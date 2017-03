La Esquina del Blues y otras músicas: Jazz de Nueva York y Europa

Para este fin de semana el jazz sonará en varios foros

Por Sandra Redmond

Mundodehoy.com.- 3 marzo 2017. Para este fin de semana el jazz sonará en varios foros. Para comenzar, a partir de este viernes 3 de marzo y hasta el día 19, el jazz europeo se escuchará de nueva cuenta en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes. La Vigésima edición del Eurojazz estará conformada por la participación de doce agrupaciones procedentes de España, Alemania, Austria, Portugal, República Checa, Polonia, Hungría, Finlandia, Italia, Bélgica, Francia y República Eslovaca quien participa por primera ocasión en esta fiesta.

Además de los conciertos que iniciarán este viernes con la participación de la agrupación espalola Sumrrá (a las 18 horas) y los alemanes de Sebastian Gramss Bassmasse (20 horas), se presentará la exposición fotográfica” Unidos por el Jazz”, formada por 21 reproducciones en gran formato sobre momentos importantes de este festival que será inaugurada a las cinco de la tarde, y también habrá clases magistrales.

Para el sábado 4, el programa considera la actuación del grupo Erik Rothenstein Band de la República Eslovaca, a las 17 horas. El domingo 5 de marzo actuará Shake Stew, de Austria, a las 13 horas y también estará Sofia Ribeiro, de Portugal a las 5 de la tarde. El sábado 11 Bláha-Lapčíková Duo de la República Checa a las 13:30 horas y Stryjo Trio de Polonia, a las 17 horas. El domingo 12 Krisztián Oláh Kvartett de Hungría, a las 13:30 y el ensamble finlandés Lauri Porra Flyover, conjunto dirigido por Lauri Porra, bisnieto de Jean Sibelius y reconocido como el bajista de la banda Stratovarius que subirá al escenario a las 5 de la tarde. Para el sábado 18 tocará el turno al dueto italiano Actis Dato-Rocco Duo, a las 17 horas y el domingo 19 de marzo Igor Gehenot Quartet de Bélgica a las 13:30 así como y la cantante francesa Mina Agossi que cerrará el festival a las 17 horas.

Este año, el festival extenderá la presencia de algunos artistas y los llvará a presentarse e otras entidades entre las que pueden citarse San Luis Potosí e Hidalgo. El Centro Nacional de las Artes se encuentra en Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan. La entrada es libre y para mayores detalles consulta: http://www.cenart.gob.mx/eventos/categorias/musica/eurojazz/

The Cookers Quinte

Y el jazz neoyorquino también se escuchará este sábado en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Con este concierto da inicio el Ciclo New York Jazz all Stars, que durante el resto del año ofrecerá en promedio, un concierto mensual con los mejores exponentes de ese género y que con apoyo de Jazz at Lincoln Center, visitan la Ciudad de México, Guadalaja, Puebla y Cuernavaca.

Previo al concierto que se realizará a las 20:30 horas, habrá una conferencia magistral con los integrantes de este quinteto: el baterista Billy Hart, el saxofonista Billy Harper, el trompetista David Weiss, el bajista Cecil McBee y Danny Grissett en el piano. Si asistes a la conferencia, que es gratuita, puedes adquirir tu boleto con descuento. Hay que hacer un registro previo en www.dequintaproducciones.or.mx