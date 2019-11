¿Es la Industria farmacéutica un monstruo?

Por: Johnny Vargas* articulista invitado (Lima, Perú) especial para LaSalud.mx

MundoDeHoy.com / LaSalud.mx .- La industria farmacéutica, es sin duda, uno de los sectores más satanizados en nuestra sociedad, debido a que se piensa que se lucra con la “necesidad” de salud, he ahí la causa de la sensibilidad que despierta esta actividad económica. Es una industria que no comercializa con bienes “comunes”, llámense a estos: zapatos, carteras, alhajas ni muebles; sino que se intercambia en el mercado productos destinados a preservar o recuperar la salud.

Pero ¿Cuánto sabemos realmente lo que hay detrás de estos productos?

La industria en el mundo

Según una publicación del Diario El País de España (23/08/2015) pueden pasar entre 10 a 15 años desde que un Laboratorio farmacéutico inicia la investigación de una molécula hasta que ésta se lanza al mercado. Inclusive, sólo la fase IV de los ensayos clínicos (aquella donde se enrolan personas para probar la seguridad y eficacia del medicamento) puede tardar hasta cuatro años para terminarse. Y si lo anterior fuera poco, en todas las fases de la investigación clínica existe el riesgo de que la molécula no cumpla con los estándares esperados (llámese seguridad o eficacia) echando a perder los proyectos de investigación. El ABC de las finanzas sentencia que altos riesgos corresponden con altos retornos de inversión.

Según el mismo artículo, el cálculo para realizar una investigación puede encontrarse entre US$ 1,000 a US$ 2,558 millones y que según la estadística sólo una de cada 10000 moléculas estudiadas llega a convertirse en fármaco (una estadística nada alentadora).

La industria en Perú

Como es de público conocimiento, el Perú no se caracteriza por realizar actividades donde se agregue valor, aunque sea triste decirlo, la inversión (porque si la hay) va destinada a mejora de procesos, nuevas plantas, equipos adicionales y ampliación de infraestructura. Esto fue lo señalado por José Enrique Silva presidente de ADIFAN (Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales) al diario Gestión el 26 de febrero del 2013. La inversión en infraestructura es un avance, pero no es suficiente, falta ir más allá en lo referente a innovación e investigación.

Ahora, ¿cómo le fue a la industria farmacéutica el 2018?

Si tomamos como muestra la estadística recogida por la CCL, observamos que las importaciones de medicamentos y productos de tocador (aquí no podemos hacer el deslinde) sumaron un total de US$ 6,053 millones al cierre del 2018, lo que implicó un incremento de US$ 637 millones registrando así un crecimiento de 12.5% con respecto al año 2017.

Con respecto a la industria nacional, la data presente en el Estudio de investigación sectorial de la industria farmacéutica, desarrollado por el Ministerio de la Producción, señala que el 2014 se generaron 918 millones de soles, cayendo en 2.4% respecto al año pasado. El ingeniero José Enrique Silva, anteriormente mencionado, indica que este efecto se debe a la firma de TLCs con el resto de países que facilita el ingreso de productos al mercado peruano, pero que los otros mercados no lo permiten tan fácilmente.

¿Y qué hacen los políticos?

Indudable y convenientemente aparecen, es un reflejo, muy desarrollado por ésta estirpe, que frente a un clamor popular (como lo es la disminución de los precios de estos productos), emergen quienes con afanes liberadores intentan legislar en esta materia y no encuentran mejor idea que las recetas ya fracasadas: Control de precios.

Aparentemente no aprendemos de la experiencia Velasquista ni Alanista, y es que uno de nuestros ex padres de la patria, presentó el PL Nº 2707/2017 CR, en el que se hace una explicación de motivos y se pide que un órgano del estado (la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos sanitarios) regule por norma los precios máximos tomando en consideración los precios de seis economías parecidas de la región.

Otra cosa, incluye un cuadro en el que se hace una comparación de precios de los medicamentos en farmacias del ministerio de salud vs Inkafarma y Mifarma. En dicha comparación los precios de productos en las farmacias del ministerio de salud están hasta 966% más bajos que en las otras citadas

Lo que no explica el PL es si los precios mencionados en las boticas Inkafarma y Mifarma corresponden a productos genéricos o medicamentos de marca, ya que, si fueran de marca, las comparaciones no son metodológicamente aceptables. Un medicamento genérico no ha demostrado la famosa equivalencia terapéutica, prueba que garantiza que el producto se comporta en el organismo muy similar al original.

Definitivamente es un sector de la economía que remueve a la población, que genera pasiones y que toca una fibra íntima, esto hace que evaluarla objetivamente sea complicado y empecemos a abordarla desde aquello subjetivo llamado: justicia social. Esta visión es muy peligrosa, ya que el control de precios y la política de subsidios son dos caras de una misma moneda, una apuesta muy riesgosa para la economía y salud del país, ya que como se ha demostrado: "No hay lonche gratis".

