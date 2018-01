Línea Cardiovascular de Servier presente en este magno Congreso Médico.

MundoDeHoy.com .- El XXX Congreso Mexicano de Cardiología, organizado este año por la Sociedad Mexicana de Cardiología (SMC) y presidido por el Dr. Erick Alexanderson, rompió records en asistencia y participación. Reuniendo 650 trabajos de investigación, dejando un legado científico del más alto nivel en cardiología.

En el evento, además de abordarse a fondo los padecimientos cardiacos como la hipertensión, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca; el panorama mundial ante esta situación, que actualmente representa la primera causa de muerte en México, también se presentaron novedosos medicamentos desarrollados para aportar beneficios al tratamiento de la hipertensión: Triplixam®*, Natrixam®** y Preterax®10***.

Por lo que en esta ocasión Servier México, empresa francesa líder en la industria farmacéutica independiente, se hizo presente con su portafolio, tal es el caso de ivabradina (Procoralan®****), para tratar la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardiaca; perindopril - amlodipino (Coversam®*****) indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, así como indapamida (Natrilix® SR******) usada para tratar la hipertensión y problemas diuréticos derivados del corazón, entre otras nuevas combinaciones innovadoras para el tratamiento de la hipertensión.

Durante el evento DeTodoCorazon.mx entrevistó a distintos expertos que nos comentaron sus impresiones al respecto, como es el caso del Dr. Florent Darchez, Director General de Servier México, quien tiene el grado de Doctor en Farmacia y 10 años de experiencia en la Industria Farmacéutica, quien nos comentó lo siguiente:

“Somos una empresa líder en cardiología”: Dr. Florent Darchez

DeTodoCorazon.mx.- A nivel internacional, ¿cuál es el lugar que Servier ocupa en cardiología?

Servier es una empresa de cardiología, es la segunda empresa de cardiología en Europa y la octava a nivel mundial, sin tener presencia en Estados Unidos, ni en Japón. Somos una empresa líder en cardiología.

¿Cuál es la propuesta de Servier en el campo de la hipertensión?

En la hipertensión tenemos probablemente las mejores moléculas que hay en el mercado, pero la idea es combinarlas para ofrecer una solución específica y eficaz para cada tipo de paciente. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión y diabetes, Preterax®*** ha demostrado controlar más la presión, además de disminuir la mortalidad en los pacientes con diabetes e hipertensión. Natrixam®**, es una nueva combinación que va a permitir controlar la presión arterial sistólica, que es la que aumenta el riesgo de eventos vasculares cerebrales y Triplixam®*, la combinación de las 3 moléculas más estudiadas. Además es metabólicamente neutra debido a que no aumenta los lípidos ni la glucosa. Cada problema va a tener su solución.

¿Por qué es diferente esta propuesta de Servier para el tratamiento de la hipertensión?

La propuesta de Servier es la más diferente porque nadie tiene estas moléculas, nadie tiene este nivel de evidencia científica que tenemos. Estamos seguros de que nuestras moléculas son las mejores y por el momento nadie tiene una oferta, ni un pipeline tan grande.

¿Qué nos puede comentar sobre la investigación desarrollada por Servier en cuanto a cardiología y sus planes a futuro?

La tercera parte del pipeline viene de la cardiología, de las nuevas moléculas. Actualmente hay 33 moléculas, de las cuales hay 13 en cardiología. Entonces, sí somos una empresa de investigación, pero también somos una empresa de educación médica de alto nivel. No solo queremos que los doctores salgan contentos de un Congreso, queremos que salgan contentos y con la seguridad de haber aprendido cosas nuevas. Los médicos quieren hacerlo mejor y las cifras de presión arterial en México se deben mejorar al igual que la diabetes. Se deben tener mejores cifras de control de la hipertensión, pero igual en la diabetes, es un problema fuerte no tener mejores cifras de control y mejores cifras de mortalidad, porque es el país quien paga la nota al final. También lo podemos notar, porque muchos pueden asistir a la ponencia, pero si no les llama la atención, se van a la mitad de ella.

El simposio en hipertensión desde el principio hasta el final estuvo totalmente lleno.

Todo ha sido eficaz, las intervenciones, los doctores, la preparación. Pienso que el próximo año, en el congreso de la ANCAM, y en dos años, en este congreso, vamos a llevar otras cosas nuevas, ustedes van a ver. La idea es transformar el éxito que ya tenemos a nivel mundial a México. La historia de Servier en México apenas empezó en hipertensión y debemos involucrar a los doctores mexicanos para que seamos capaces de publicar evidencias de este país, también evidencias científicas, que van a nutrir nuestro conocimiento.

Sobre la primera causa de mortalidad en México, el reconocido Prof. Giuseppe Rosano, especialista italiano, puntualizó lo siguiente:

“Pienso que Servier ha traído productos muy innovadores al mercado… Lo que es muy importante es que pueden ser utilizados fácilmente en combinación con otros fármacos y con ello mejorar de forma importante la calidad de vida del paciente con cardiopatía isquémica”: Prof. Giuseppe Rosano.

Sabemos que la incidencia de la cardiopatía isquémica en México y en el mundo sigue incrementando, ¿considera que con lo que hoy hacemos es suficiente para tratar esta enfermedad?

No, no hacemos suficiente por varias razones. Primero, no hacemos lo suficiente para identificar los síntomas, muchos pacientes no están bien diagnosticados. Después, usamos fármacos poco modernos como los nitratos y los bloqueadores de los canales de calcio (BCC), especialmente los más viejos como diltiazem o verapamilo que son igual de ineficaces que los nitratos y poco útiles. En general no estamos utilizando fármacos más efectivos y tampoco utilizamos suficientes de prevención como dar IECAs (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina) en pacientes con enfermedad arterial coronaria, así como fármacos antiplaquetarios e hipolipemiantes.

¿Qué metas terapéuticas son clave para mejorar la vida de los pacientes con cardiopatía isquémica?

Para el tratamiento, tenemos que dar por un lado protección al paciente y por el otro reducir la isquemia. Para la protección debemos usar antiplaquetarios, IECAs e hipolipemiantes, y para reducir la isquemia debemos usar β-bloqueadores, ivabradina y trimetazidina. Lo importante es recordar que necesitamos reducir el uso de fármacos que no han demostrado utilidad como los nitratos, verapamilo y diltiazem.

Con base en su experiencia clínica, ¿qué opina de las opciones terapéuticas que ofrece Servier para tratar la cardiopatía isquémica?

Pienso que Servier ha traído productos muy innovadores al mercado empezando por perindopril, un IECA que reduce la mortalidad en pacientes con cardiopatia isquémica, es el único que reduce morbi-mortalidad. También ivabradina y trimetazidina que son significativamente más eficaces para reducir la isquemia y los síntomas. Lo que es muy importante es que pueden ser utilizados fácilmente en combinación con otros fármacos y con ello mejorar de forma importante la calidad de vida del paciente.

¿Cuál es su opinión del congreso?

Es un gran congreso, muy interesante. Desde un punto de vista con perspectiva europea, hay mucha influencia en México de la práctica clínica americana, la cual no es la mejor del mundo. Actualmente el modelo europeo es sin duda el más respaldado, ya que tanto el sistema europeo como las guías de tratamiento, son modelos que han demostrado tener una alta tasa de supervivencia, por lo tanto, entre más se acerquen los esquemas de tratamiento en México al modelo europeo, será mucho mejor la calidad y cantidad de vida de los pacientes.

Mientas que el Dr. José Antonio Magaña, médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardiaca, actual Jefe de la División de Insuficiencia Cardiaca y trasplante del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, nos platicó al respecto:

“… cuando Servier lanza al mercado una molécula, es porque existe un cuerpo de evidencia sumamente sólido…”: Dr. José Antonio Magaña

¿Considera que las alternativas de Servier en cardiología ofrecen valor para los pacientes mexicanos?

Servier es una compañía muy particular, porque más allá de ser una empresa farmacéutica con fines de lucro, es una fundación de investigación clínica, así cuando Servier lanza al mercado una molécula, es porque existe un cuerpo de evidencia sumamente sólido, y en este sentido debemos destacar que cerca del 25% de las ganancias de esta empresa, se destinan directamente a la investigación y al desarrollo de nuevas opciones terapéuticas.

Si revisamos la historia contemporánea de la medicina cardiovascular, es Servier precisamente quien nos ha ofertado grandes avances terapéuticos no solamente en el terreno de la cardiopatía isquémica, con moléculas como trimetazidina o ivabradina, sino también en la insuficiencia cardiaca, particularmente con la ivabradina, sin embargo, también hay un terreno muy amplio en la hipertensión arterial y en este caso fármacos como indapamida, perindopril y las combinaciones de estos, nos han traído una verdadera revolución en conceptos actuales.

Entonces, Servier es un laboratorio referencial en el continente europeo que hoy por hoy empieza a tener más impacto en México, más allá de lo mercadológico o lo comercial, con su presencia en la investigación que se traduce en beneficios para los pacientes mexicanos.

¿Considera que los tratamientos de Servier, pueden cambiar el rumbo del tratamiento en la cardiología?

Sin duda. Nosotros no podemos decir que con un solo tratamiento o una sola molécula es suficiente para cambiar el panorama de los pacientes, esto es algo en lo que debemos ser claros. Pero las moléculas de Servier, particularmente en el caso de la insuficiencia cardiaca con ivabradina, sí han venido a reforzar nuestro arsenal terapéutico y son un elemento clave para que estos pacientes mejoren su calidad de vida y se reduzca la mortalidad.

¿Algo que deseé agregar sobre el congreso?

Esta es una gran fiesta, lo que México está aportando al mundo de la cardiología también, es una gran oportunidad para que profesionales de la salud cardiovascular nos reunamos, y podamos exponer dónde estamos y a dónde queremos llegar.

Por su parte el Prof. Claudio Borghi, destacado especialista, nos expuso lo siguiente durante el simposio de hipertensión:

“Si los pacientes cambian varios medicamentos a una combinación fija, la adherencia de los pacientes mejora, lo que significa una mejora de los efectos de los medicamentos y lo que permite una prevención de las complicaciones cardiovasculares”: Prof. Claudio Borghi

¿Cuáles son las necesidades no satisfechas del tratamiento de la hipertensión?

Ahora, muchas necesidades no son satisfechas. La más importante es que muchos pacientes no logran tener la presión arterial suficientemente controlada. Sabemos que los beneficios del tratamiento antihipertensivo están basados en la reducción de la presión arterial, pero la mayoría de los pacientes al no lograr controlar la presión arterial, no reducen los riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, considero que lo más importante es controlar la presión arterial en todo el mundo y para todos los pacientes.

¿Por qué es tan importante escoger combinaciones en hipertensión?

Una de las razones de la presión arterial no controlada, son una mala adherencia al tratamiento y un poco uso de las combinaciones. A menudo, los pacientes no toman sus medicamentos u olvidan sus comprimidos y no pueden disfrutar de los beneficios de los tratamientos antihipertensivos. Si los pacientes cambian varios medicamentos a una combinación fija, la adherencia de los pacientes mejora, lo que significa una mejora de los efectos de los medicamentos y lo que permite una prevención de las complicaciones cardiovasculares.

¿Cuál es la mayor diferencia entre las combinaciones disponibles?

La mayor diferencia son los fármacos que están dentro de las combinaciones. Cuando combinas varias moléculas, se deben elegir las que han probado su eficacia para controlar la hipertensión arterial para asociarla en una combinación. Sin embargo, varias combinaciones no han demostrado su eficacia en temas de prevención de enfermedades cardiovasculares. Mientras que otras, como la de perindopril, indapamida y amlodipino, ya tienen mucha evidencia en reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, para elegir una combinación, se necesita escoger una que sea potente para controlar la presión arterial y que tenga evidencia científica y clínica en prevenir los riesgos cardiovasculares y sus complicaciones.

¿Por qué Servier está considerado líder en el campo de la hipertensión?

Servier empezó muy temprano a combinar buenos medicamentos para tratar la hipertensión. Los medicamentos de Servier contra la hipertensión son buenos de base. Así, si se asocian las mejores moléculas en las mejores combinaciones, se tratan a muchos pacientes y automáticamente, se convierte en el líder del mercado.

Por otra parte, el Profesor Alistair Hall de Cardiología Clínica en la Universidad de Leeds en Inglaterra, nos comentó lo siguiente:

“Es importante elegir un tratamiento capaz de controlar la presión arterial sistólica y reducir los eventos vasculares cerebrales al mismo tiempo”: Prof. Alistair Hall





¿Cuáles son las ventajas de las combinaciones fijas y por qué es mejor usarlas?

Las combinaciones fijas son más fáciles para el paciente, ya que se necesita un solo comprimido al día en lugar de varios. Así, con las combinaciones fijas, aumentamos la adherencia de los pacientes al tratamiento para mejorar la eficacia terapéutica. Además existe un segundo beneficio menos evidente pero muy interesante, al tomar varios comprimidos al día, el paciente se siente más enfermo, mientras que cuando toma solo una el paciente se siente mejor y por ende menos enfermo. Es una actitud muy interesante que se observa con frecuencia en los pacientes que toman varios comprimidos.

Pero lo que realmente importa con las combinaciones fijas son los componentes, ya que si se escogen 2 o 3 componentes no muy eficaces, combinarlos no va a mejorar la eficacia del uno o del otro. Al contrario si se escogen componentes que ya tienen de manera individual pruebas fehacientes y evidencia muy firme, cuando se combinan se va a valorar mucho más la eficacia de cada uno. Eso es una verdadera ventaja.

¿Cuál es la recomendación más reciente de las guías de tratamiento en el manejo de la hipertensión?

En las últimas revisiones, las guías europeas de hipertensión recomiendan lograr una presión arterial sistólica inferior a 140 mmHg (130mmHg para los pacientes con diabetes). Las guías se enfocan en dos puntos 1) reducir la presión arterial y 2) reducir los riesgos cardiovasculares. Pero el problema es que se puede controlar la presión arterial sistólica sin reducir la ocurrencia de los eventos vasculares cerebrales e infartos del miocardio. Por ejemplo, los ARA2 reducen la presión arterial sistólica, pero no los eventos cardiovasculares. Es importante elegir un tratamiento capaz de controlar la presión arterial sistólica y reducir los eventos cerebrovasculares al mismo tiempo.

¿Cuál es el lugar de las recomendaciones de perindopril e indapamida en las guías?

En Inglaterra, los IECAs constituyen la primera línea de tratamiento en hipertensión. En segundo lugar se emplean los BCC y después se usa la indapamida. El empleo de un medicamento depende del perfil del paciente, y si este responde al tratamiento o no.

Por lo que la combinación de indapamida con los BCC es lógica si el paciente no tolera los IECAs, y debe ser considerada en primera línea. Pero debemos empezar dando los fármacos separados cada uno, y después en una combinación.

¿Cuál es la imagen de perindopril en el mundo?

Creo que la imagen de perindopril es brillante. Viajé por todo el mundo y las evidencias sobre perindopril son muy amplias, más que para los otros IECAs, particularmente en pacientes con hipertensión y diabetes. Los cardiólogos mexicanos ya están al tanto y conscientes del valor de los IECAs en las enfermedades coronarias y en la insuficiencia cardiaca. Mientras que al nivel mundial, perindopril sigue teniendo una muy sólida imagen en hipertensión.

Finalmente el Dr. Abel Pavía, cardiólogo nos habló de lo siguiente:

“75% de los pacientes van a requerir de combinaciones de medicamentos”: Dr. Abel Pavía

¿Actualmente cómo se maneja el tratamiento de los pacientes con hipertensión y comorbilidades?

La hipertensión arterial se clasifica en grados y también depende del control de algunos parámetros como el índice de masa corporal, de tal suerte que sólo el 25% de los pacientes con hipertensión en México, pueden ser controlados con un solo medicamento, esto quiere decir que el 75% de los pacientes van a requerir de combinaciones de medicamentos. Incluso hay quien puede necesitar 4 ó 5 fármacos, por supuesto que la proporción ya es mucho más pequeña, del 5 al 10%, pero sí, es el futuro, el uso de combinaciones para el tratamiento de la hipertensión.