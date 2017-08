Llega a tu meta financiera con tu pasatiempo

Decídete, agrega motivación, planeación y financiamiento

MundoDeHoy.com .- Necesitas un ingreso extra para conseguir una meta financiera como pagarte una maestría o tener la boda de tus sueños y ¿no sabes cómo hacerlo?, tal vez un trabajo extra de medio tiempo sea difícil de conseguir, pero si tienes un pasatiempo favorito, este es la clave para que llegues a esa meta de vida antes. Para lograrlo solo necesitas decidirte y agregar motivación, planeación y financiamiento -si es que no tienes un fondo reservado-. Esa habilidad que tienes para hornear pasteles, el don de la jardinería para crear huertos urbanos o eres el mejor fotógrafo de la familia, puede ser algo que te reditúe un dinero extra.

Antes de utilizar tu pasatiempo favorito como una vía para tener un ingreso extra, desarrolla un plan financiero que te permita lograr tus metas propuestas sin que te descapitalices. Conoce a detalle tus ingresos y gastos fijos actuales y piensa cuánto es el capital que tienes que invertir para poder echar andar tu pasatiempo como un negocio que te permita ganar dinero. Algo importante a tomar en cuenta es que esta actividad la estarás realizando en el tiempo libre después de la oficina o los fines de semana, así que también administra muy bien tus tiempos para evitar saturarte en el día a día y puedas cumplir con ambas actividades.

Si tienes que iniciar tu negocio lo primordial es que hagas uso de tus ahorros de corto plazo e invertir el dinero que ibas a usar para tus vacaciones de fin de año. El querer tener un poco más de liquidez para arrancar tu negocio puede ser la clave para iniciarlo o no, es por eso que es importante que definas bien tu estrategia financiera desde el principio y puedas colocar tu dinero en instrumentos de inversión que más te favorezcan. Evita destinar el ahorro o las inversiones de mediano y largo plazo ya que están configuradas para que trabajen con el paso del tiempo o para tu meta de retiro.

Si por el contrario, tus ahorros los tienes pensados a mediano o largo plazo y no tienes la liquidez, ajusta tus gastos fijos diarios y así podrás recortar gastos, por ejemplo puedes disminuir la renta de tu plan de celular, llevar comida a la oficina y no salir a restaurantes entre semana, evitar el snack de la tarde, etc., tú sabes dónde puedes disminuir ciertos gastos que te permitan tener más dinero en efectivo para destinarlo a arrancar tu negocio.

Si aún no tienes la inspiración necesaria para iniciar, te compartimos tres ejemplos de pasatiempos que muchas personas están traduciendo en fuentes de ingreso adicional:

· Contenido Web. Existen 70 millones de internautas en México, es decir que 63% de la población usa Internet, y para YouTube nuestro país es uno de sus principales mercados, con más de 32 millones de usuarios únicos tan solo en marzo pasado. Existen jóvenes que están aprovechando este canal para ganar un dinero extra a través del desarrollo de contenido web. Los YouTubers mexicanos pueden alcanzar ingresos de 100 mil o 200 mil pesos mensuales hasta los 4 millones pesos.

· Repostería. El ritmo de vida que llevamos la mayoría de los mexicanos nos impide muchas veces tener el suficiente tiempo para preparar comida en casa, ni hablar de hornear por el tiempo que conlleva. Sin embargo, en ocasiones necesitamos de un “pecado dulce” y los pasteles o galletas caseras enviados a domicilio pueden ser una opción y puedes empezar vendiéndoles a tus conocidos para que con el boca a boca te hagan pedidos para fiestas, reuniones, etc. También puedes usar las redes sociales para hacer promoción a tu negocio.

· Bisutería y Manualidades. La visión de muchas personas creativas es poder emprender en sus tiempos libres un negocio que le ayude a promover sus ideas ya sea con el desarrollo de su propia línea de ropa, creación de joyería o decoración. Para ellos, Internet puede ser un mundo de oportunidades en dónde puedan vender sus productos. Existen diferentes páginas que brinda la oportunidad a los usuarios que apenas inician un negocio a promover su imagen en diferentes mercados del mundo de manera gratuita.

Una vez que hayas emprendido en tu pasatiempo y comiences a recibir los primeros ingresos, no olvides cuál fue el objetivo principal de haber hecho de tu pasatiempo un negocio y destina el dinero extra al ahorro para esa meta. Por ejemplo, si quieres comprar un coche y para ello requerías ahorrar en un periodo de 5 años, ahora lo podrás hacer en menos tiempo o si estás buscando una maestría en el extranjero en vez de que te tome el tiempo que planeaste, lo podrás hacer antes. Un ahorro constante y un buen plan de inversión son tus aliados para conseguir esa meta. Acude con un asesor financiero para que te explique qué instrumento de inversión se adapta a tus necesidades de ahorro y que te de los mejores rendimientos.

Hoy en día es cada vez más sencillo poder alcanzar tus metas si te apoyas de tu pasatiempo favorito o de aquella habilidad que tienes y puedes explotar, solo necesitas una buena planeación y ser un ahorrador implacable. ¡Buena suerte!

Tip: Evita utilizar tus ahorros de mediano y largo plazo para lanzar tu proyecto. Una buena asesoría financiera te dirá la clave para no descapitalizarte. No sacrifiques el ahorro que tanto trabajo te ha costado.





