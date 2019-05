Boehringer, 65 años protegiendo la salud de los mexicanos

Su apuesta futura está en el desarrollo de nuevas moléculas para áreas prioritarias como enfermedades cardiometabólicas, respiratorias, Inmunología Oncología y del Sistema Nervioso Central; un proyecto de inversión de más de mil millones de pesos al 2021 para aumentar la producción de su planta de antidiabéticos orales en la Ciudad de México, así como ser un jugador clave en la carrera digital enfocada a la salud

LaSalud.mx .- Con sitios de manufactura de medicamentos para la salud humana y animal, una facturación superior a los 6 mil millones de pesos y un crecimiento operativo de 8.3% al cierre de su ejercicio fiscal 2018, la empresa centrada en la innovación Boehringer Ingelheim celebró sus primeros 65 años de un futuro prometedor en México, posicionándose en el lugar número 11 dentro del sector farmacéutico nacional.

Miguel Salazar Hernández, Presidente y Director General para la compañía en México, Centroamérica y El Caribe, indicó que durante ese tiempo, la empresa ha sido un aliado estratégico de la comunidad médica y gobierno en el objetivo de proteger la salud de seres humanos y animales no sólo con soluciones integrales y una completa cartera de productos en diferentes áreas terapéuticas, sino también al fomentar el crecimiento económico del país mediante la generación de empleos y una destacada inversión en acciones de Responsabilidad Social (RS) e investigación y desarrollo (ID) de nuevas moléculas.

Así, de los 17 mil 500 millones de euros que factura a nivel global, 3.2 millones de euros (18.1% de las ventas netas totales) son invertidos en ID de medicamentos enfocados en atender necesidades médicas no cubiertas, teniendo a la fecha un completo pipeline en áreas prioritarias como: Cardiometabólicos, Respiratorios, Inmunología, Oncología y Sistema Nervioso Central.

Aunado a ello, comentó que en la última década han apostado fuertemente por la realización de estudios de nuevos medicamentos, destinando en promedio cerca de 37 millones de pesos en estudios clínicos con pacientes mexicanos en 48 centros de investigación.

Destacó que este laboratorio farmacéutico, de capital familiar e independiente, con presencial mundial de más de 130 años, ha tenido un claro compromiso con la sociedad mexicana desde su fundación, creando “Valor a Través de la Innovación” para todos sus clientes, proveedores, socios de negocio, autoridades de salud y colaboradores, que son el motor que los impulsa a trabajar en favor de los pacientes.

“Predicar con el ejemplo y ser congruentes con nuestras acciones son parte de nuestro ADN, lo que nos ha permitido estar dentro de las industrias con mejor reputación corporativa. Tan es así que recientemente el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica nos otorgó el Certificado de Empresa con Prácticas Transparentes por haber construido una cultura de compliance basada en la justicia, legalidad, integridad y ética, además de demostrar en toda nuestra cadena productiva apego a los principios y valores del Código de Buenas Prácticas de Promoción”.

Señaló que en concordancia con los objetivos del Gobierno Federal para hacer que las nuevas generaciones se capaciten y tengan oportunidades de desarrollo en la iniciativa privada, Boehringer Ingelheim participa en “Jóvenes Construyendo el Futuro”, programa que les da oportunidad de adquirir experiencia y conocer la cultura corporativa que los ha hecho estar, por tercer año consecutivo, en el Top 5 del Ranking Súper Empresas en la categoría de 500 a 3 mil empleados (Expansión-Top Companies).

Igualmente, “somos el segundo mejor lugar para trabajar para mujeres debido a nuestras destacadas políticas de maternidad y paternidad, modelo de equidad de género, diferentes estilos de trabajo (horarios flexibles, vía remota), atracción y retención de talento, desarrollo laboral y planes de sucesión, programas de bienestar y prestaciones superiores a la Ley, incentivos que se extienden al resto de nuestros colaboradores y que son cobijados en un espacio con instalaciones (oficinas abiertas, remodeladas y áreas verdes) y servicios (sucursal bancaria, cafetería, comedor, sala de lactancia) donde pueden laborar de manera cómoda y segura”, expuso Edgar Díaz Ramírez, Director de RH para Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y El Caribe.

“Nuestro poder reside en nuestra gente. Atraemos y retenemos al mejor talento siendo una compañía moderna, diversa e incluyente. Nuestro capital humano está conformado por personas de diferentes generaciones; aquí hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades para asumir puestos de liderazgo y desarrollar su potencial en un entorno colaborativo y bajo una comunicación abierta. También, impulsamos la incorporación laboral de personas con algún tipo de discapacidad intelectual, motriz, visual o auditiva en línea con nuestros lineamientos globales de Diversidad e Inclusión”.

De igual forma, dijo que alinea su vocación competitiva y valores a sus actividades de RS, a fin de lograr un impacto positivo en las comunidades donde opera y en sus cerca de 1,900 colaboradores en México, Centroamérica y El Caribe. Así, mediante los programas de voluntariado realizados durante su VTI Day (Día del Valor a Través de la Innovación) y en coordinación con la iniciativa “Reforestar para Respirar”, en los últimos tres años ha plantado más de 50 mil árboles que mejoran la calidad del aire para las futuras generaciones.

Resaltó que otras acciones llevadas a cabo son la construcción de casas a partir de la recolección de PET para damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, en Tetela del Volcán, Morelos, acción realizada en conjunto con la Fundación VIEM A.C.; así como la rehabilitación de un refugio para canes en Guadalajara, Jalisco. En este mismo tenor, apuntó que, desde hace 12 años, en colaboración con Fondo para la Paz A.C, ha instalado más de 1,900 estufas ecológicas en la Huasteca Potosina y la Sierra de Zongolica, Veracruz, beneficiando así a más de 7 mil personas al prevenir factores de riesgo para desarrollar asma, EPOC, cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar, enfermedades respiratorias causadas por el humo de leña intradomiciliario.

Asimismo, comprometida con reducir los niveles de contaminación atmosférica, que es un mal cada vez más frecuente en las principales ciudades de México, desde el 2016 la compañía comenzó a cambiar los vehículos de su Fuerza de Ventas a autos híbridos. La meta es que en 2021 cubra al 100% de sus representantes médicos con este tipo de autos que son indispensables para realizar su labor diaria. Esto se traduce en 55% menos emisiones a la atmósfera. Así, Boehringer Ingelheim demuestra que su Responsabilidad Social comienza con sus colaboradores.

Crecimiento sostenido y plan de inversión para planta de producción

Andrea Thommet, Directora de Operaciones de Salud Humana, indicó que a nivel mundial Boehringer Ingelheim tiene una gran capacidad instalada con 16 sitios de producción en 11 países incluyendo México, país considerado un hub farmacéutico porque concentra actividades industriales, de investigación científica, fabricación y logística. “Contamos con dos plantas certificadas por FDA, EMA y COFEPRIS que emplean a 530 personas y exportan a diferentes partes del mundo (36% Estados Unidos y Canadá, 10% México y 54% otros países): una de formas sólidas y líquidas, así como un centro estratégico global para la fabricación de antidiabéticos orales de última generación que mejoran la calidad de vida de pacientes con diabetes tipo 2 (DM2)”.

Para satisfacer la creciente demanda y aumentar la capacidad de producción de su planta enfocada en diabetes (hoy genera 1,600 millones de tabletas y 50 millones de unidades), sostuvo que prevé poner en marcha un futuro proyecto de inversión de más de mil millones de pesos al 2021 (en futuro va generar 2,500 millones de tabletas y 80 millones de unidades). “Esto nos permitirá cumplir con los estándares de seguridad y calidad, y generar más fuentes de empleo dentro de un entorno moderno y atractivo con nuevas tecnologías de automatización”.

Asimismo, Carlos Buzo, Director de Marketing para Salud Humana destacó que, en México, el negocio de Salud Humana acumuló 202.5 millones de euros (67% de las ventas totales), siendo la familia de antidiabéticos orales, los medicamentos para asma y EPOC, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar idiopática, y el anticoagulante oral de la farmacéutica los productos de mayor prescripción médica debido a sus probados beneficios terapéuticos. Ejemplo de ello es que sus inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) para tratar la diabetes, fue galardonado con el Prix Galien International, equivalente al premio Nobel, como el “Mejor producto farmacéutico del 2018”.

“El premio reconoció el valor de este medicamento por ser el primero de su clase que, además de controlar los niveles de glucosa en sangre, reduce el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares en adultos con DM2. Hasta ahora, ninguna terapia había sido capaz de proteger el corazón con una implicación pronóstica, económica y sanitaria de primera magnitud, lo que lo sitúa en una posición privilegiada y única frente al resto de los antidiabéticos orales”, agregó.

Por su parte Gerald Behrens, Director de la Unidad de Salud Animal de Boehringer Ingelheim México, indicó que este segmento ofrece una amplia e innovadora cartera de productos y servicios para prevenir enfermedades y mejorar la productividad de los animales. “Somos la segunda empresa más grande en el mercado mundial de la salud animal y proveedor #1 de parasiticidas y vacunas para animales de granja y de compañía. También, ocupamos la posición #5 en el rubro de rumiantes y tenemos el liderazgo en las categorías de mascotas (perros y gatos), cerdos, equinos, aves de corral y salud pública veterinaria, donde hacemos alianzas con autoridades y productores para el control de infecciones en animales de gran importancia económica y social, además de apoyar el uso prudente de antibióticos”.

Señaló que en México el negocio de Salud Animal tuvo ventas en 2018 por 101 millones de euros (33% de las ventas totales), siendo el segmento de mascotas el de mayor crecimiento; de hecho, el país ocupa la posición #4 en población mundial canina. “Nuestra estrategia se centra en su cuidado integral y el de sus dueños, porque sabemos que cuando los animales están sanos, los seres humanos también los están. Para ello, tenemos un programa preventivo antiparasitario y de vacunación con el fin de evitar la zoonosis; es decir, enfermedades trasmitidas de animales a humanos”. En este sentido, destacó el importante papel que hoy juegan productos como Nexgard Spectra®, el primer comprimido saborizado de dosis mensual para el control de parásitos internos y externos, así como Rabifa®, vacuna antirrábica #1 en el mercado mexicano.

Explicó que, debido al crecimiento de la población mundial, en la próxima década habrá más demanda en el consumo de carne, por lo que será fundamental incrementar la producción de proteína de origen animal y sus derivados (carne, leche, huevo), y hacer más eficientes los sistemas sanitarios de frente a retos como escasez de agua y tierra, aumento de precios y una mayor responsabilidad ambiental.

Al respecto, Boehringer Ingelheim Animal Health trabaja de la mano con granjeros y productores para ofrecer carne de res, cerdo y pollo de la mejor calidad; los asesora para adoptar buenas prácticas y reducir pérdidas por enfermedades como la influenza porcina a través de Ingelvac Provenza™ (vacuna que ofrece la más alta protección a toda la manada); o bien, la influenza aviar con Trovac® Prime 7, la primera y única vacuna vectorizada que controla la forma altamente patógena del virus H7.

Listos para la revolución digital en salud

La tecnología no sólo está revolucionando el mundo de los negocios, sino también el campo de la salud humana y animal. Cada vez más personas, empresas u hospitales recurren a aplicaciones móviles (apps) o equipos interconectados (internet de las cosas) para prevenir, diagnosticar o dar seguimiento a enfermedades. Dentro de esta carrera digital, Boehringer Ingelheim no se ha quedado atrás y ya está haciendo uso de la Inteligencia Artificial para desarrollar apps que ayuden a los ganaderos a prevenir, diagnosticar y tratar de manera correcta enfermedades en las granjas (FARMERA); a los investigadores a crear modelos para desarrollar moléculas enfocadas al tratamiento de padecimientos mentales como la esquizofrenia y trastorno bipolar (Programa ADAM-Advanced Design Assistant for Molecules); o bien, vigilar posibles efectos secundarios de medicamentos (sistema BRASS- Benefit Risk Analysis System) .

Si bien estos proyectos digitales aún están en fase de prueba, lo interesante es que en su sede de Ingelheim, Alemania, ya existen los laboratorios y los equipos multidisciplinarios para tener una “casita de la innovación”, donde cualquier idea que sea capaz de resolver problemáticas en el plano de la salud es recibida, evaluada e incubada hasta tener un producto con potencial innovador. Además, la compañía ha comenzado a integrar la tecnología blockchain con el mantenimiento de registros clínicos de protocolos de investigación, a fin de proporcionar el nivel adecuado de integridad de datos, transparencia y seguridad que el paciente y las instituciones médicas participantes necesitan, al tiempo de reducir los costos y automatizar los procesos.

Finalmente, todos los directivos recordaron que el 65 Aniversario de vida de Boehringer Ingelhiem en México ha sido una oportunidad para no bajar la guardia en el objetivo de perseguir el sueño de cambiar al mundo y hacer de él un lugar más saludable. “Tenemos la experiencia, el conocimiento y la pasión para continuar trabajando en beneficio de la salud humana y animal, considerando su interacción como UNA SOLA SALUD, así como implementar acciones que transformen positivamente la vida de los mexicanos hoy y en el futuro”, concluyeron.