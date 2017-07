Cáncer de mama en mujeres jóvenes

Por: Dra. Cynthia Villarreal Garza y Dra. Regina Barragán Carrillo

CancerDeMama.mx .- El cáncer de mama se diagnostica en México en promedio 10 años antes que en otras poblaciones de países desarrollados (60 vs 50 años, respectivamente). La proporción de casos diagnosticados en mujeres jóvenes (40 años o menos al momento del diagnóstico) es mayor, tanto en nuestro país como en la mayor parte del resto de América Latina, alcanzando una tasa de hasta 11% de todos los casos de nuevo diagnóstico.(1)

La mujer joven con cáncer de mama representa un reto que debe ser abordado de forma sistemática por un equipo multidisciplinario.(2) Lo anterior se debe a que, en comparación con sus contrapartes mayores, presenta necesidades particulares durante un periodo de su vida donde su desarrollo personal, familiar y profesional se está consolidando. Algunos de los principales problemas que enfrenta este vulnerable grupo poblacional son menopausia prematura inducida por el tratamiento con posible alteración de la fertilidad, alteraciones en la imagen corporal y sexualidad, problemas maritales y de relación de pareja, dificultad para el cuidado de los hijos, pérdidas económicas, estigmatización y sensación de discriminación, así como la constante amenaza de la recurrencia de la enfermedad y la muerte relacionada.(3)

Desafortunadamente, en países con recursos limitados, como lo es el nuestro, la cantidad de iniciativas dirigidas a este particular grupo son limitadas, dejando sin abordar importantes aspectos de la supervivencia y calidad de vida.

Con el fin de atender esta problemática, en 2014 desarrollamos “Joven & Fuerte: Programa para la Atención de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama en México”, un programa especializado para la atención de mujeres jóvenes con cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Actualmente, el programa se encuentra activo en el InCan y en los Hospitales San José y Zambrano Hellion del sistema TecSalud. Durante este año está prevista la expansión del programa a cinco centros más gracias al donativo de AVON México.

“Joven & Fuerte” está dirigido a mujeres de 40 años o menores recientemente diagnosticadas con cáncer de mama. Los objetivos del programa son:

1) Optimizar el cuidado clínico y las necesidades de apoyo para las mujeres jóvenes con cáncer de mama y sus familias;

2) Promover la investigación médica, biomédica y sociomédica enfocada en las necesidades médicas y psicosociales particulares de estas mujeres;

3) Educar a este grupo de mujeres, al público en general y a los profesionales de la salud respecto a los requerimientos específicos de estas mujeres;

4) Replicar el modelo del programa a otros centros sanitarios en México y el resto de Latinoamérica.

Hallazgos significativos

A partir de la instauración de esta iniciativa, se inició un proyecto de investigación dirigido a las mujeres jóvenes con cáncer de mama, que tiene como fin caracterizar las necesidades y las principales alteraciones en calidad de vida a las que se enfrentan tras el diagnóstico, además de aspectos relacionados con diagnóstico, tratamiento y supervivencia.

A continuación se describen algunos de los principales resultados que se han descrito a partir de los datos obtenidos.

Necesidades generales

Los cuidados psicológicos son extremadamente importantes para las mujeres jóvenes con cáncer de mama. Lo anterior destaca la importancia del cuidado multidisciplinario en este vulnerable grupo.(4)

Necesidad de información

Es necesaria la creación de herramientas informativas que aborden temas específicos para las mujeres jóvenes con cáncer de mama, tales como preservación de la fertilidad, consejería genética y manejo de los efectos adversos.(4)(5)

Las mujeres jóvenes, en comparación con sus contrapartes mayores, tienen más probabilidad de tener acceso a internet, cuenta de correo electrónico, perfil de redes sociales y teléfonos inteligentes, y están más interesadas en aprender sobre los efectos adversos del tratamiento. Estas características representan una ventana de oportunidad muy importante para el personal médico, debido a que permite entablar una mayor comunicación a través de herramientas más modernas y accesibles.(5)

Preservación de fertilidad

Al momento del diagnóstico, 45% de las mujeres jóvenes con cáncer de mama no tenían pareja, 35% no habían tenido hijos, 44% expresaron algún grado de preocupación por el riesgo de infertilidad, pero el 70% no recordaron que el médico les hubiera mencionado el riesgo de infertilidad asociado al tratamiento. Esto resalta el papel clave que puede llegar a tener la preservación de la fertilidad en este grupo, que como consecuencia del tratamiento sistémico puede llegar a ver afectada su capacidad reproductiva.(6)

La principal barrera reportada por los médicos para la preservación de la fertilidad era la económica, seguida de la falta de especialistas y el pronóstico de la paciente al momento del diagnóstico. Al considerarse los derechos reproductivos una parte fundamental de los derechos humanos, se le debe informar a la paciente el riesgo de infertilidad asociado al tratamiento, para poder tomar las medidas necesarias de forma oportuna.(9)

Sexualidad

En mujeres jóvenes con cáncer de mama, existe una alta prevalencia de disfunción sexual al momento de diagnóstico (61%), que aumenta tras 6 meses de tratamiento (74%). La disfunción sexual es un aspecto relegado en el cuidado de las pacientes oncológicas a pesar de su alta prevalencia, lo cual es de gran importancia debido a que la disfunción sexual no es autolimitada, y debe ser abordada por un experto.(7)

Retraso al diagnóstico

90% de las mujeres jóvenes se autodetectan la lesión inicial. La autodetección de masas en mama es una de las principales estrategias con las que contamos en este grupo de pacientes, debido a que no existe un programa de tamizaje para una población joven. Por otra parte, es un importante llamado de atención a los médicos de primer contacto para que realicen exámenes clínicos de forma anual a toda mujer mayor a los 21 años y para abordar todo hallazgo sospechoso, sin importar la edad de la paciente.(8)

En el 40% de las mujeres jóvenes con cáncer de mama, transcurren más de 12 meses desde el primer síntoma hasta el inicio del tratamiento. El retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento empeora el pronóstico, lo que se refleja en nuestra población en que más del 60% de casos son diagnosticados en etapas localmente avanzadas. (9)

Además, como parte del proyecto de investigación, se están recolectando datos sobre calidad de vida, genética, repercusión social y laboral del diagnóstico y tratamiento, cambios en el estilo de vida, aspectos relacionados con la enfermedad y desenlaces clínicos.

Equipo de trabajo Programa Joven & Fuerte: Psic. Alejandra Platas, Dra. Andrea Castro, Psic. Melina Miaja, Dr. Enrique Bargalló, Dr. Alejandro Mohar, Dr. Alan Fonseca, Psic. Yoatzin Vega, Dra. Alejandra Martínez.

Referencias

1. Villarreal-Garza C, Aguila C, Magallanes-Hoyos MC, Mohar A, Bargallo E, Meneses A, et al. Breast Cancer in Young Women in Latin America : An Unmet, Growing Burden. Oncologist. 2013;18:1298–306.

2. Paluch-Shimon S, Pagani O, Partridge AH, Bar-Meir E, Fallowfield L, Fenlon D, et al. Second international consensus guidelines for breast cancer in young women (BCY2). The Breast. 2016;26:87–99.

3. Villarreal Garza C, Águila C, Platas de la Mora A, Lara Guerra H. Cáncer de mama en mujeres jóvenes en México: necesidades y retos clínicos. Rev Investig Clínica. 2014;66(6):547–58.

4. C V-G, L GH, M M, A C-S, Y V, BA M-C, et al. A Focus Group Study of Unmet Needs in Mexican Young Women with Breast Cancer. In: 3rd ESO-ESMO Breast Cancer in Young Women International Conference (BCY3). Lugano, CH; 2016.

5. Villarreal-Garza C, Platas A, Martinez-Cannon BA, Bargalló-Rocha E, Aguilar-González CN, Ortega-Leonard V, et al. Information Needs and Internet Use of Breast Cancer Survivors in Mexico. Breast J. 2016;1–3.

6. Villarreal-Garza C, Martinez-Cannon BA, Platas A. Fertility concerns among breast cancer patients in Mexico. The Breast. 2017;33:71–5. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j. breast.2017.02.010.

7. Villarreal-Garza CM, Platas A, Castro-Sánchez A, Miaja M, Fonseca A, Vega Y, et al. Sexual function and satisfaction in Mexican young women undergoing breast cancer treatment . In: J Clin Oncol. 2017. p. suppl; abstr e21714.

8. Villarreal-garza CM, Platas A, Castro-Sánchez A, Miaja M, Bargalló-rocha E, Cannon BAM-, et al. Young women with breast cancer in Mexico: a report of the pilot phase of the “Joven y Fuerte ” prospective cohort. 39th San Antonio Breast Cancer Symp. 2016.

9. Datos en proceso de publicación.

Este artículo se publicó en la versión impresa de LaSalud.mx en Milenio Diario, puede consultar la Edición Digitalizada en https://issuu.com/grupo-mundodehoy/docs/julio_2017