Segunda Jornada STEM, ciencia para las mujeres

Las mujeres y la ciencia cruzan sus caminos gracias a las estudiantes mexicanas

Ellas.mx / MundoDeHoy.com .- Los caminos que conducen a la ciencia pueden ser muchos, desde un gusto innato, herencia de los padres o enseñanza en la escuela. Sin embargo, hoy las jóvenes en México tienen otra senda: una jornada de inclusión, un día completo para romper estereotipos, derribar barreras y acercar a las mujeres a las carreras científicas, tecnológicas e ingenieriles.

Fue por este camino por el cual 80 chicas de preparatoria se acercaron al fascinante mundo del conocimiento científico. Se trató de la Segunda Jornada de Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM) “Ciencia en zapatillas: rompiendo estereotipos”, organizada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Capítulo Women in Optics de la International Society for Optics and Photonics (SPIE) en el INAOE con el apoyo del proyecto “Por más mujeres en la ciencia y la tecnología” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Aquí, las preparatorianas de distintos puntos de la república mexicana pudieron disfrutar de conferencias, talleres, un concurso de dibujo, un panel de discusión y la convivencia a tiempo completo de las estudiantes con científicas y científicos destacados del país.

El objetivo del Capítulo Women in Optics –esfuerzo promovido a nivel mundial por la SPIE para impulsar a las mujeres a estudiar una carrera en el área de Óptica- es “enviar un mensaje de inclusión en las ciencias no sólo de las mujeres, sino en general de la diversidad social y cultural, difundir que la ciencia puede ser del interés no sólo de los hombres sino también de las mujeres, y romper el estereotipo del científico o el ingeniero. Buscamos destacar que las mujeres somos también parte importante en el desarrollo de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, y que podemos contribuir al desarrollo de las ciencias y de las ingenierías desde otro punto de vista diferente al que se hace normalmente desde el punto de vista masculino”, expresó la investigadora y doctora Rosario Porras, de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

El programa está integrado por actividades sobre distintos temas científicos para que las participantes tengan una idea global de las áreas STEM.

A su vez, la maestra Leydi Johana Quintero, estudiante del doctorado en Electrónica en el INAOE y presidenta del Capítulo Women in Optics, informó que en esta segunda jornada STEM participaron 80 chicas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Estado de México.

Finalmente, la maestra Quintero refirió que su mayor motivación para dedicarse a la ciencia fue querer salir adelante. “Mis papás no estudiaron, pero siempre me dijeron que la mejor forma de progresar en la vida es estudiando y eso es lo que siempre hago. Lo más importante para mí es trazarse una meta y luchar y, si a uno se le cierra una puerta, una ventana se puede abrir y puede lograr lo que se propone”.