Buscan empoderar a pacientes con cáncer de mama metastásico

MundoDeHoy.com .- En el marco del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A.C. (AMLCC) y Salvati A.C., a través de la iniciativa Tu Momento de Luchar, hacen un llamado a pacientes, familias, médicos, instituciones y público en general a unir esfuerzos para garantizar un tratamiento integral y brindar una mejor calidad de vida a las pacientes que viven con cáncer de mama metastásico.

En la actualidad, a pesar de que existen diversas iniciativas para dar a conocer los síntomas, pruebas y exámenes para detectar oportunamente esta enfermedad, el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México, de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI (2016), con cerca de 5,902 casos en el 2013. Siendo de enorme consideración que este cáncer sigue presentándose en etapas avanzadas de la enfermedad lo que supone un pronóstico más sombrío para estas pacientes y mayor riesgo de evolucionar a la condición metastásica.

“El cáncer de mama metástasico es una enfermedad crónica no curable pero tratable, el acceso a tratamiento oncológico personalizado es indispensable para una mayor supervivencia con buena calidad de vida”, mencionó la Dra. Alejandra Armengol, Médico Oncólogo.

En la iniciativa Tu Momento de Luchar, se ha trabajado durante el presente año para sacar de las sombras el cáncer de mama metastásico, donde, lejano a lo que se cree, no debe ser una sentencia de muerte para miles de mujeres mexicanas, antes bien una oportunidad para ofrecer tratamientos modernos que han probado prolongar la vida pese a la enfermedad. Por tanto, dentro de esta iniciativa, se busca que las mujeres tomen el control de su enfermedad y se unan a esta búsqueda común para tener una mejor calidad de vida con un tratamiento integral.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a conmemorarse el 19 de octubre, las organizaciones de la sociedad civil hicieron mención de los logros de la campaña, sentando un precedente en materia de discusión del derecho a la salud con la mesa de derechos “Tu derecho rosa” cuyo expediente de conclusiones se presentará al Poder Legislativo; del mismo modo, como parte de los asistentes, estuvieron médicos de diferentes especialidades para sumarse a la campaña.

“Los programas de atención del cáncer de mama en el sector gubernamental, se enfocan en el diagnóstico y tratamiento de pacientes en etapas tempranas, quedando al margen las pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos enfocado en el apoyo a mujeres en esta situación, buscando que reciban la mejor atención, con base en el derecho a la salud, en beneficio de su calidad de vida”, dijo Isabelle Aloi-Timeus, fundadora y presidenta de Salvati A. C.

Romualda Méndez, paciente diagnosticada con cáncer de mama metastásico, dijo: “Es necesario que las empresas de la iniciativa privada y organizaciones puedan sumarse a apoyar en investigaciones y mejores tratamientos que estén disponibles en las instituciones de salud para detener, mantener y mejorar la calidad de quienes padecemos esta enfermedad. No nos demos por vencidas”

Finalmente, la Dra. Teresa Cisneros, consejera de la AMLCC, mencionó que es importante que en este día, podamos hacer conciencia que el cáncer de mama metastásico no discrimina en la edad de las pacientes, afecta a mujeres jóvenes en edad productiva, y que tenerlo no debe significar una sentencia de muerte, porque que aún hay mucho que podemos hacer.

#TuMomentoDeLuchar

Iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, y Salvati A.C., para luchar por los derechos de los pacientes de cáncer de mama metastásico. Todas las mujeres con cáncer de mama avanzado tienen derecho a recibir un trato digno para el cuidado de su salud. Las mujeres en esta etapa tienen derecho a conocer todas las opciones de tratamiento que existen.