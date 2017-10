Protegiendo las poblaciones para 2025 podrían evitarse 120 millones de decesos por enfermedades no transmisibles

Corremos el riesgo de que un tercio de la población viva con obesidad.

En la Ciudad de México es más accesible beber refrescos que agua potable y consumir comida chatarra en lugar de alimentos nutritivos.

LaSalud.mx.- Congreso Mundial de Enfermedades No Transmisibles, viernes 20 de octubre, 2017. De no frenarse las tendencias actuales, para 2025 el mundo registrará 320 millones de decesos por enfermedades no transmisibles, sin embargo 120 millones de esas muertes podrán evitarse si somos capaces de construir respuestas nacionales vigorosas que las detengan, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.4, relacionado con la salud y el bienestar, señaló Katie Dain, Directora General de la Alianza global sobre Enfermedades No Transmisibles (NCD Alliance) durante su intervención en la jornada inaugural de la Conferencia Mundial de la OMS sobre ENT, que se desarrolla en Montevideo, Uruguay.

Un tercio de la población vivirá con obesidad y habrá más niñas, niños y adolescentes con obesidad que con bajo peso, dijo la especialista, quien recordó que más impactantes que esos números, son las realidades que viven millones de personas y sus familias, quienes ven coartado su derecho a vivir una vida larga y saludable. Además, es previsible que la diabetes llegue afecte a casi 500 millones de seres humanos, indicó.

Agregó que las historias de tales personas se ven marcadas por la pobreza y por el lugar donde viven, condiciones que acortan sus vidas y eso ya no debe segur sucediendo. Refirió que la semana pasada conoció en la Ciudad de México a una niña de 14 años, quien vive con obesidad mórbida y está en camino a desarrollar diabetes. A esa edad, sus mayores preocupaciones deberían ser si hace su tarea a tiempo o qué música poner para impresionar a sus amigos. En cambio, se enfrenta a la decisión de someterse a una cirugía bariátrica para evitar consecuencias graves en su salud a largo plazo, o cambiar drásticamente su dieta y la forma en que vive.

“Ella nos contó su historia de crecer en una ciudad donde beber refresco es más fácil que beber agua, y donde solo la comida chatarra es accesible para quienes viven en la pobreza”. Su historia ejemplifica la de tantos en todo el mundo, donde la salud de los niños, niñas y adolescentes está determinada por el lugar donde nacen, los entornos en los que viven y juegan, y los fuertes impulsores comerciales que anulan cualquier intención de tomar decisiones saludables, agregó.

Representantes de la Coalición Latinoamérica Salud-Hable (CLAS) y de la Coalición México Salud-Hable, así como de la Fundación Interamericana del Corazón, también participantes en esa Conferencia Mundial, coincidieron en reprobar que los intereses comerciales de grandes corporaciones tengan mayor peso en la consideración de los gobiernos, que la salud de las personas, que debieran ser el fin último de los esfuerzos de cualquier gobierno.