el museo de Helios. Los barcos entrarán al puerto de la isla de Rodas por debajo de sus partes íntimas que, a diferencia del coloso original, estarán cubiertas de una túnica que caerá al mar y servirá de apoyo a la gigantesca estatua.

El Coloso de fue construido a lo largo de 12 años en honor al dios del Sol, Helios, a base de bronce, para conmemorar la victoria de Rodas frente a Antígono I en el 304 a.C., el encargado de la obra fue el escultor Cares, vecino del pueblo rodense de Lindos y hasta su destrucción operó como faro.





Homenaje para el Arq. Agustín Hernández Navarro





El pasado miércoles 22 de marzo en el auditorio Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se llevó a cabo el homenaje al Arq. Agustín Hernández Navarro, dentro del marco de la exposición Escenarios de Transformación. Arquitectos UNAM 1969-2015.

Durante la reunión de colegas y amigos el Arq. Hernández Navarro compartió con la comunidad de la Facultad de Arquitectura sus vivencias y experiencias al ser uno de los primeros egresados de la facultad.

Louise Noelle, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, fue quien reunió en un primer libro la obra de Agustín Hernández en 1982 y reeditado por la Facultad de Arquitectura en 1989. Ella se centró en hablar de las casa de Agustín Hernández.

El Ingeniero Jorge Navarro es su calculista, quien le ha ayudado a hacer realidad sus sueños. Él presentó la visión desde la ingeniería de la obra de Agustín Hernández

Yvonne Domenge es una escultura de renombre internacional con quien el Arquitecto Hernández comparte puntos de vista en torno a la creación artística. Ella relató que fue él quien le dijo que tenía talento para la escultura.

En la Facultad de Arquitectura el Arquitecto Hernández Navarro ha sido un amigo constante del Taller Federico Mariscal, donde a lo largo de más de 20 años ha impartido conferencias, asesorías y charlas en torno a la arquitectura por lo que es muy querido por la comunidad. De esto dieron cuenta el coordinador del taller Fernando Rivas y su colega Jorge Bladinieres Hernández.

Durante el homenaje se llevó a cabo la firma del convenio de donación del archivo del arquitecto Agustín Hernández al Archivo de Arquitectos Mexicanos (AAM) de la Facultad de Arquitectura se la UNAM para con ello garantizar su preservación, así como abrirlo a consulta a los estudiosos de la arquitectura. La donación incluye planos, maquetas, álbumes con fotografías, cartas y documentos personales entre otros.

El AAM resguarda al día de hoy los acervos de 19 destacados arquitectos mexicanos.





Más arquitectos mexicanos desarrollando complejos de usos mixtos





El Arquitecto Javier Sordo Madaleno desarrolla en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México, un nuevo complejo de usos mixtos que contempla un parque de 5 mil m² en forma de herradura, plazas y espejos de agua.

A un costado del parque, se ubicarán tres torres de oficinas comunicadas entre ellas a través de un volumen unificador de dos niveles llamado “Office Park”. En el extremo opuesto se ubicará la cuarta torre para uso corporativo. Todo en una superficie total de 50 mil 500 m² y desplantado sobre roca volcánica característica de la zona.

Además contará con un centro comercial en cuatro niveles con una amplia oferta de restaurantes, cines, servicios y locales. Se diseña una calle vehicular interior en el centro del proyecto como elemento de organización con el fin de optimizar flujo de los diferentes accesos y usos.

El arquitecto Javier Sordo Madaleno, indica que ARTZ es más que sólo un proyecto, ya que se trata de un espacio que mejora la ciudad y por lo tanto la calidad de vida de sus usuarios.





Ecosistemas urbanos





Desde el pasado 12 de marzo el estudio de arquitectura WOHA presentó su primera exposición en América Latina: “Garden City Mega City: Ecosistemas Urbanos de WOHA”, en el Museo de la Ciudad de México.

Esta exhibición, que estará abierta al público hasta el 16 de Abril próximo, se basa en la reciente publicación de WOHA: “Rethinking Cities for the Age of Global Warming”, producida en colaboración con el escritor y fotógrafo Patrick Bingham-Hall.

En la muestra se puede apreciar cómo las estrategias arquitectónicas han cambiado los paradigmas urbanos en Asia.

Entre los dilemas que hoy en día enfrentan las mega-ciudades se encuentran la urbanización sin precedentes, el acelerado cambio climático y la necesidad de preservar la biodiversidad, temáticas que el público podrá percibir desde otro punto de vista a partir de las maquetas, fotografías y videos que fueron tomados a través de drones.

Después de visualizar similitudes con las megalópolis de América Latina, WOHA comparte sus tipologías y proyectos arquitectónicos, diseñadores, desarrolladores, entre otros, proponiendo prototipos ricos en biodiversidad, densidad, rendimiento para las grandes ciudades del siglo XXI.

WOHA fue fundada en Singapur por los arquitectos Wong Mun Summ y Richard Hassell en 1994 e integra principios ambientales, defiende la biodiversidad, la sostenibilidad y la lengua vernácula local para diseñar soluciones de construcción adecuadas para la ciudad del mañana.





Hasta la próxima con más historias detrás del ladrillo y el concreto.