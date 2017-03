La Esquina del Blues y otras músicas: Regresa el blues chicano de Maxx Cabello Jr.

Un músico chicano que cautivó en el año 2005 al público del Bar Ruta 61

Por Sandra Redmond

Mundodehoy.com.- Hace más de doce años vino por primera ocasión a México un blusista que impresionó al público no sólo por su juventud -pasaba apenas de los 20 años de edad--, sino por su talento y la potencia de su energía al tocar. Se trata de Maxx Cabello Jr, un músico chicano que cautivó en el año 2005 al público del Bar Ruta 61. Desde entonces, muchos aficionados al blues no lo han podido olvidar y durante todo ese tiempo han anhelado su regreso, un retorno que este fin de semana se vuelve realidad.

El viernes 17 y el sábado 18 de marzo, otra vez el Bar Ruta 61, en su nueva ubicación en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Fray Servando Teresa de Mier 160, dará cabida a este músico que fue uno de los primeros extranjeros que creyó allá por el 2005, en el incipiente proyecto que dio vida al emblemático bar de blues de la capital mexicana y a quien en agradecimiento por su confianza, siempre se le recuerda.

Cuando nos visitó en su primera ocasión, contaba ya con un CD inicial, “Living on the edge”, que grabó cuando tenía apenas 16 años, seguido por “Heartbreaker”, que promocionó en su gira. De entonces y a la fecha, han surgido Love & War y muchos sencillos que se han posicionado como éxitos de este género abordado por un músico que por sus venas corre sangre mexicana: “X-mas time”, “So many times”, “All 4 love”, “Can’t explain”, “Never love Again”, “My death King” y “My love”, algunas de las cuales, serán interpretadas en sus próximos shows del fin de semana.

Desde el inicio de su carrera musical, Maxx Cabello ha sorprendido no sólo al público, también a otros grandes músicos de la escena del blues entre los que se pueden citar a John Lee Hooker, Dick Dale y Guitar Shorty. Su desempeño en el escenario también sorprende a la gente, su capacidad para evocar con su guitarra, los estilos de Jimi Hendrix y Carlos Santana por lo que, este fin de semana, sin duda, será una oportunidad que ojalá vuelva pronto a repetirse, para escuchar un blues que viene desde San Francisco, California, con sonido y sentimiento chicano. Reservaciones al 5086 6257.

Cartelera de El 61

Y ya que nos referimos a este espacio donde predominantemente suena el blues y que en su nueva sede abre espacio para otros géneros, el sábado 25 de marzo se ha programado la actuación de Calacas Jazz Band, una de las agrupaciones más jóvenes de jazz mexicano.

Calacas Jazz Band transita por los escenarios con un sonido actual y desenfadado que se acerca al estilo dixieland. Con 10 años de carrera, los chavos de Calacas interactúan con el público y lo contagian de su juvenil alegría. Actualmente, ontinúan con la presentación de su más reciente clip, “Tu luz”, en el que colabora Jenny Ball, de Jenny & The Mexicats.

Con una discografía que poco a poco se nutre: “Gracias por cooperar” (2010), “Bien Bonito” (2013) y su reciente “Nuevos Retros (2016)”, además de participar en una gran cantidad de festivales de jazz a lo largo de todo el país, también actuaron en el ciclo “Bandas Sonoras” de la Cineteca Nacional, en el que musicalizaron la película “The Ring” de Alfred Hitchcock., así que el sábado 25, después del sonido de blues Maxx Cabello Jr, se podrá continuar con el disfrute de un delicioso y alegre jazz.

Las damas del blues

A lo largo de cuatro sábados EL Centro Cultural Jose Martí ofrecerá unciclo dedicado a Betsy Pecanins “Las Damas del Blues”, en el que se reunirán las principales exponentes de este género.

El ciclo comenzará el sábado 18 con Viri Roots & The Rootskers, Callejón Azul y Steffie Belt (Luna de Octubre). Continuarán el día 26 Nancy Zamher, I Freak Blue y Karla Porragas acompañada por los Blues Demons. El 1º. De abril estarán Ave Reyes y la Portlan (Mujer no calles tu blues y soul), Karen y Gia Sound & Street Blues. El 8 de abril continuará con Bluesa MCM, Xelba Sound y cerrará este primer ciclo Nina Galindo.

Los conciertos iniciarán invariablemente a las 13 horas y la entrada es libre. Los shows tendrán lugar en la plaza del blues del Centro Cultural Jose Martí, en Dr. Mora número 1, en el Centro Histórico de la ciudad de México, frente a la Alameda Central. La entrada es libre.